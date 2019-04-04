Йенс Столтенберг: «В Европе все больше российских ракет»

Каким был этот путь длиною в 70 лет? Каких успехов добился блок и какие ошибки совершил? Кто сегодня является его противником? И какое место занимает в НАТО Чешская Республика? На эти вопросы отвечает генеральный секретарь Североатлантического альянса, норвежский политик Йенс Столтенберг в эксклюзивном интервью, которое он дал журналисту «Чешскому Радио» Филипу Нераду. «Радио Прага» предлагает фрагменты этой беседы.

– Двадцать лет назад произошло событие, вошедшее в историю как «расширение НАТО на Восток». Насколько важно было для Североатлантического альянса присоединение к нему таких стран как Чехия, Венгрия и Польша, бывших членов Варшавского договора?

– Это значило очень много. То, что Чехия, Польша и Венгрия, а потом и другие страны, вступили в Альянс, существенно его усилило, укрепив нашу коллективную оборону, нашу безопасность, помогло распространить в Европе демократию, сделать Европу более процветающей. Это не в последнюю очередь способствовало и изменению Европы в целом, ранее разделенной на коммунистический блок и Запад. Мы воссоединились и теперь являемся свидетелями роста демократии и экономического благосостояния, что для Европы очень важно.

«Вступление Чехии в НАТО укрепило демократию в Европе»

– Чехия считает членство в НАТО единственной возможностью надежно обеспечить свою оборону. А что Чехия, со своей стороны, дает блоку?

– Чешская Республика вносит значительный вклад различными способами: участвует в миссии НАТО в Прибалтике, в охране воздушного пространства над странами – членами блока, у которых нет собственных ВВС. И, разумеется, это участие в миссиях в Афганистане и Ираке. В Афганистане вы действуете уже много лет, вы понесли там потери, и все мы очень признательны за ту помощь, которую вы так долго там оказываете. Вы также прекрасно работаете в Ираке, помогая обучать иракских военных, прежде всего в области развития противовоздушной обороны, что помогает Ираку собственными силами сражаться с Исламским государством.

– Сейчас за плечами НАТО – уже семьдесят лет. Что можно назвать самым важным из того, чего блок смог добиться за эти годы?

– Самое существенное – то, что мы оказались способны сохранить мир. Задача, с которой создавалось НАТО, было сохранение мира и защита свободы, и нам удалось это сделать как в отношении 12 стран-основательниц, так и в отношении государств, которые присоединились к блоку в последующие десятилетия. На конец «холодной войны» у НАТО было 16 членов, теперь нас 29, а скоро будет 30, когда в блок вступит Северная Македония. Цель сохранения мира была достигнута, прежде всего, благодаря действенным мерам устрашения и эффективной обороне. Мы хотим быть сильными и инвестируем в наши вооруженные силы не потому, что пытаемся спровоцировать какой-то конфликт, а потому, что хотим его избежать. Не следует забывать, что те политики, которые в 1949 году создавали этот блок, были людьми, пережившими две мировые войны, поэтому главной задачей было предотвратить повторения чего-то подобного. Также они были свидетелями того, как Советский Союз, коммунизм, диктаторский режим берет в свои руки власть над Европой, включая тогдашнюю Чехословакию, которая оказалась под советским господством.

«НАТО помогло прекратить две войны на Балканах»

– А какие ошибки совершил Североатлантический альянс? Здесь, прежде всего, обычно называют бомбардировки Сербии.

– Когда мы говорим о Балканах, то не следует забывать, что НАТО помогло прекратить там две войны: во-первых, в Боснии и Герцеговине, где мы были свидетелями резни в Сребренице, а потом мы видели насилие в отношении гражданского населения Косово, и более года дипломатических усилий не помогло его остановить. Так что мы отправились туда, чтобы прекратить насилие и убийства мирных жителей. С того момента НАТО присутствует в Косово, помогая защищать все гражданское население, включая сербов.

«Я часто вспоминаю свое детство в Белграде»

– Как вы лично относились к бомбардировкам Сербии? Ведь вы провели в Белграде детство, поскольку в 1960-е годы ваш отец был послом Норвегии в Югославии.

– У меня – очень личное отношение к Сербии и к бывшей Югославии в целом, и я часто вспоминаю свои детские годы. Когда мы вернулись в Норвегию, то привезли оттуда няню, которая прожила с нами много лет. У меня там много друзей, и я часто туда езжу. С Сербией и Югославией у меня связаны самые теплые воспоминания. Во время бомбардировок я разговаривал со своими друзьями в Сербии и в Белграде, поскольку считал необходимым узнавать непосредственно от находящихся на месте людей, что они думают. Все это было непросто. Я понимаю, что воспоминания об операции НАТО в 1999 году в Сербии очень болезненны. Однако нам следует помнить, что целью присутствия НАТО была защита человеческих жизней и остановка насилия в отношении гражданского населения. Потеря каждой невинной жизни – огромная трагедия, и я выразил свое сочувствие всем, кто потерял своих близких с обеих сторон этого конфликта.

– Сегодня наиболее острым вопросом для НАТО остается судьба договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, заключенный некогда между СССР и США. Вы не пытались переубедить президента Дональда Трампа и его администрацию не разрывать это соглашение?

– Следует понять, в чем состоит проблема. Проблема – не в Соединенных штатах, а в том, что мы имеем договор 1987 года, которым запрещены все ракеты средней дальности. В последние годы Россия этот договор нарушала. Сначала на это указала администрация Барака Обамы – это было около шести лет назад, а затем и администрация Дональда Трампа. И все союзники по НАТО согласны с точкой зрения США, состоящей в том, что Россия этот договор не соблюдает. Сразу несколько союзников пришли к независимым друг от друга выводам, что Россия является той стороной, которая нарушает соглашение тем, что в последние годы разместила свои новые крылатые ракеты SSC-8 (9М729). Они способны нести ядерные боеголовки, их сложно обнаружить, краткий период предупреждения удара. Эти ракеты повысили угрозу применения ядерного оружия в любом конфликте и способны поражать города Европы. Никакой договор о контроле вооружений не работает, когда он не соблюдается, или когда его соблюдает лишь одна из сторон. В Европе нет никаких новых американских ракет, в то время как здесь появляется все больше новых российских ракет, которые способны нести ядерные боеголовки. И проблема – именно в этом. Ответственность за сохранение договора лежит на России – она должна вернуться к его соблюдению. США, союзники по НАТО и НАТО как таковое неоднократно призывали Россию, чтобы она соблюдала соглашение и тем самым его сохранила.

«Сегодня мы размещаем силы на восточных рубежах НАТО»

– Североатлантический альянс заявил, что если Россия не вернется к соблюдению РСМД, то НАТО соответствующим образом ответит…

– Это очень серьезный вопрос. Мы решили, что дадим на это время, что будем проводить консультации и анализировать различные возможности до того, как примем окончательное решение. Не следует также забывать, что процесс выхода из договора занимает шесть месяцев, и он начался в начале февраля. Так что до августа еще остается возможность это соглашение сохранить.

– Какие цели, по вашему мнению, преследует Россия в отношении НАТО, и как это сказывается на развитии Альянса?

– Россия неоднократно открыто заявляла, что хочет видеть мир, в котором НАТО больше бы не существовало, чтобы Альянс распался. Одновременно мы видим, что сегодня НАТО сильнее, чем было в предыдущие годы, и это происходит несмотря на определенные противоречия, существующие между Северной Америкой и Европой по экономическим вопросам и проблемам изменения климата. Сегодня члены НАТО вместе делают гораздо больше, чем это было раньше. Наши подразделения находятся в большей готовности, мы размещаем силы НАТО на восточных границах блока, у нас есть боевые группы, мы модернизируем структуру командования. США усилили свое присутствие в Европе, увеличив здесь число войсковых подразделений, проводя больше учений, инвестируя в инфраструктуру. В сегодняшнем непредсказуемом мире мы твердо стоим плечом к плечу, и в этом – сила НАТО, в том, что мы способны сохранять единство и приспособиться к переменам, когда мир вокруг нас меняется.

