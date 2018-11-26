Иностранные студенты о Праге, вузах и планах на жизнь

Количество учебных направлений в пражских вузах растет, однако с заполнением учебных аудиторий дело обстоит далеко не так гладко – многие чешские университеты жалуются на недобор по определенным направлениям, в основном гуманитарным. По мнению специалистов, причиной недостатка студентов являются демографические проблемы, а также миграция молодых людей в другие страны Европы ради получения образования в западных вузах и более широких перспектив трудоустройства.

Выходом из сложившейся ситуации является привлечение в страну иностранной молодежи, которая не только готова занять свободные места в университетах и колледжах, но и в дальнейшем восполнить недостаток кадров на рынке труда.

В Чехию ежегодно прибывает огромное число студентов из России и стран СНГ. Привлекательность данного направления сохраняется уже не первый год. Основными плюсами здесь являются близость чешского и русского языков, что облегчает процесс изучения, а также цена вопроса: на чешском языке студенты из любой страны могут учиться бесплатно. Главное – поступить в университет и успешно подтвердить знание языка на соответствующем экзамене.

Язык большинство студентов изучают на специализированных курсах уже по прибытии в Чехию. Однако некоторые предпочитают постигать азы этого славянского языка заранее, дабы увеличить свои шансы на успешное поступление.

Самостоятельная жизнь в неторопливой Праге

Вячеславу 25 лет, он родился в Перми, прожил там всю жизнь, окончил общеобразовательную школу. Незадолго до окончания средней школы, родители предложили ему поехать учиться в Чехию. Будущий пражский студент с энтузиазмом воспринял предложение родителей и принялся изучать чешский за два года до поступления.

«Мое решение переехать в Чехию не было случайным, я готовился к этому уже за пару лет до окончания школы, начал изучать чешский язык. Все началось с небольшого разговора с родителями – они предложили мне учиться в Европе, на что я охотно согласился. Позиция родителей и тот образ мышления, который он мне старались привить, заключается в том, что человек всегда должен как бы «выглядывать за околицу», чтобы развиваться и идти вперед. Я принял предложение родителей и решил, что возможность поучиться в Европе, посмотреть, как живут люди вне России, – это хороший опыт, и у меня есть отличная возможность его приобрести».

Сейчас Вячеслав учится в Метропольном университете Праги, уже закончил бакалавриат по специальности «международные отношения», в данный момент пишет магистерскую дипломную работу. Учеба заполняет буквально весь его день, свободного времени у Вячеслава немного, и даже это интервью приходится брать в перерыве между учебными парами в студенческом кафетерии. Учеба Вячеславу нравится, в особенности потому, что чешская система образования, по его словам, развивает в студенте самостоятельность и умение брать инициативу в свои руки.

«Мне кажется, что основная разница в образовании в Чехии и в России заключается в том, что если в России студент в какие-то моменты проявляет недостаточную самостоятельность, но при этом преподаватель видит его заинтересованность в предмете и то, что он человек толковый, то будет стараться его и дальше учить, вытягивать, служить ему наставником. В Чехии, если человек не может вовремя самоорганизоваться, проявить дисциплину, самостоятельность, то за ним никто не будет бегать. Все упирается в конкретное решение, которое принимаешь ты сам: либо делаешь, либо не делаешь».

Вячеслав оканчивает учебу в университете в следующем году и планирует некоторое время еще остаться в Праге. Позже, скорее всего, поедет куда-то еще, ведь европейский диплом позволит ему получить работу не только в Чехии, но и в других странах Евросоюза. Ритм жизни в Праге, по словам Вячеслава, «слишком расслабляющий», а ему хочется немного другого.

«В целом, мои впечатления о жизни в Праге достаточно неоднозначны, у меня нет определенного ответа на вопрос, нравится ли мне жить здесь или нет. Меня, безусловно, привлекает красота Праги, ее архитектура. С другой стороны, меня всегда притягивали мегаполисы, столицы государств. Прага является столицей Чехии, но мне здесь не хватает какого-то ритма жизни, насыщенности, такое ощущение, будто люди здесь никуда не торопятся».

«В отличие от Франции, здесь ко мне не пристают на улице»

Однако многие, наоборот, находят неторопливый ритм жизни Чехии наиболее подходящим для них. Например, Василина, 24 года, уроженка города Красноярска и студентка факультета журналистики пражского Англо-американского университета, наслаждается расслабленной размеренностью своего прибывания в Праге.

«Мне нравится, что в Чехии даже во время рабочей недели можно встретить людей, отдыхающих в парке, пьющих вино или пиво на веранде. Люди здесь никуда не спешат, знают, как нужно отдыхать. Я сама человек, который не любит суеты и спешки». Раньше Василина жила во Франции, в Бордо. Она училась во французском университете, но учеба у девушки шла не очень успешно. Василине не нравилась учебная программа, не нравился язык обучения (французский), студентка часто сталкивалась с бытовыми проблемами и непониманием местных жителей, просто потому, что являлась иностранкой. Побывав в Чехии несколько раз, Василина поняла, что неспешный образ жизни в чешской столице подходит ей намного больше. Девушка решила дать Европе второй шанс и переехала в Прагу. Причин для этого много, в основном Василина выделяет атмосферу, удобство жизни и безопасность как ключевые мотивы для переезда в Чешскую Республику.

«Мне нравится, что в моем нынешнем университете учится много иностранных студентов, каждый находится в равных условиях, никто не является аутсайдером из-за своего гражданства. Это положительно сказывается на учебном процессе, помогает находить общий язык с однокурсниками, социализироваться. Во Франции я была чуть ли не единственной иностранкой в моем университете, и студенты-французы относились ко мне с некоторым недоверием, как к чужой. Еще одним плюсом Чехии является безопасность: за три года жизни здесь ко мне ни разу не приставали на улице, не грубили, не пытались напасть. Во Франции все это случалось неоднократно. Также стоит выделить чешский общественный транспорт, очень удобный и дешевый. Я бывала во многих странах, но такой удобной транспортной системы не видела нигде».

Василина не загадывает наперед – будь что будет. Если после окончания университета ей повезет найти подходящее место работы в Чехии, она с удовольствием останется тут. «Я не хочу загадывать на будущее – если мне удастся найти интересную работу, то я останусь здесь. Мне в Чехии нравится, у меня здесь друзья, молодой человек, я завела домашних животных. Мне нравится осознавать, что мой диплом позволяет мне в дальнейшем найти работу или продолжить обучение за рубежом, это здорово развязывает руки и облегчает административные вопросы».

Мультикультурность как бонус пражского вуза

Впрочем, не стоит думать, что чешское высшее образование привлекает только лишь русскоговорящих студентов. В пражских университетах учится множество студентов со всего мира, в том числе из Западной Европы и США. Западных студентов привлекает получение опыта жизни в новой стране, низкая стоимость обучения, а также признание чешских дипломов во всем мире 27-ми летний американский студент факультета международной безопасности пражского Карлова Университета Дэниел выделяет ещё одну особенность обучения в Чехии, а именно интересный опыт соприкосновения разных культур.

«Несомненно, учеба в Чехии – это очень ценный опыт. Очевидно, что Карлов университет – очень престижный, а качество образования и преподавания можно назвать выдающимся. Однако, помимо всего этого, за пределами университетских аудиторий нас окружает страна, которая исторически находится на пересечении Запада и Востока Европы и полна не только чешскими и словацкими студентами, но и иностранцами, приехавшими на учебу из США, Канады, Британии, России, Украины, Казахстана, балканских стран. Мы все вместе изучаем международные отношения, и каждый привносит в процесс обучения собственное видение, свою точку зрения, и это то, чего нельзя получить, просто посещая лекции, необходимо общаться друг с другом».

Дэниел попал в Чехию случайно. Окончив университет в США по специальности «германистика», он решил немного поработать за пределами Америки, планировал поехать в Азию, но в последний момент остановил свой выбор на Чешской Республике. Как и Василине, ритм жизни Праги пришелся ему по вкусу, и он решил попробовать остаться. «Я занимался поисками работы в качестве преподавателя английского языка за рубежом, мне очень этого хотелось. Сначала я планировал поехать в Азию, но остановил свой выбор на Чехии. Я проработал преподавателем в Праге около года и получил хороший опыт, но также понял, что мне пора двигаться дальше, искать перспективу карьерного роста, возможно, поменять направление моей работы. В то же время я наслаждался жизнью в Праге и чувствовал, что хочу продолжать здесь жить. Так что я зашел в Интернет, поискал немного и нашел англоязычную программу по международной безопасности в Карловом университете. Подал документы, и вот спустя пару лет я уже оканчиваю магистратуру».

Сравнивать процесс обучения в США и Чехии Дэниел не берется, ведь в США он учился в маленьком колледже вдали от города, а теперь учится в огромном университете в центре столицы. Переезд в Чехию не вызвал у Дэниела дискомфорта, но помог по-новому взглянуть на многие вещи. Как и подобает студенту факультета международной безопасности, Дэниел отвечает на вопрос о культурном шоке в политическом ключе.

«Честно говоря, у меня не было никаких предубеждений, когда я ехал в Чехию, я подходил к процессу максимально открыто. Я понимал, что жизнь в Европе не очень отличается от жизни в Америке, не так серьезно, как, например, жизнь в Индии, Центральной Африке или Вьетнаме, так что я не ожидал какого-то радикального культурного шока. Многие либерально настроенные американцы верят, что европейцы лучше образованы, менее склонны к предубеждениям, открыты к восприятию прогрессивного мышления. Однако я приехал в Чехию в конце 2014 года, и уже будучи в Европе, наблюдал за развитием европейского миграционного кризиса 2015 года, наблюдал за расцветом правого популизма в политике многих европейских стран. Этот опыт помог мне понять, что многие европейцы, как и многие американцы, обладают достаточно ограниченным взглядом на вещи, склонны к разделению на «черное» и «белое», склонны к ксенофобии, расизму, национализму и многим другим вещам, которые американцы считают несвойственными европейцам. Это показывает, прежде всего, что люди мыслят схожим образом, вне зависимости от страны».

Точек зрения относительно обучения в Чехии много, однако именно получение высшего образования может стать важным этапом в дальнейшей интеграции в европейское сообщество. Главное, на чем сходятся мнения опрошенных студентов, чешский вуз – это возможность получить бесценный опыт и расширить собственный кругозор, что является немаловажным фактором в сложном, но также интересном процессе выбора жизненного пути.