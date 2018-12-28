Главные события: 2018 в чешской политике

В США из Праги был экстрадирован россиянин, которого американцы обвиняют в хакерстве. Чехия оказалась вовлечена в историю с отравляющим веществом «новичок», которым в Великобритании был отравлен Сергей Скрипаль. Из страны было выслано три российских дипломата, на что Москва ответила зеркальными мерами.

При несении службы в миссии НАТО в Афганистане погибло четверо чешских военнослужащих. В конфликте в Керченском проливе новый министр иностранных дел Чехии поддержал Украину. Продолжается обсуждение вопросов кибербезопасности в реалиях гибридных войн современного мира. Чехию продолжают критиковать за отсутствие евросолидарности в решении миграционного кризиса.

Выборы президента, ставшие перевыборами

Вторые в истории прямые выборы президента страны состоялись в январе. Из 12 кандидатов, среди которых не оказалось ни одной женщины, во второй тур вышли двое: действующий президент – 74-летний Милош Земан и 69-летний Иржи Драгош, возглавлявший ранее Академию наук. 26 и 27 января граждане страны вторично пришли на избирательные участки. С преимуществом в 2,74% победу одержал Милош Земан.

В противостоянии Милоша Земана и Иржи Драгоша наблюдатели указывали на различия во внешнеполитическом векторе соперников – на тесные связи, которые Земан поддерживает с Китаем и Россией, и прозападную и пронатовскую ориентацию Иржи Драгоша. При этом проигрыш Драгоша связывают отнюдь не с этой повесткой, а с неопытностью, «излишней академичностью» и недостаточной известностью проигравшего кандидата.

«Пять лет назад свое доверие мне проявили 2 700 000 граждан. Теперь я получил голоса 2 800 000 избирателей. У меня впереди следующие пять лет, и я двигаюсь вперед, заряженный энергией граждан, которые мне оказали поддержку. Я уверен, что не подведу их», – заявил Милош Земан, когда его победа стала очевидна.

«Это, мои дорогие, моя последняя политическая победа. За ней уже не будет никакого политического поражения. Вы хорошо знаете, что президентство в Конституции ограничено лишь двумя пятилетними сроками, а не намерен инициировать изменений главного закона», – напомнил переизбранный президент. 8 марта 2018 г под звон колоколов собора св. Вита и орудийный салют состоялась инаугурация – Милош Земан принес президентскую присягу.

Как будет novichok по-чешски?

На март пришелся новый виток расследования отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. «Абсолютно лживым высказыванием» назвал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявление российской стороны о том, что местом происхождения яда «Новичок» может являться, в том числе, Чешская Республика.

«Я считаю, что мы имеем дело с классическим примером попытки отвлечь внимание от информации, которой располагают британские следователи. Я хочу подчеркнуть, что с момента окончания Второй мировой войны речь идет о беспрецедентном использовании боевого газа, имеющего уничтожающие последствия, на территории Европы. Чешская Республика соблюдает все международные договоренности, касающиеся данной проблемы. Я могу гарантировать, что на территории Чешской Республики нет оружия подобного рода - ни современного, ни произведенного когда-то ранее. Естественно, что у нас есть весьма способные химики, но речь идет об аналитиках», – заявил глава чешского МИД, которым на тот момент являлся Мартин Стропницкий.

Российский посол в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД для предоставления объяснений. Вскоре Чехия выслала трех дипломатических сотрудников России. В комментарии было указано, что «страна предприняла эти шаги в координации с другими государствами Евросоюза».

При этом президент Милош Земан утверждал, что вещество из группы «Новичок» на территории Чехии производилось. Позднее военная разведка Чехии рассекретила часть заключения, составленного специально для президента Земана. По мнению депутатов, ознакомившихся с документом, доклад подтверждает мнение парламентских комитетов и комиссий, – проведение микросинтеза ядовитого вещества нельзя расценивать в качестве его производства и складирования.

Между тем, за Сергеем Скрипалем, бывшим агентом российского ГРУ, а позже – спецслужбы Великобритании, ставшим жертвой отравителей в британском Солсбери, велась слежка еще задолго до покушения. В этом уверен неназванный представитель чешских разведслужб, к которому обратился репортер «Чешского Радио» Янек Кроупа, проводивший журналистское расследование. Соглядатаи находились поблизости от Сергея Скрипаля также в Чешской Республике в 2014 году. Бывший сотрудник российского ГРУ посетил страну четыре года назад, во второй половине октября. Цель поездки – встреча с офицерами чешских спецслужб.

«Одним из подозреваемых является Александр Мишкин, о котором сайт Bellingcat написал, что это врач, служащий в российском ГРУ. Именно его знают как Александра Петрова. Под тем же именем он приехал в октябре 2014 года в Чешскую Республику и жил в одной из гостиниц моравского города Острава с 13 по 16 число, а потом отправился в Прагу. Второй россиянин, использующий имя Руслан Боширов, о котором британские СМИ также написали, что это полковник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Анатолий Чепига, приехал в Прагу 11 октября 2014 года», – рассказал Янек Кроупа, который считает, что слежка за Сергеем Скрипалем, по стечению обстоятельств в то же время помогавшим чешским контрразведчикам идентифицировать российских шпионов, осуществлялась в Чехии уже тогда.

Долгая дорога Андрея Бабиша к кабинету

В октябре 2017 г. первое место на парламентских выборах заняло движение ANO, набрав 29,64% голосов и получив 78 кресел в нижней палате, что, однако, оказалось недостаточным для обеспечения однопартийному кабинету вотума доверия парламента. В январе 2018 г. правительство, как и ожидалось, не набрало достаточного числа голосов депутатов и почти полгода работало с пометкой «в отставке». Полную поддержку Андрею Бабишу последовательно оказывал президент Милош Земан, неоднократно заявлявший, что именно ему и никому другому поручит формирование нового кабинета.

При этом основным пунктом неприятия правительства парламентом стала именно фигура его председателя – лидера ANO Андрея Бабиша, пришедшего в политику из крупного бизнеса, в безупречности ведения которого выражают сомнение как политики, так и граждане. Кроме того, в Словакии, откуда родом Андрей Бабиш, чешского премьера уличили в сотрудничестве с StB – госбезопасностью ЧССР, что политик до сих пор не признает. Как ранее, так и сейчас Андрей Бабиш заявляет: «Я никогда с StB не сотрудничал, каких-либо документов не подписывал. Жертвами вердикта Конституционного суда, вызвавшего неразбериху, стали сотни людей. Я, естественно, буду судиться и дальше. Я буду судиться со словацким МВД или же службой информации и безопасности. Обсуждается также возможность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека».

Чешские оппозиционеры известию из Словакии не удивились. «Мы уже давно сказали, что не примем участия в работе правительства, в котором заседают люди с криминальным прошлым (Андрей Бабиш преследуется полицией в связи с причастностью к дотационным махинациям), или же в случае доминирования партии ANO. Новая информация, полученная из Словакии, ничего не меняет», – указывает председатель «пиратов» Иван Бартош. Весь уходящий год в стране проходили демонстрации с требованиями отставки премьера – на Вацлавской площади не раз звучало понятное слово «Ганьба!», то есть «Позор!». Так называемое «Второе правительство Андрея Бабиша» рождалось как коалиция ANO с социал-демократами. Добиться от парламента вотума доверия кабинету удавалось, только заручившись поддержкой фракции коммунистов. Впервые после «бархатной» революции компартия, хоть и не получив ни одного министерского портфеля, приобрела определенные политические преференции, и это – несмотря на снижение вдвое набранных процентов на парламентских выборах 2017 г.

На одной из протестных демонстраций неспокойной политической весны 2018 года депутат от гражданских демократов Мирослава Немцова провела ряд исторических параллелей. «Мы живем в год, оканчивающийся на восьмерку. Вспомним 1918, 1948, 1968 – в основном они были плохими для нашей страны, и лишь первый был удачным, принесшим большие надежды на жизнь в демократическом и свободном обществе. Это продолжалось 20 лет, затем пришел первый тоталитарный режим – немецкий, а потом чешский коммунистический, который управлялся из Москвы. Тогда политическими процессами дирижировали московские «консультанты», дававшие четкие инструкции, что делать, чтобы промыть чешскому народу мозги, чтобы поставить нас на колени. Сегодня – похожая ситуация. Мы видим, как президент Земан работает на благо Кремля, а не на благо Чешской Республики. В начале года мы протестовали здесь, не желая, чтобы Зденек Ондрачек, избивавший студентов в 1989-м, входил в число членов парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка. И что мы имеем сегодня? Тот же Зденек Ондрачек со всем руководством компартии будет руководить правительством, которое составляет Милош Земан и Андрей Бабиш!»

12 июня за новый кабинет проголосовало 105 депутатов, 91 выступил против. Правящая коалиция и компартия приветствовали «завершение периода неопределенности», когда первый кабинет длительное время работал без вотума доверия, находясь в отставке. Оппозиция выражала крайнюю тревогу. «Республика, созданная в 1993 году, прекратила свое существование, ей на смену приходит особая вождистская демократия Бабиша», – заявил депутат от ТОР-09, бывший министр иностранных дел Карл Шварценберг.

Своим видением ситуации с «Радио Прага» поделился тогда комментатор «Чешского Радио» Петр Гартман. «Это – не конец демократии, а то, с чем заигрывали многие политики, в том числе в свое время и Мирослав Калоусек, бывший тогда одним из лидеров христианских демократов. А именно – включение во власть коммунистов уже после «бархатной» революции 1989 года. Хотя они и не вошли в состав кабинета, раз они подняли руки при голосовании о доверии правительству, их можно считать составной частью системы власти, и это действительно экстраординарная ситуация. Однако, полагаю, она не должна затмевать куда более принципиальное обстоятельство – тот факт, что в Чешской Республике вторично – поскольку это уже второй кабинет – правительство возглавляет человек, в отношении которого открыто уголовное дело, для которого проблематично получить чистое люстрационное свидетельство».

При этом социал-демократы, оправдывая свое согласие войти в кабинет Бабиша, указывают на принцип презумпции невиновности, поскольку дело в отношении него еще не завершено, и обвинительный приговор суд не вынес.

«Обещаю вам, а в первую очередь всем гражданам, что наше правительство будет отстаивать безопасность наших людей, причем не только внутри страны. Мы будем бороться с нелегальной миграцией, отстаивать наши интересы в Европе. Наше правительство будет сражаться с коррупцией, расточительством и бюрократией. Наша цель – эффективное государство. Наш кабинет сделает все возможное, чтобы улучшить жизнь наших людей. Потенциал нашей страны и народа огромен. У нас есть сила, чтобы вернуться на вершину в рамках Европы. Вернуться туда, где мы были во времена Т. Г. Масарика», – с такими словами обратился премьер Андрей Бабиш к президенту на церемонии назначения нового кабинета.

Новый глава МИД поддерживает Украину и сохранение антироссийских санкций

Вплоть до сентября кресло министра иностранных дел в коалиционном правительстве оставалось вакантным – его временно занимал глава МВД, председатель социал-демократов Ян Гамачек. Кандидатура евродепутата Мирослава Похе, выдвинутая социал-демократами, была категорически отклонена президентом Милошем Земаном. ЧСДП представила нового кандидата – 36-летнего Томаша Петршичека, чье имя до недавнего времени было мало комуизвестно. Ранее Томаш Петршичек занимал должность ассистента Мирослава Похе и с 2014 г. с перерывами работал в Европейском парламенте, Министерстве труда и пражской мэрии.

«Это – человек, имеющий необходимое для этого поста образование, знание иностранных языков. Я убежден, что он справится с должностью министра иностранных дел и внесет свой вклад в реализацию внешней политики Чехии, исходя из принятой концепции», – объяснил свой выбор Ян Гамачек.

Хотя оппозиция выражала сомнения в самостоятельности фигуры нового министра, за время нахождения в должности Томаш Петршичек предпринял ряд решительных шагов. Так, после задержания Россией украинских кораблей в Азово-Керченской акватории он встал на сторону Украины. «В ходе переговоров с министром Павлом Климкиным я выразил ему нашу всецелую поддержку. Чешская Республика не признает аннексию Крыма Россией, отвергает милитаризацию этого полуострова и Азовского моря. Мы на стороне Украины в это тяжелые времена. Самый лучший ответ на российское давление – это сильная, демократическая и процветающая Украина», – подчеркнул он в ходе министерского саммита глав МИД стран НАТО, проходившего в Брюсселе в начале декабря. Со своим коллегой Павлом Климкиным Томаш Петршичек договорился о визите в Украину, который может состояться уже в феврале 2019 г.

19 декабря в интервью «Чешскому Радио» Томаш Петршичек выразил удовлетворенность тем, что антироссийские санкции будут действовать в принятом ранее формате. «По моему мнению, с Россией важно вести диалог, чтобы найти способ выполнения Минских соглашений», – подчеркнул министр.

В контексте высылки дипломатического сотрудника России из соседней Словакии Томаш Петршичек сообщил, что выдворение российских дипломатов из Чешской Республики не стоит на повестке дня. Этот шаг не планируется, несмотря на отчет Информационной службы безопасности за 2017 год, в котором обращается внимание на чрезмерно большой штат сотрудников российского посольства, «через которое Российская Федерация оказывает зачастую недопустимое давление на чешских политиков». «Вместе с тем мы серьезно относимся к сообщениям и предостережениям наших спецслужб», – подчеркнул глава чешского внешнеполитического ведомства.

Что спрятано в «Гнезде аиста», или крымские каникулы Бабиша-младшего

С 2015 г. в Чехии ведется следствие о получении евросубсидий фирмой «Гнездо аиста», построивший одноименный комплекс в виде птичьего гнезда, – это строение с каркасом из прутьев давно стало символом критики в адрес премьера. В конце 2007 – начале 2008 г. компания «Ферма Гнездо аиста», в тот момент носившая название ZZN AGRO Pelhřimov, входила в холдинг Agrofert, собственником которого являлся Андрей Бабиш. В декабре 2007 г. она была превращена в акционерное общество ZZN Pelhřimov, что позволило скрыть истинного владельца фирмы, а самому предприятию получить деньги из фондов ЕС в размере 50 миллионов крон, или около двух миллионов евро. Через несколько лет, достаточных для выполнения условий выделения дотации, компания вернулась «под крыло» холдинга Agrofert.

Обвиняемыми по делу, помимо самого премьер-министра Андрея Бабиша, проходят его взрослые сын и дочь, владевшие долей в компании. Оба, по словам отца, страдают психическими заболеваниями и не в состоянии давать показания. Дочь Адриана, сообщил премьер, уже 20 лет лечится от биполярного расстройства. При этом и Андрей, и Адриана являлись совладельцами компании «Гнездо аиста» и подписывали документы, содержание которых Андрей Бабиш-младший сейчас, по его заявлению, не может вспомнить.

В начале ноября взрывом информационной бомбы стали кадры видеоканала Seznam, на которых сын премьер-министра на пороге своей женевской квартиры рассказывает журналистам, как в 2017 году его якобы насильно увез в Крым сотрудник отца россиянин Петр Протопопов, чтобы он «исчез из Чехии» и не давал показаний по делу отца. Супруга Протопопова Дита является врачом-психиатром, и Андрей сообщил, что боялся в случае отказа от «крымских каникул» вновь оказаться в психиатрической клинике. Съемка в Швейцарии велась скрытой камерой, спрятанной в очках.

Парламентская оппозиция сразу же потребовала отставки премьера и попыталась предъявить правительству вотум недоверия, что, однако, не получило достаточной поддержки в парламенте.

«Моего сына Андрея журналисты атаковали в его квартире в Швейцарии, где он живет с мамой, снимали его на камеру, задавали наводящие вопросы, чтобы получить нужный ответ. Это – циничное использование чужого несчастья. Тайно снимать психически больного человека подобным способом – отвратительно и гнусно!», – такое заявление сделал Андрей Бабиш, озвучив также диагноз своего сына – шизофрения.

Премьер подчеркнул, что его сына никто не похищал, а журналистское расследование было проделано с единственной целью – убрать его из политики. Журналисты, однако, продолжали задавать вопросы – имел ли право премьер привлекать к своему бизнесу сына, если он так болен? Насколько добровольной была поездка Бабиша-младшего в Крым? Сам Андрей Бабиш-младший назвал в разговоре с журналистами полуостров «оккупированной территорией».

18 ноября в интервью телеканалу Nova премьер-министр подтвердил, что его сын совершал поездки в Россию и Украину, побывал и в Калининграде, и в Москве, и в Крыму, и в Кривом Роге, однако по собственной воле. Такой маршрут для отдыха сына миллиардера был, по словам отца, связан с происхождением сопровождающего лица, т.е. Петра Протопопова. Украинские власти, со своей стороны, сообщили, что въезд на территорию Крыма из России является незаконным и может обернуться запретом на пребывание в Украине сроком на пять лет.

В Крыму Петр Протопопов познакомил Андрея с гражданкой Украины из Кривого Рога – как сообщил сам премьер-министр, сегодня молодые люди обручены. По утверждению премьера, его сын не скрывается и не скрывался от следствия по «Гнезду аиста», хотя и не является чешским гражданином. На данный момент чешская сторона послала запрос в Швейцарию на проведение психиатрической экспертизы обвиняемого на месте.

В декабре, после выдвинутых обвинений в конфликте интересов и доказательств, собранных Transparency International, выплаты евросубсидий холдингу Agrofert были остановлены.