Карантин в доме для пожилых – три недели, с утра до вечера, днем и ночью

«Никто из нас не знал, что его ожидает. Ни с кем ничего подобного в жизни еще не происходило. Каждый пытается справляться с трудностями, как можно лучше. И я тоже. Нас прекрасно кормят, есть подключение к интернету и многое другое. Единственное, чего у нас нет – это свободы передвижения», – говорит сестра-сиделка Мариана. В момент осуществления этой записи в кризисном звуковом дневнике «Чешского Радио» она начинала свой 16-й день рабочего карантина в доме престарелых.

В обязанности сестры-сиделки входит кормление пожилых подопечных, контроль за соблюдением ими питьевого режима, утреннее и вечернее умывание, помощь, если кто-то хочет встать, сесть, поправить постель и многое другое.

В зноемском учреждении заботятся о 180 пожилых людях, часть из которых слабо себе представляют, что сейчас происходит в их стране.

– «Дневной режим, невзирая на карантин, остался неизменным. Исключены только общие групповые занятия, которые, однако, мы стараемся, как можем, компенсировать. С нашими подопечными мы поем, если есть настроение, то и немного танцуем. Обязательно гуляем, хотя бы по нашему длиннющему коридору. И, конечно, постоянно беседуем».

Дежурство сменное – по 12 часов. Отдохнуть можно лишь в небольшой комнате, где вместе с Марианой разместились еще две сестры-сиделки. Спать можно на матрасах, прямо на полу. Чтобы подышать свежим воздухом, можно выйти на балкон. В саду, окружающем два корпуса дома престарелых, Мариане удалось поседеть только несколько раз за все время длинного дежурства.

– «Вечером мы смогли выйти из своего корпуса «А». Мы просто сидели в саду на воздухе и жарили шпикачки. Было очень приятно. Ночной смене такого счастья уже не выдалось. Им пришлось остаться на своих рабочих местах».

Второй раз удалось выйти на улицу, когда работникам дома престарелых привезла бесплатно обед одна местная фирма. Позаботились обо всех, включая повара, что его очень порадовало.

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– «Шесть утра и мы начинаем наш 17-й день добровольного карантина. Настроение изменчивое. Иногда я начинаю напевать: «Любовь моя, уж силы убывают…» Но, чтоб не поддаваться, сразу вспоминаю другую песню: «Если трудно – поднажми…» Конечно, тяжело каждый день работать по 12 часов, да еще без возможности уйти домой. Спасаемся юмором. Вчера одна коллега заявила: «Девчонки, если бы кто-то раньше сказал, то я бы никогда бы не поверила, что буду на работе ходить по коридорам в пижаме!!» Мы себе представили эту сцену и все засмеялись. Юмор помогает. Я, например, стараюсь улыбаться, хотя и ношу постоянно защитную маску. Мне это помогает».

Мариана уже отпраздновала пятидесятилетие. Половину своей жизни, 26 лет, она работает сестрой-сиделкой. Профессионального опыта у нее, как и у многих коллег, достаточно, но…

– «В полдень пауза. Мы как всегда седели на балконе. Дышали свежим воздухом. Сидели в полной тишине. Никто не произнес единого слова. Только усталость. Но потом, все равно, надо собраться и идти работать дальше. Наши подопечные полностью от нас зависимы. Сегодня было намного лучше. Все старались улыбаться, шутить, чтобы всем было легче и проще».

Получилось. Карантинная служба Марианы закончилась. Все возвращаются домой.

- «Удивительно, но, несмотря на сложность ситуации, между нами за весь период карантинной службы не было ни одного конфликта, даже самого минимального, в зародыше… Никаких ссор, только взаимопомощь. Всем огромное спасибо!»