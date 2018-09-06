Из Чехии с деньгами

В июне инвестиционная компания R2G чешского бизнесмена Олдржиха Шлемра договорилась о приобретении американской фирмы First Quality Nonwovens, которая является одной из ведущих компаний по производству нетканых текстильных материалов в мире. FQN занимается также реализацией гигиенических, медицинских, промышленных и фильтрационных товаров. Фирма ранее принадлежала First Quality Enterprises, производителю спряденных из расплава нетканых материалов и продуктов для женской гигиены, который базируется в Нью-Йорке.

Сумма сделки составила около 12,5 млрд крон (500 млн долларов) – это рекордная покупка для чешского инвестора на американском рынке. В результате R2G станет крупнейшим производителем нетканых материалов в Америке и Азии. «Приобретение First Quality Nonwovens позволит объединить компании, которые смогут лучше удовлетворять потребности наших глобальных клиентов на четырех континентах. После ее оформления мы получим не только самые современные производственные мощности, но также уникальное ноу-хау и специалистов в области R&D», - прокомментировал покупку директор R2G Михал Смрек.

В июле Группа PPF самого богатого гражданина Чехии Петра Келлнера стала единоличным владельцем французской биотехнологической компании Cytune Pharma SAS, которая специализируется на исследованиях и разработке новых методов лечения, направленных на усиление иммунного ответа организма при опухолевых и инфекционных заболеваниях.

PPF также взяла на себя обязательство по финансированию научных исследований и разработок Cytune Pharma. «Ее приобретение – ещё один шаг на пути дальнейшего расширения диапазона нашей деятельности в сфере научных разработок и клинических исследований. Мы ожидаем, что сотрудничество компаний SOTIO, в состав которой войдет Cytune Pharma, и OriBase Pharma (обе входят в структуру PPF – прим. «Радио Прага») в совместных научно-исследовательских программах и разработках принесет в перспективе синергический эффект. Мы надеемся, что мы сможем довести результаты разработок компании Cytune до стадии клинических испытаний и вывести их на рынок для того, чтобы помочь пациентам, страдающим различными онкологическими заболеваниями»,- подчеркнул Ладислав Бартоничек, акционер и член руководства Группы PPF, ответственный за область биотехнологий.

Чемпион рынка M&A

Компания Czech Media Invest, принадлежащая другому чешскому миллиардеру Даниэлу Кршетински, в свою очередь, приобрела радиостанции французской компании Lagardére в Польше, Словакии, Румынии, а также две популярные чешские радиостанции – Frekvence 1 и Evropa 2. Стоимость сделки составила 73 млн евро. «Для оформления сделки еще необходимо согласие регулирующих органов. Czech Media Invest получит в свое распоряжение новый медиатип, основанный на известных радиобрендах», - прокомментировал покупку член правления Czech Media Invest Даниэл Частвай.

Впрочем, самым заметным событием на мировом рынке слияний и поглощений с участием чешских компаний стала покупка 7,3% торговой сети Metro AG инвестиционной фирмой EP Global Commerce, которая принадлежит Кршетинскому и его словацкому партнеру Патрику Ткачу. Сумма сделки составила 316 млн евро.

О продаже своей доли в одной из крупнейших в мире оптовых и розничных торговых компаний чешским инвесторам сообщила фирма Haniel. Договор включает в себя опцион на покупку 15,2-процентной доли, оставшийся у Haniel. Предположительная стоимость пакета составляет 658 млн евро.

Но этим владельцы EPGC не ограничились. Ритейлер бытовой электроники Ceconomy, который контролирует около 10% акций Metro, объявил, что также ведет переговоры с EP Global Commerce о продаже своей доли. Если сделка с Ceconomy состоится, чешская инвестиционная компания будет контролировать около 32,5% акций Metro AG и будет обязана сделать предложение о поглощении и остальных акционеров немецкой группы.

Вне зоны господдержки

Поиск новых экспортных территорий и расширение производственных возможностей являются основными причинами, по которым чешские компании активно скупают зарубежных конкурентов, утверждает президент Союза промышленности и транспорта ЧР Ярослав Ганак. Местный рынок не способен удовлетворить их амбиций. Однако чешскому бизнесу приходится действовать исключительно на собственный страх и риск и пробивать путь на внешние рынки самостоятельно, так как государство не оказывает ему никакой помощи, сетует Ганак.

«Наши конкуренты пользуются поддержкой канцлера Ангелы Меркель и президента Эммануэля Макрона. Они регулярно ездят в страны Африки, Южной Америки, в то время, как наши политики сидят дома. Президент не выезжает за границу совсем, премьер-министр путешествует только по Европе, а министры у нас новые… Это грубая ошибка, которая скажется на перспективах всей чешской экономики», - убежден президент Союза промышленности и транспорта.

А глава Экономической палаты ЧР Владимир Длоуги критикует правительство за промедления с назначением нового министра иностранных дел, который по большей части и несет ответственность за реализацию политики экономической дипломатии и поддержку экспорта. Он также напомнил, что в 2018 году лишь в одной бизнес-миссии, организованной Экономической палатой, принял участие член правительства. В марте действующий на тот момент министр промышленности и торговли Томаш Гинер отправился вместе с предпринимателями в Индию.

«Исправить ситуацию поможет назначение главы МИДа. Прежде всего, при работе на традиционных направлениях наличие полноценного министра иностранных дел имеет огромное значение. Было бы очень неплохо, если бы политики, наконец, договорились», - говорит Владимир Длоуги.

Премьер-министр Андрей Бабиш уже отреагировал на недовольство бизнеса и пообещал, что правительство будет активнее поддерживать отечественные компании. По его словам, во второй половине сентября в составе бизнес-миссии Экономической палаты в Азербайджан отправится глава Министерства промышленности и торговли Марта Новакова.

