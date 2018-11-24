Исполнять желания – это просто

Электрическая инвалидная коляска, удобное кресло, телевизор, компьютер – всё это вещи, которые стоят порой десятки тысяч крон и совершенно не по карману обитателям домов престарелых.

Проект «Внучата Иисуса» функционирует на добровольной основе: на сайте предлагается выбрать формат вашего участия. Можно подарить какой-то подарок, можно устроить для пенсионера что-то интересное, а можно просто перевести на счёт некоторую сумму – верхнего предела нет, всё зависит только от самого дарителя.

«Сто крон – это минимальная сумма. Как только накапливается достаточно средств для исполнения того или иного желания, мы сразу приобретаем необходимую вещь, и посылаем клиенту, который её заказывал, от имени наших дарителей», - говорит производственный директор портала Slevomat.cz Яна Уловцова.

В прошлом году таким образом было собрано около 2,5 млн крон и было приобретено 63 подарка.

Несмотря на то, что до Рождества ещё остаётся немало времени, фабрика по исполнению желаний уже работает полным ходом: к настоящему моменту уже собрано более полутора миллионов крон, и сумма продолжает расти.

«На данный момент этих денег хватит на двадцать действительно дорогостоящих подарков. Среди них – одиннадцать электрических инвалидных колясок, несколько обычных механических инвалидных колясок, телевизоров и ноутбуков», - перечисляет руководитель проекта Мартин Ондрачек.

Если в случае с детьми и подростками мы привыкли считать телевизор или ноутбук, скорее, недешёвой и порой вредной игрушкой, то здесь они могут принести реальную пользу.

«Когда пожилые люди вынуждены проводить много времени в постели без движения, то это хотя бы помогает им скоротать время. Телевизор – и тот является достаточно дорогой вещью из тех, что представлены у нас на сайте, так что мы очень рады, что мы можем исполнить такого рода пожелания», - говорит Яна Уловцова.

Мне бы в небо…

Но не будем забывать: Рождество – это всё-таки время подарков не только для жизни, но и для души, поэтому внучата Иисуса исполняют и менее практичные, но куда более сердечные пожелания. Так, у бывшего пилота Олдржиха в 91 год была мечта – вновь оказаться в кабине самолёта в небе.

«Он до последнего момента не мог поверить, что этот полёт осуществится, но выглядел невероятно счастливым, и я очень этому рада», - говорит «внучка Иисуса» Людмила Гамплова. С помощью друзей ей удалось найти самолёт, чтобы исполнить мечту дедушки, а пилота разыскали, бросив клич в социальных сетях.

«Таким образом я связалась с Романом Крамаржиком, который является членом миссии «Крылатый лев» (чеш. “Okřídlený lev”). В результате множества необычных совпадений оказалось, что за штурвалом будет пилот, который в спортивном самолёте облетел весь свет, и я этому несказанно рада. Представьте, что абсолютно чужой человек, с которым я до этого никогда не встречалась и не была знакома, решил, что поможет мне исполнить желание опять-таки незнакомого ему пожилого человека».

Проект «Внучата Иисуса» действует с 2016 года. Помимо обычного населения, в нём с успехом принимают участие известные личности – певец Карел Готт, олимпийская чемпионка Эва Самкова, певец Томаш Клус, директор Международного кинофестиваля в Карловых Варах Иржи Бартошка и другие.