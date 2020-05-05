Глава МИД Чехии: отношения с Россией нельзя назвать хорошими, но надо вести диалог

«Я уверен, что правительство реагировало адекватно. Мы однозначно отвергли любые попытки вмешиваться во внутренние дела Чешской Республики, коими являются угрозы уголовным преследованием чешских политиков, избранных в ходе демократических выборов. Подобные действия идут в разрез с заключенным между странами договором о дружественных отношениях и сотрудничестве, который мы подписали в 1993 году», - сообщил Петршичек.

«Я уверен, что наше правительство на любую информацию, полученную от наших спецслужб, реагирует вовремя. Я не думаю, что мы недооценили важность ситуации, или не учли всю информацию», - заявил Петршичек в реакции на вопрос, какого характера должны быть данные спецслужб, чтобы заставить МИД реагировать более жестко, как этого требуют некоторые оппозиционные политики

Если МИД Чехии получит дополнительную информацию из достоверных источников, он готов снова открыть эту тему, используя при этом механизмы, обговоренные в соглашении между Чехией и Россией. Таковыми, как заявил министр, в первую очередь являются взаимные консультации.

«Высылка дипломатов, о которой меня часто спрашивают, является крайним решением, используемым в ситуациях, когда есть доказательства о существовании угрозы для нашего государства. Мы уже прибегли к такому шагу в прошлом, но в дипломатических взаимоотношениях такое решение действительно считается крайним».

В ходе пятнадцатиминутного интервью Петршичек далее выразил уверенность, что вероятность выдачи чешских граждан для уголовного преследования по данному делу (устранение памятника маршалу Коневу, прим. ред.) в Россию любым из государств, входящих в Совет Европы, весьма мала.

Дело российского дипломата

Со ссылкой на конфиденциальность информации, министр отказался давать какой-либо комментарий относительно прибытия в Чехию из России дипломата, по сообщению чешских СМИ имевшего при себе яд. Автор статьи, сославшись на хорошо осведомленные источники, намекал, что яд был предназначен для использования против чешских политиков Ондржея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, вызвавших гнев Москвы (из-за устранения статуи И. Конева, а также переименования пространства перед российским посольством в площадь Бориса Немцова – прим.ред)

«Могу лишь подтвердить, что мы располагаем информацией, согласно которой в марте в Чехию прибыл человек с дипломатическим паспортом».

Петршичек далее не согласился с оценкой ситуации со стороны старосты шестого пражского района Коларжа, высказанной им в аккаунте в Фейсбуке. По мнению Коларжа, власти подошли к вопросу «вяло», в результате чего он и другие муниципальные политики должны находиться под охраной полиции.

«Подход правительства - не вялый, мне интересно, на основе чего староста Коларж пришел к подобному заключению. Конечно, во взаимоотношениях с российской стороной наблюдается множество спорных моментов – это не только последнее дело, касающееся статуи маршала Конева, которое лично я не считаю главной проблемой. Тем не менее, я не думаю, что нам стоит, по примеру России, вести агрессивную политику. Наша политика и я лично руководствуемся этим взглядом».

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На вопрос ведущей, какую проблему во взаимоотношениях с Россией можно считать главной, если таковой не является спор вокруг статуи И. Конева, глава МИД Чехии ответил:

«Неудивительно, что отношения с Россией уже долгое время «расцветом» назвать нельзя, что в нашей повестке мало общих позитивных тем. Это - следствие долгосрочного поведения Российской Федерации, например, по отношению к соседним странам. Есть темы, по которым особенно важно сотрудничать с нашими союзниками. Важно проследить за тем, Россия не нарушала территориальную целостность Украины, чтобы она более конструктивно подходила к решению ряда замороженных конфликтов – это темы, которые присутствуют на нашей повестке уже много лет. Заметно, что двусторонние отношения с Россией нельзя характеризовать как хорошие. Об этом свидетельствует и факт, что последняя встреча на уровне министров иностранных дел состоялась в 2005 году, то есть 15 лет назад».

Во время интервью с чешским министром была затронута также тема количественного состава Посольства РФ в Чехии, которое превышает число сотрудников посольств в Польше, Словакии и Венгрии вместе взятых. По мнению министра, это во многом дано и договорами, подписанными еще в 90-е гг. прошлого века.

«Это – не новая ситуация. Я не думаю, что за последние два года российское посольство у нас как-то разбухло».

Вызов посла

В первую очередь, подчеркнул министр, с российской стороной необходимо продолжать вести переговоры, решать вопросы правового и протокольного характера.

«В течение этой недели я хочу вызвать к себе посла России (Александра Змеевского), чтобы обговорить актуальные темы. Наш суверенитет необходимо рассматривать и в контексте наших союзнических связей и взаимоотношений, за нас могут заступиться наши друзья. В данном вопросе (угрозы уголовным преследованием чешских политиков – прим. ред.) за нас открыто заступился министр иностранных дел Словакии (Иван) Корчок, он поддержал нас, также как и мы поддерживаем наших союзников. Мы входим в состав Европейского союза и НАТО. Учитывая это, риски не так уже велики, но надо уделять должное внимание всем угрозам, пусть и гипотетическим, которые могут возникать. Именно поэтому важно, чтобы мы продолжали сотрудничать как с нашими, так и международными спецслужбами».

«Прошлое показало, что многие подобные предупреждения оказались обоснованными, не только в области личной безопасности, но и в сфере кибернетической защиты. В прошедшие недели мы противостояли ряду атак, которые необходимо тщательно расследовать. Политики не могут тыкать в кого-либо пальцем, это задача для полиции и следователей. Но необходимо задавать вопросы, в данном случае, кто был заинтересован в том, чтобы Чехия свою битву с Covid-19 проиграла», - отметил министр иностранных дел Чехии, вспоминая о кибератаках, которые велись в разгар эпидемии коронавируса против десятков больниц Чешской Республики.