Лауреат премии Gratias agit Ян Воржишек - из глуши тропиков в горы Грузии

Что вы больше всего цените в вашей профессиональной жизни?

«В жизни у меня были три главные цели: жить в свободной стране, стать врачом, а также помогать людям и лечить тех, кто в этом действительно нуждается. В итоге я смог всего этого добиться. Для меня это очень важно и вызывает чувство огромного удовлетворения».

Вы – уроженец города Градец-Кралове, изучать медицину вы начали в Карловом университете в Праге, но окончили медфак уже в Амстердаме. Как долго вы решались на эмиграцию?

«Решался я долго, но твердо знал одно: что не хочу оставаться в Чехословакии при коммунистическом режиме. Когда в 1968 году в Чехословакию ввели войска Варшавского договора, то я воспользовался моментом. Тогда сбылась моя первая мечта – жить в свободной стране. Я – выходец из так называемой буржуазной семьи. На медфак меня в итоге взяли только потому, что я был парень. Можно сказать, что события августа 1968 года ускорили мое решение покинуть страну».

Почему вы решили покинуть удобный медкабинет в Амстердаме и поехать заниматься медициной в страны, где доктор – на вес золота?

«Я хотел поехать туда, где врачей нет в принципе. Где, случись проблемы со здоровьем, у людей нет шансов выжить – там нет ни больниц, ни врачей, до ближайшего медпункта добираться не менее двух дней на лошади. Я спрашивал сам себя, хочу ли я оставаться здесь, в Европе, и лечить местных пациентов, когда там во мне нуждаются намного больше. Это была моя мотивация. Такая работа доставляла мне намного больше радости. Да, это так».

Насколько удручает, когда вы лечите людей без необходимого оборудования, без доступа к нему?

«Вы знаете, я привык к импровизации. Когда я работал в Африке, у нас не было даже телефона. Мы жили в горах. При постановке диагноза мы могли опираться лишь на рентген, больше у нас не было ничего. Поэтому мы поступали так, как бывало раньше. Важно было правильно составить анамнез, осмотреть пациента как следует, внимательно его выслушать и, будучи семейным доктором, не полагаться на всевозможное техническое оборудование. Конечно, некоторых приборов мне серьезно не хватало. Приведу пример. Одно дело - понять, что женщина беременна, без теста, разумеется. Но если у нее начинается кровотечение, как определить, насколько жизнеспособен зародыш? Ультразвука у нас не было. Вот его мне действительно не хватало. В таких случаях приходилось импровизировать, тщательно отслеживать все клинические признаки: продолжается ли кровотечение, как долго оно длится и так далее. Иногда бывало непросто. Но в восьмидесяти процентах случаев можно вырулить из ситуации, если внимательно слушать пациента и тщательно его осмотреть».

«В Грузии я уже останусь»

На рубеже веков Ян Воржишек перестает заниматься тропической медициной и отправляется в Грузию. Там он в рамках программы Чешского агентства помощи и развития регионов проводит тренинг деревенских врачей по раннему выявлению онкологических заболеваний, а также устраивает курсы по менеджменту в области здравоохранения…

«Я разработал курс, предназначенный для директоров больниц и работников Министерства здравоохранения. Сначала они не понимали, зачем им все это нужно, а потом оказалось, что польза от него была велика. Они, в итоге, сами пришли к тому, что если хотят управлять больницей, то главный вопрос – не в деньгах и не в приборах. Обычно все считают, что если есть средства и есть техника, приборы, то успех обеспечен. А это не так. Если, например, в больнице проблемы с персоналом, то от них никуда не денешься».

На одной из фотографий, которые мне Ян Воржишек показывает, изображена региональная грузинская онкологическая поликлиника. Проект по ранней диагностике рака в отдаленных точках Воржишек называет одним из первых проектов, который был действительно комплексным, начиная с работы в самих деревнях, со скрининга, продолжая обследованием пациентов в больнице, стажировкой докторов, медсестер и так далее…

«Результаты были фантастические, я горжусь ими до сих пор. Мы начали работать в двадцати деревнях. Поясню: рака груди и рака шейки матки люди очень боятся и не хотят о них даже разговаривать. Если у них развивается злокачественная опухоль, то обычно они попадают к врачу на поздней стадии заболевания, когда помочь им уже особо нельзя. Так вот, в первый год в семидесяти процентах случаев к нам приходили пациенты с раковой опухолью на поздней стадии, это было очень плохо. Через год ситуация кардинально поменялась: опухоль на поздней стадии мы выявили лишь у 30 процентов женщин. Как так получилось? Мы провели скрининг, нам удалось вовремя их отыскать, им могли вовремя сделать операцию или предложить радиотерапию и многих удалось вылечить. На это потребовался один год. Вся документация у меня осталась. Я ездил туда каждый месяц, смотрел реестры и спрашивал: «Что случилось с этой женщиной? Где она?» А мне отвечали: «А, эта… она пошла на операцию, а дальше не знаем». А я говорил им: «У вас же записан ее телефонный номер, позвоните ей, спросите. Вы должны знать, как у нее обстоят дела, чем закончилась операция, что ей сказали, нужно ли продолжать лечение и так далее. Это был единственный возможный способ. Нам понадобился всего лишь год. Потом мы начали работать и в других регионах страны».

Вы были также координатором проекта по мониторингу наркотической зависимости в странах Южного Кавказа. Откуда взялся интерес к данной проблематике?

Когда я еще жил в Голландии, я активно участвовал в программах разных гуманитарных и неправительственных организаций по ВИЧ/СПИД в Африке. Поэтому ко мне обратились за консультацией. В Африке заболевание передается, в основном, половым путем. А вот на Востоке как минимум 70 процентов случаев заражения связано с употреблением наркотиков. Там абсолютно другая картина. И дело ВИЧ не заканчивается. Например, гепатит С. Вы бы не поверили, сколько случаев этого заболевания зафиксировано в одной только Грузии. Опять-таки среди наркоманов. Сейчас уже существуют специальные программы. Надо сказать, что ситуация в Азербайджане, Армении и Грузии значительно отличается, но суть проблемы остается той же».

Где вы видите свое будущее? В Грузии, в Чехии или где-то еще?

«Я живу в Грузии частично из-за работы, частично по семейным обстоятельствам. Нашел там супругу, свою коллегу. Мои сыновья живут в Голландии, а я счастлив в Грузии. Не предполагаю, что поеду куда-то еще. Там - конец моего пути».

Вы приехали в Прагу получить премию МИД Чехии Gratias agit… Насколько значимое это для вас событие?

«Для меня это - большая честь. Я добился в жизни того, чего хотел. Единственное, чего мне чуть-чуть не хватало, так это официального признания того, что я всю жизнь посвятил заботе о других, конечно, доставляя тем самым радость, прежде всего, себе. Эта премия является вознаграждением за мои старания. Теперь я не только доволен своей жизнью, сейчас я могу сказать, что я – счастлив».

Gratias Agit – премия, которую присуждает Министерство иностранных дел Чехии за распространение доброго имени Чешской Республики за ее пределами. Награда была учреждена в 1997 году. В этом году - 16 лауреатов, в том числе одна организация - «Мемориал».