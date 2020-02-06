Какое будущее нагадают Чехии брошенные дома?

«Пустые» дома гороскопа, как полагают астрологи, могут считаться скорее достоинством, чем недостатком, тогда как пустующие строения на карте городов – несомненный изъян. Будучи заброшенными долгое время, они притягивают отрицательные социальные явления и снижают стоимость соседних объектов. Девелоперы застраивают все новые пространства, при этом многие здания из категории пригодных к обустройству покинуты на произвол судьбы.

– Сколько пустующих и обветшалых домов может находиться в Чехии, и сколько из этих объектов внесены в базу данных вашей организацией? В каких регионах их больше, и какие выводы в связи с этим напрашиваются?

– С полной уверенностью можно сказать, что таких домов по стране – десятки тысяч. В нашей базе данных числится свыше четырех тысяч. Информацию нам как волонтерской организации присылают люди из самых разных уголков страны, но мы остерегаемся формулировать выводы и заключения научного характера, так как большое количество сообщений из конкретного района часто может свидетельствовать лишь о повышенной активности корреспондентов из этих мест,

– говорит сооснователь проекта «Пустые дома», возникшего пять лет назад, Петр Земан. До этого в Чехии не существовало такой базы данных.

– Вы наверняка также задавались вопросом о том, почему такие интересные здания, причем далеко не в аварийном состоянии, никто не бросается спасать? В итоге сохранить удается лишь немногие из них. Вам удалось найти ответ на него?

– Ответить на этот вопрос бывает сложно, так как судьбы у этих домов очень разные. Происходит это по ряду причин, в том числе из-за системных ошибок государства или общества. Очень частый сценарий: двое братьев поссорились после смерти отца или матери и начали судебное разбирательство по имущественным вопросам. Судебный процесс затягивается, а недвижимость между делом ветшает. Еще хуже, когда такое происходит с государственной и муниципальной недвижимостью, и в плачевное состояние приходят объекты, которые могли бы сослужить населению добрую службу. Поэтому когда кто-то предлагает перенести все министерства в один район, я считаю это плохой идеей, так как, в итоге, здания, которые покинут ведомства, будут пустовать…

Старинные имения и амбары исчезают с лица чешской земли

«В Праге находится некоторое время служивший в качестве центра для реабилитации объект, и вот уже несколько лет пустует. Владелец для ускорения аварийного состояния здания отстранил на крыше часть покрытия, что совпало по времени с пожаром на первом этаже, а также замуровал входы в дом». Это описание одного из домов на вашем портале. Пример, как поступают некоторые владельцы в стремлении ускорить момент обрушения здания…

– Да, мы называем это «умышленным доведением здания до аварийного состояния», когда владелец объекта, который может, хотя и не обязательно, являться памятником культуры, пытается поскорее добиться неустранимого дефекта или нарушения статики дома. Это, по сути, преступный метод добиться, чтобы управление по охране памятников вычеркнуло объект из списка охраняемых. Однако самым типичным случаем на чешской территории являются хозяйственные постройки, амбары. А также имения помещиков, располагавшиеся не в центре населенного пункта, а в отдалении на поле, которые утратили свое предназначение или были заброшены из-за недостаточной востребованности. Они исчезают с лица чешской земли, и до сих пор не были приняты серьезные меры, которые могли бы этому воспрепятствовать.

Кто в виллах по ночам живет?

– Опустевшие дома находятся и в местах, где их наличие может оказаться вполне непредсказуемым. Moжно упомянуть среди прочих прославленные виллы таких районов как Королевские Винограды, Баррандов, Смихов, Тройя и Вршовице, где можно побывать с вашими экскурсоводами, хотя спрос на данные экскурсии явно превышает предложение. Не может ли ваш портал принести побочный эффект также в виде нежеланных последствий, посещений лицами без определенного места жительства и занятий?

– Мы публикуем на нашем портале исключительно объекты, которые брошены, что видно уже на первый взгляд и не хотим создавать информационную карту для воров. Собраны у нас, тем не менее также сведения, которые посетителю сайта недоступны, которые касаются объектов, где никто не проживает, однако владелец обеспечил его охрану. Такая информация у нас не афишируется.

Экскурсии по историческим домам

Что касается экскурсий, мы очень рады, что к ним проявляют такой огромный интерес. На экскурсию по виллам Баррандова места были распроданы за четверть часа, участников может быть не более пятидесяти. Однажды мы организовали экскурсию в рамках программы для Open Hause для 120 человек, но больше такого эксперимента повторять не будем,

- смеется Петр Земан.

Самую большую тревогу у волонтеров организации, которые собираются на субботники и стараются улучшить состояние некоторых объектов, в Праге вызывает состояние вокзала Вышеград, построенного в стиле сецессии (ар-нуво)и переставшего служить своей цели еще в 1960 году. А также замка Петровице, история которого уходит в XIII век. Сегодня они стремятся спасти часовенку под Баррандовом.

Ближайшие экскурсии запланированы на 22 февраля. Это две трассы по прославленных виллах от Страгова до Бертрамки, а также в районе Тройи.

Более подробно о деятельности некоммерческой организации можно узнать на www.prazdnedomy.cz