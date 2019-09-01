К школе готов: Как обуздать гиперактивного дошкольника?

Позади долгие летние каникулы, во время которых как учителя, так и ученики постарались максимально отдохнуть, чтобы в сентябре с новыми силами приступить к учебе и работе. Но если педагоги и старшеклассники примерно представляют, что их ждет в школе, для первоклассников – это совершенно новый, неизведанный мир, и пугающий и манящий одновременно. Как привить ребенку тягу к знаниям? Как не отпугнуть, а заинтересовать малыша? С какими новыми проблемами сталкиваются сегодняшние родители? Обо всем об этом в интервью Радио Прага рассказжет Куприянова Наталья Юрьевна, педагог с сорокалетнем стажем, которая уже более восемнадцати лет работает в Праге.

— Начало учебного года – всегда очень ответственное время для родителей, которые задумываются над тем, в какую школу отдать ребенка. Поскольку мы живем в Праге, детей отдают чаще всего в чешские школы, потому что знание языка – это приоритет для всех, кто живет в чужой стране, в нашем случае – в Чехии. Естественно, подготовка к школе должна идти постепенно. И мы стараемся делать упор именно на подготовке детей к школе – к английской, чешской, немецкой, неважно какой. Важно то, что необходимо это делать заранее. Потому что лучше, когда ребенок идет в школу подготовленный. Ведь в процессе подготовки мы учим его, прежде всего, выдержке, умении сидеть, умении держать правильно пишущий предмет. Этот навык может вызвать затруднения у ребенка, который раньше этого не делал, а родители не придавали этому значения, считали, что ребенок еще маленький и его учить не надо. Следующий пункт – усидчивость. Сейчас очень гиперактивные дети. Заинтересовать их можно только интересными заданиями. И вот постепенно, от года к году детей надо развивать. Начинать надо с маленьких – двухлетние дети уже могут посидеть, позаниматься минут 10-15. Потом по нарастающей – дети из средней и старшей группы. И дошкольник уже спокойно может просидеть 40 минут, а для ребенка с гиперактивностью это серьезное достижение. Но добиться этого можно только через интерес, через увлекательные задания, которые ему нескучно будет выполнять. Таким образом ребенка можно подготовить к школе. Важно делать упор на такие предметы как математика, подготовка к письму, чтение и особенно логика.

«Если ребенок умеет слушать – ему не скучно на занятиях!»

Любой родитель хочет дать лучшее своему ребенку, однако, каждое поколение в процессе воспитания сталкивается с теми или иными проблемами. Какие подводные камни скрывает родительство XXI века и какие ошибки совершают современные мамы и папы?

— Большой минус сейчас в родительском воспитании в том, что дают детям планшеты, телефоны, позволяют играть в компьютеры. Вследствие этого возникает большая проблема – дети в три года не хотят заниматься, им это неинтересно. Ведь в телефон играть намного увлекательнее и проще, а тут самому надо попотеть, научиться держать правильно карандаш, использовать логику, чтобы правильно выполнить задание. Поэтому я считаю, что главная задача дошкольных учреждений – чтобы дети с желанием и удовольствием ходили на занятия. Главный девиз в таких случаях: «Играем и обучаем». Потому что, сами понимаете, как можно заставить двух или трех летних детей заниматься? С высоты моих лет и педагогического опыта могу сказать, что мне очень не нравится, что некоторые родители не придают значения подготовке к школе, а это очень важно. Когда ребенок умеет сидеть и слушать (самое главное – слушать), ему будет интересно, что говорит учитель. И у этих детей не будет никаких проблем. Но когда ребенок привык только бегать, играть в игрушки, то ему 1 сентября будет очень трудно – это я говорю про первоклашек, конечно. Это нужно постепенно преодолевать и готовить детей к школе.

Гиперактивность – что это и с чем ее едят?

И в интернете, и в журналах и даже в специализированной литературе все чаще встречается термин «гиперактивность», причем появился он сравнительно недавно. Действительно ли это серьезная проблема, или родители пользуются «модным» словечком, пытаясь оправдать поведение своего ребенка?

— Это действительно реальная проблема. И вы правы, возникла она где-то 10-15 лет назад. Я считаю, что когда столько информации на детей с первого года жизни наваливается, их мозг перегружается, старается работать активнее, отсюда и гиперактивность, потому они и ведут себя соответственно. Хотя множество информации поступает непроизвольное – родители не понимают, что когда маленький ребенок лежит в коляске, то следует выключить все телевизоры и компьютеры. Переизбыток информации со всех сторон и вызывает гиперактивность. И вот если раньше, когда ничего этого не было, мы больше разговаривали с детьми. И в шесть месяцев ребенок на вопрос «Где колобок? Где зайчик?» мог в книжке показать. А как они говорили! Ведь кроме гиперактивности вторая серьезная проблема – задержка в развитии речи, это тоже опять же от переизбытка техники вокруг. Дети к нам приходят молчунами. Некоторые говорят слогами, некоторые в три года вообще только на пальцах показывают. Раньше такое вообще было совершенно недопустимо. Но гиперактивность – это проблема номер один.

Как мы уже сказали выше, об этой проблеме сейчас говорят действительно много – как психологи, так и сами родители. Наталья Юрьевна воспитала ни одно поколение детей – как по ее мнению можно бороться с этой «напастью»?

— Эту гиперактивность можно победить только интересным каким-то занятием. Очень важно, когда дети ходят в какое-то дошкольное учреждение. В чем секрет? Во-первых, подражаем товарищу, друзьям… или соревнуемся с друзьями! Смотрим, как они делают, повторяем. Ведь даже самая замечательная няня не сможет заставить ребенка что-то сделать, если он скажет «Не хочу!». А когда дети идут маленькой группой на занятие, звенит звоночек – «Звенит звонок, начинает урок!». Малыши видят, как старшие идут на урок и тоже просят: «Дайте задание!». Вот это, я считаю, самая большая похвала воспитанию, это когда ребенок просит дать ему задание и с удовольствием его выполняет, ведь он понимает, что ему дали и это надо сделать. Так что гиперактивность побеждается только увлечением, интересом и вот этим постепенным обучением детей занятиям.

Отсрочка от школы – продлеваем детство или отлыниваем от уроков?

Кроме гиперактивности среди родителей в последние годы появилось еще одно «модное» веяние – отсрочка от школы. Если раньше среди первоклассников было множество ребят, которым только-только исполнилось шесть лет, то теперь есть и те, кому и шесть с половиной или даже семь. Насколько это решение оправданно, или же это очередное лишь модное увлечение и желание «отсрочить» школу?

— Рассмотреть этот вариант обязательно нужно, так как мы живем двуязычный среде, а у кого-то три языка. С какими проблемами мы сталкиваемся? Иногда приходят дети из других (чешских или английских) детсадов полностью неговорящие. В Чехии я работаю педагогом уже более 18 лет, и таких примеров видела семь или восемь. Почему дети не говорят? Я считаю, что у них вырастает блок – когда мама дома говорит по-русски, а в садике на чешском или на английском, ведь некоторые родители поддаются моде и отдают ребенка в английский садик. Но это вообще недопустимо. Первым активным языком для ребенка должен быть язык его мамы. Если мама говорит по-русски, значит русский. Если мама говорит по-чешски, то сначала надо, чтобы ребенок заговорил на чешском, а потом уже, если папа русские и родители хотят, чтобы ребенок знал два языка, можно идти в русский садик. Вот для таких детей можно делать отсрочку. Ведь если ребенка привели в три с половиной года в садик неговорящего, то, конечно, он быстро начинает подражать другим детям, ему нравится что тут язык – понятный ему, он начинает включаться в игру, в разговор, в занятия. Но, тем не менее, придя в садик в три или четыре года и позже заговорив, оказывается, что ребенок что-то упустил, ему многое надо нагонять, поэтому в таких случаях отсрочка уместна. Как и в ситуации, когда ребенок переходит из русского (или английского садика) в подготовительную группу в чешский сад. Тогда отсрочка уместна. Так же это касается детей, которым к моменту записи в школу нет полных шести лет. Это для нас, для взрослых кажется, что несколько месяцев или полгода – это ничтожно мало, но для ребенка, который идет в первый класс – это огромный срок. И если к моменту записи ребенку нет полных шести лет, я считаю, что стоит откладывать.

Учись, не зевай – мир вокруг познавай!

Быть родителем – это огромная ответственность, причем ответственность не только за себя самого, но и еще за одного человека. Многие – особенно молодые родители – переживают и, желая как можно лучше справиться с этой ролью, ищут советов в тематической литературе, у знакомых или даже в интернете. А каково мнение профессионального педагога? Какие цели надо ставить, а чего лучше избегать? Что нужно делать, чтобы быть хорошим родителем?

— Помогать своим детям познавать этот мир, не бояться нагружать детей. Наоборот, чем больше вы дадите сейчас информации детям, тем больше она пригодится ребенку в дальнейшем, тем интереснее будут у него увлечения, стремления и желания в будущем. Вы должны знакомить его с окружающим миром не сидя дома за компьютером, а, в первую очередь, вживую, посредством общения с другими детьми – русскими, чешскими, английскими, неважно, какими. Я считаю что это большой плюс, что наши дети могут говорить на чешском, ведь практика здесь со всех сторон. И не только на чешском, но и на английском. Этому могут позавидовать дети, обучающиеся в России, которые учат языки в школах, но практики у них нет. А здесь – пожалуйста: и кинотеатры, и клубы, и разные детские уголки, все это помогает детям узнать и выучить как можно больше языков. Главное чтобы родители не говорили: «Ой, ребенок перегружен!». Ну, на то вы и родители, составьте расписание так, чтобы не было перегруза. Чередуйте активные и пассивные занятия, и ребенку будет всегда интересно! Но важно, все же, не забывать, что всего хорошо в меру. Были у меня такие случаи, когда родители водили ребенка на десять кружков! Но это тоже перебор, из крайности в крайность. Всегда надо искать золотую середину!

Ребенок, который учится увлеченно, без принуждения – мечта каждого родителя. Но, к сожалению, так происходит далеко и не всегда, а под фразой «ребенок хорошо занимается» подразумевается то, что он без ошибок выполнил задание. Но как вызвать в малыше настоящий интерес, привить ему любовь к учебе, чтобы это и в будущем приносило радость, а не стало скучной обязанностью, которую дети исполняют из-под палки?

— Интерес всегда через общение со сверстниками, с друзьями. Учиться всегда увлекательно, если у ребенка вызвать интерес. А это уже задача педагогов, которые должна этот интерес поддерживать. И еще у меня есть огромная просьба к родителям. Возможно, кому-то это не понравится, но я считаю очень важным сказать. Придя в первый класс, и ребенок, и родители могут столкнуться со сложностями, но не стоит сразу говорить, что во всем виноват педагог. Вы сначала разберитесь. И задавайте хорошие вопросы. Всегда. У нас было несколько мам, их дети уже лет в пять-шесть были практически вундеркиндами. И вот именно эти мамы всегда задавали вопрос: «Наталья Юрьевна, а над чем нам поработать?». И вот когда мамы будут задавать педагогу такие вопросы: «А над чем нам поработать? А все ли у моего ребенка хорошо?», ведь каждый всегда может в чем-то отставать, с чем-то надо помочь. Вот тогда у таких детей никогда не будет проблем в школе. И все у вас тогда будет замечательно, а школьная жизнь будет самым прекрасным временем в жизни вашего ребенка.