Известнейшая чешская узница никогда не была в ГУЛАГе?

Из воспоминаний Веры Соснаровой, записанных для проекта «Национальная память» (Paměť národa): «Один раз мы пришли с работ в лесу, и комендант сказал: "Сейчас все в барак! Никому не выходить!" Мы не понимали, что происходит. Там был амбар, в который загнали множество людей, потом его облили горючим и подожгли. Живых людей там сжигали заживо».

О судьбе чешки, которая провела двадцать лет за советской колючей проволокой, сняты телепрограммы, ее история потрясла в свое время такого известного писателя как Яхим Тополь. Свидетельства Соснаровой слишком легко принимались в Чехии на веру, считает историк Адам Градилек.

«Рассказы пани Соснаровой производят сильное впечатление, под которым чешское общество находится же много лет. Однако в действительности все был иначе, чем она рассказывает. Это подтверждают не только документы, которые мне удалось обнаружить, но и ее свидетельства, которые не соответствуют тому, что нам известно из книг и воспоминаний других людей».

Специалист по истории советских репрессий не отрицает, что годы пребывания Веры Соснаровой в Советском Союзе, куда она не по своей воле попала в 1945 году в возрасте пятнадцати лет, были крайне тяжелыми, однако она никогда не была осуждена, не провела двадцать лет в ГУЛАГе, а работала как обычное гражданское лицо.

«С 2008 года в Институте изучения тоталитарных режимов мы занимаемся темой репрессированных чехословаков, оказавшихся в советских исправительно-трудовых лагерях. Мы записали десятки воспоминаний, историй жизни, издали целый ряд книг. Но ни в одном из наших материалов не фигурирует пани Соснарова из-за противоречивости ее свидетельств, и уже с 2008 года было очевидно, что она никогда на содержалась в ГУЛАГе», – комментирует ситуацию Адам Градилек в интервью «Чешскому Радио».

О себе Соснарова говорит, что родилась в 1931 году в Брно, а ее матерью была эмигрантка из СССР по имени Любовь. Когда в 1945 году Брно освободила Красная армия, мать оказалась в списках советских органов как гражданка страны, и вся семья была выслана в Сибирь. Вера сообщает, что во время транспортировки ее саму и ее сестру неоднократно насиловали, мать умерла спустя три месяца после переезда в Россию. Якобы восемь лет Вера провела в исправительно-трудовых лагерях и двенадцать – на рудниках, фабриках и рыбоперерабатывающих судах. За эти годы ее неоднократно били и насиловали.

«Заключенные переживали ужасные мучения, но их не сжигали сотнями в амбарах, не травили ядом, не расстреливали за невыполнение нормы, и они не подвергались сексуальному насилию в таких масштабах, как это описывает Соснарова», – указывает чешский историк.

Отвечая на вопрос «Чешского Радио», пожилая женщина категорически отвергла обвинение в обмане: «Это неправда! Мы работали в колхозах, на лесозаготовках. Он все время говорит, что это не был ГУЛАГ, а просто работа, но лагерь, где вас сторожат днем и ночью, – что это по-вашему?! Это был лагерь, где, да, мы работали, но свободными мы не были!»

В Чехословакию Вера Соснарова вернулась в 1964 году, когда ей удалось через председателя местного колхоза послать весточку в Зноймо – советский колхоз сотрудничал с чехословацким сельхозкооперативом. Отсутствие справок Соснарова объясняет тем, что перед отъездом из СССР их с сестрой заставили подписать обязательство о неразглашении и отобрали все документы.

«Перед отъездом русские дали нам фальшивые бумаги. Начальник сказал: "Это – фальшивые документы, но в Чехии в этом ничего не понимают, и их вам будет достаточно. Главное, что там не написано "ГУЛАГ"". Нам было не до бумаг – речь шла о том, чтобы просто выжить – только бы выбраться оттуда!»

Якобы потому, что она была запугана, тридцать лет Вера никому не рассказывала, что побывала в ГУЛАГе, и открыла тайну только после «бархатной» революции. Адам Градилек напоминает, что свидетельство Соснаровой не вызывало доверия и у чешских государственных органов: «В 2002 году к тому же выводу пришло управление социального обеспечения, которое не выплатило пани Соснаровой компенсацию, которую та хотела получить, – сумма составляла почти три миллиона крон».

Действительно, о своем пребывании в ГУЛАГе Вера Соснарова начала рассказывать только в 2002 году, когда парламент принял закон о выплате компенсаций репрессированным, находившимся в сталинских лагерях, – за каждый месяц заключения эти люди могли получить по 12 тысяч крон. Однако факт официального отказа Вера Соснарова объясняет не отсутствием достоверных документов, а этическими причинами: «Почему это чешские власти должны мне выплачивать компенсацию? Ведь это не чехи нас выслали – нас забрали русские и платить нам должны русские, а не наши власти! Мы должны благодарить наше правительство, что нас приняли назад, а компенсацию нам должны дать русские, но прошло уже шестьдесят лет, и я уже ничего не хочу, хочу только спокойно дожить свою жизнь». Впрочем, финансовую помощь от различных фондов и благотворителей Соснарова все же неоднократно получала.

Согласно четырем официальным документам советских времен, полученным историком из российских архивов, Вера Соснарова работала на общих основаниях на нескольких предприятиях – сначала на металлургическом комбинате на Урале, а с 1947 по 1964 год числилась сотрудницей Нижнетагильского котельно-радиаторного завода. Также обнаружились документы, подтверждающие ее обучение в советской школе. Ни приговор, ни карточка заключенного, ни копия справки об освобождении, которая выдавалась каждому бывшему зеку, найдены не были.

Обстоятельства отъезда семьи в СССР в 1945 году Адам Градилек связывает с тем, что мать Веры опасалась преследований, поскольку в годы войны донесла на соседку в гестапо. Это Соснарова также категорически отрицает.

В 2018 году Вера Соснарова была награждена медалью гетмана Южно-Моравского края. В прошлом году депутаты выдвигали ее кандидатуру на получение медали «За мужество». Историк Адам Градилек считает, что, несмотря на всю тяжесть судьбы этой женщины, подобный обман оскорбляет память тех, кто действительно прошел через ГУЛАГ. Руководитель проекта «Национальная память» Микулаш Кроупа в интервью изданию Deník N назвал ее «бесстыдной лгуньей». С ними, однако, согласны не все, и точка в истории Веры Соснаровой пока не поставлена.

С 1930 по 1960 год через советский ГУЛАГ прошло более 10 000 чехословаков, в том числе в годы Второй мировой войны там содержалось около 8000 чехов и словаков, большинство из которых были беженцами, спасавшимися от нацистов. Историками доказано, что в ходе сталинских репрессий было расстреляно 1230 человек, имеющих чешские корни