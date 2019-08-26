Климат, промышленность и права человека – в повестке встречи чешских дипломатов

Чехия богатеет, подчеркнул премьер Андрей Бабиш, с чем связано, однако, сокращение дотаций из общеевропейского бюджета: «В настоящий момент наше благосостояние выражается 90% от среднего показателя Евросоюза. Выделяемая Чехии сумма, вероятно, сократится на 100 миллиардов крон и составит только 20 миллиардов евро. В таких обстоятельствах необходимо защищать свои интересы. Парадоксально, но ситуация такова, что тематику для нас выбирает Европа, вместо того, чтобы мы сами определили свои потребности. В результате получается так, что некоторые программы нами остаются невостребованными, а в некоторых областях, наоборот, существует гигантский спрос. В первую очередь это касается инвестиций – в транспортную инфраструктуру, детские сады, школы, в восстановление памятников культуры и так далее».

Важной темой премьер Андрей Бабиш считает широко обсуждаемый в Европе вопрос климатических изменений и влияние на этот процесс деятельности человека, а также план сокращения эмиссий парниковых газов, в первую очередь углекислого. Чехия подписала Парижское соглашение, подчеркивает глава кабинета, и реализует связанные с ним планы.

– «Соглашение предусматривает достижение нулевого показателя по эмиссиям в атмосферу парниковых газов еще в текущем столетии. Во время обсуждения этой темы я выступал несколько раз. Я считаю, что мы не должны поддаваться фанатизму. И важно то, что мы добились своей цели. Мы хотим составить собственный «энергетический коктейль». Мы будем сами решать, какой вид энергетики нам необходимо развивать. Мы не согласны с Европой, считающей ядерные источники грязными. Развитие этого вида энергетики является нашей стратегической целью. У ядерных источников нет выбросов, что должно учитываться в планах по устойчивому развитию».

Премьер Чехии высказал сожаление, что при обсуждениях проблемы климата в ООН в Нью-Йорке некоторые членские государства проявляют стремление только к тому, чтобы заявлять о планах, уровень амбиций в которых только растет. Андрей Бабиш заявил о необходимости быть разумными: «Я не считаю нормальным, когда Европа в 2018 году снижает общий показатель выбросов углекислого газа на двадцать миллионов тонн, добившись показателя эмиссий в объеме лишь 9%, а одновременно остальные государства мира их увеличивают. В результате объемы выбросов превышают показатель «европейского сокращения» в 51 раз. Мы должны добиваться, чтобы остальные государства, такие как Китай, Индия, Россия и другие брали пример с Европы. Я не понимаю, почему мы должны закрывать угольные электростанции с КПД в 43%, тогда как в других странах продолжают работать станции с КПД всего на уровне 22%».

Занимаясь климатом и энергетикой, нельзя ставить под угрозу чешскую промышленность, уверен премьер.

В ближайшее время Чехия планирует централизацию системы представления в мире своего экономического, культурного и туристического потенциала на внешнем рынке. В ведение промышленного министерства должно перейти агентство CzechTourism. Обсуждается также перевод под промышленное ведомство чешских заграничных культурных центров, ныне находящихся в ведении МИД.

На страже прав человека и рыночной экономики

Встреча глав дипломатических миссий Чехии и экономических дипломатов проходит в Чернинском дворце, штаб-квартире Министерства иностранных дел. Руководитель ведомства Томаш Петршичек, выступая перед собравшимися, также подчеркнул экономический успех страны на внешнем рынке: «Объем чешского экспорта в 2018 году превысил сумму 161,5 миллиарда евро. Финансовый вклад экспорта чешских товаров в ВВП страны за 20 лет увеличился с 27% до 67%».

МИД, однако, является в первую очередь внешнеполитическим ведомством. В это связи глава чешской дипломатии подчеркнул, что Чехия относится к семье западных народов, страной либеральной ориентации, которая стоит на страже прав и свобод граждан, а также и рыночной экономики.

Целью Чехии, как подчеркнул министра иностранных дел, является защита мирового порядка, сформированного после окончания Второй мировой войны, хотя он не идеален, и существует необходимость обсуждать отдельные реформы. Международная политика оказывает влияние на чешских граждан, поэтому Чехия не может делать вид, что ее, например, не касаются проблемы в Сирии, Ливии и других регионах мира.

По словам Томаша Петршичека, нельзя пользоваться аргументом, что «страна слишком мала и оставить решение этой проблемы другим государствам». Чехия, подчеркнул министр, выполняет свои международные обязательства и реализует ряд программ в странах, охваченных волной миграции.

Дипломатия, по мнению Томаша Петршичека, должна сосредоточиться на реализации политики добрососедства и оказывать помощь развивающимся государствам, например, Украине. Не забыл глава МИД и о России, в отношении которой Чехия должна действовать в согласии с линией Евросоюза и НАТО.