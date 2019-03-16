Фестиваль «Один мир»: о трагедии в Беслане четко и ясно

Элла Кесаева, вместе с другими жителями Беслана, вот уже более пятнадцати лет пытается добиться того, чтобы было проведено объективное расследование событий тех страшных дней и чтобы виновные были наказаны. Однако этого до сих пор не произошло. Вместе с организацией «Голос Беслана» Элла Кесаева старается достучаться до современников: нельзя оставаться равнодушными, закрывать глаза на чужое горе и позволить преступникам уйти от наказания. Одним из способов напомнить миру о произошедшей трагедии стала документальная картина «Незаглушенные голоса Беслана», который она представила на кинофестивале «Один мир» в Праге. Какие цели ставили перед собой создатели фильмы?

— О Бесланской трагедии надо говорить еще и еще. К тому же такого фильма еще не было, это первое полноценное кинематографическое произведение. Этот фильм необходим, важно, чтобы все увидели: произошел теракт, погибли люди. Прошло пятнадцать лет, мы уже можем делать выводы. Это же не год, не два, не три – пятнадцать лет прошло, а нам со спокойной душой продолжают говорить: «расследование все еще идет». И это у них называется даже не просто «расследование», а «предварительное расследование», именно со словом «предварительное». Это стоит в официальных бумагах, и они с чистой совестью пользуются этой формулировкой. Мы в очередной раз подали жалобу в Европейский суд по правам человека – наша жалоба сейчас коммуницирована – а они продолжают заявлять, что «предварительное расследование идет». Но мы понимаем: то, что мы говорим правду, останавливает будущие трагедии.

Самое главное – не терять бдительности и быть мужественными!

В 2007 году Элла Кесаева была в числе 435 активистов, которые подписали иск в Европейский суд по правам человека. До сих пор нет даже приблизительной информации о том, когда может быть вынесено решение. Но именно тогда началось давление со стороны российских госорганов и официальных СМИ. Столкнулись ли создатели фильма с проблемами в процессе съемок?

— Никто фактически и не знал, что мы снимаем этот фильм. Скорее всего, представители власти воспринимают нас как глуповатых домашних женщин. «Чего они вообще могут добиться?» – так, видимо, они о нас думают. Нам пытались препятствовать, когда мы первый раз подавали жалобу в Страсбургский суд по правам человека. Но те препятствия, что они нам устраивали, были тоже на уровне домохозяек: глуповатые, туповатые и очень легко просчитываемые. Единственное, о чем надо было постоянно помнить – нельзя терять бдительность. Надо быть очень внимательными и мужественными. Вот и все, это все наше оружие – бдительность и мужество. И дружить с людьми, которым небезразлично наше будущее. Тем людям, которые помогали нам снять этот фильм, небезразлично, каким мир будет завтра, каким мы оставим его нашим детям. Это очень важно.

Семья Эллы Кесаевой потеряла в теракте трех человек: погибли ее брат и двое племянников, а дочь Зарина получила серьезное ранение. Сама Элла все эти дни находилась перед зданием школы и все произошедшее видела своими глазами. Вместе с ней в Прагу приехала Земфира Цирихова, которая в те страшные дни оказалась среди заложников в спортзале школы. На руках Земфиры умер ее младший сын, старшему удалось выжить. Она лично приняла активное участие в съемках фильма, а сын от участия в проекте отказался. О том, как воспринимают сейчас трагедию тех дней выжившие дети, рассказала Земфира Цирихова:

— Эти дети не хотят даже думать о событиях тех дней... Нет, думать-то они думают, но не хотят затрагивать эту трагедию. Мой сын всегда категорически отказывается говорить на эту тему. Но если мы не будем бороться за справедливость, то нашим детям очень будет тяжело в этой стране находиться. Так что, пока мы живы, мы будем идти вперед. И этот фильм – один из шагов. Хотя и палки нам в колеса ставили – ведь наша деятельность не нравится нашим властям.

Главная задача – чтобы такие трагедии больше не повторялись

Несмотря на то, что многие члены движение «Голос Беслана» были несколько раз арестованы на срок от нескольких дней до нескольких недель, приговорены к штрафам или обязательным работам, Элла Кесаева утверждает, что ни она, ни ее единомышленники не намерены отказываться от продолжения борьбы и поисков правды. Что она считает самым сложным в этом противостоянии?

— Есть тотальная агитационная машина, очень мощная машина – через телевидение, через прессу. Вы не представляете себе, насколько в России силен тотальный контроль за всеми бурлениями в обществе. Это очень трудно – идти в поисках правды и добиваться справедливости через суды и через следственные органы. Это очень сложный путь, а сверху прикладывают максимум усилий, чтобы вы свернули с дороги, чтобы от вас общество отвернулось – распространяют мифы, пишут лживые статьи. Но мы все под Богом ходим. И я, и мои единомышленники делали все, что могли, чтобы нам было не стыдно – хотя бы перед самими собой. Моя дочка сказала мне в больнице: «Я думала, вы про нас забыли!» Какой может быть больший укор для взрослого человека? Твой ребенок сидел в спортзале и думал, что ты про него забыл. Три дня! Все эти годы я доказывала, что я что-то значу, что я не погибла, я что-то делаю. Каждый вносит свою лепту. Кто-то фильмом, кто-то судами, кто-то письмами в следственные органы, кто-то просто поддерживает потерпевших матерей. Все мы делаем общее дело. И этот фильм тоже делает общее дело – чтобы такие трагедии больше не повторялись.