Евросоюз пытается выйти из «коронашока»

Эпидемия стала моментом истины для Евросоюза, когда проверяется его единство, экономическая устойчивость и способность быстро реагировать в условиях кризиса, счет идет на дни, а ситуация стремительно меняется.

«Мы недооценили коронавирус. Европейская комиссия на 30 дней закрывает внешние границы ЕС. Средства защиты запрещено вывозить с внутреннего европейского рынка». С таким заявлением на прошлой неделе выступила председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чешский политик, еврокомиссар Вера Йоурова рассказывает, как в Брюсселе встретили новости о пандемии, которая громко постучалась в двери Европы.

«Это было суровое пробуждение. Я думаю, такого никто не ожидал, и теперь мы столкнулись с глубоким кризисом. Перед нами сейчас стоят две задачи – вылечить людей и оздоровить экономику. Основное бремя ответственности, связанное со здоровьем населения, ложится на страны ЕС, структуры безопасности и здравоохранение», – сказала Вера Йорува в интервью «Чешскому Радио», которое дала из Брюсселя.

«Некоторые страны проявили низкий уровень солидарности»

Сейчас много говорят о том, что, когда пришла эпидемия, место солидарности в определенной степени заняло соперничество, и страны ЕС начали тянуть одеяло на себя. Еврокомиссар так комментирует ситуацию: «Государства делают, что могут и должны, для обеспечения здоровья своих граждан. Мы хотели создать центральный склад необходимых принадлежностей, однако столкнулись с тем, что некоторые страны запретили вывозить их со своей территории и проявили низкий уровень солидарности, хотя я понимаю, что они заботятся, в первую очередь, о собственных людях. Однако сейчас члены ЕС уже оказывают поддержку друг другу, даже предоставляют врачей и медсестер. Так, Германия предложила помощь Франции. Не все черное и не все белое, и мы все переживаем шок от происходящего. Уже целых сто лет не было подобного общеевропейского кризиса, когда под угрозу поставлено человеческое здоровье, и нам нужно мобилизовать все силы для победы над вирусом. У меня нет никаких сомнений, что это удастся сделать, – просто нужно проявлять терпение и верить тем структурам, которые делают для этого все возможное».

Из заявления ЕС от 13 марта 2020 года: «COVID-19 – серьезное экстраординарное явление в области общественного здоровья, которое сказывается на гражданах, обществе и экономике. Инфекция не обошла стороной ни одно из государств-членов ЕС. Уже сейчас это стало потрясением для экономики Европейского союза».

Хуже, чем финансовый кризис 2008 года

Надеяться на то, что экономический рост удастся быстро восстановить после пандемии COVID-19, не приходится, сообщил в интервью ВВС глава Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа. По его прогнозам, на это понадобится несколько лет. Убытки уже превысили ущерб от финансового кризиса 2008 года и терактов 11 сентября 2001. «Мы не знаем, сколько средств потребуется на борьбу с безработицей, поскольку нам неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали», – сообщил генсек ОЭСР.

Уже сегодня потери стран ЕС исчисляются сотнями миллиардов евро. Ожидается, что дефицит бюджета Чешской Республики будет самым высоким в истории. Какие меры планирует и способен предпринять в этой ситуации Брюссель?

«Сейчас происходят беспрецедентные события – мы никогда с ранее не сталкивались с подобным кризисом. Мы выступаем за то, чтобы государства установили более свободные правила и мы тоже делаем то, что не собирались, – ослабляем наши нормы в вопросе бюджетного дефицита, мобилизуем ресурсы, где это возможно. И, разумеется, с политиками, главами государств и специалистами нам предстоит пересмотреть бюджет на 2021–2027 годы, поскольку нас, по-видимому, ждет несколько лет экономического кризиса, и нам нужно мобилизовать все ресурсы, чтобы его пережить».

По мнению Веры Йоуровой, спасение можно найти как раз в единстве ЕС, объединив силы. Еврокомиссар верит, что европейская экономика выправится, однако это потребует длительного времени. Так, после финансового кризиса 2008 года Европа приходила в себя пять лет.

Сохранить «зеленый коридор» внутри Евросоюза

Евросоюз оказался в ситуации, когда закрылись границы между странами-членами ЕС. Что делает Еврокомиссия для того, чтобы граждане разных стран, внезапно оказавшиеся отрезанными от родины, могли попасть домой?

«Мы старались обеспечить прохождение через границу товаров, прежде всего продуктов питания и медицинских принадлежностей. Многие не понимают, что от бесперебойных поставок зависит жизнь во всех странах, в том числе и в Чехии. Также мы занимались обеспечением проезда людей, и 17 марта премьер-министры стран ЕС договорились создать «зеленый коридор» на ключевых коммуникациях. Мы уже видим результаты, например, освободились дороги в Польшу, где были самые длинные транспортные пробки. Каждое государство пользуется центральной информационной системой, которую мы создали на общеевропейском уровне, где мы размещаем информацию о ситуации на погранпереходах. Когда мы оправились от первого шока, нас поразило, что страны, пусть они и выполняли свои обязанности, но начали принимать решения в одностороннем порядке, не посоветовавшись с соседями. Однако сейчас министры через наши системы обмениваются информацией, советуются, сотрудничают, – это большой успех», – считает еврокомиссар.

Вера Йоурова напомнила, что многих людей уже удалось вернуть домой, прежде всего граждан республик Балтии, работавших в западных странах. Также оказывается помощь гражданам ЕС, оказавшихся в третьих странах, на других континентах. Там, где у одной страны нет посольства, на помощь приходит член ЕС, у которого диппердставительстов есть. Также осуществляются общие авиарейсы.

Брюссель начал активно финансировать научные исследования для борьбы с коронавирусом нового типа. 80 миллионов евро было выделено немецкой лаборатории, разработки которой хотел приобрести президент США Дональд Трамп. Однако, как подчеркнула Йоурова, Еврокомиссия сработала быстро, и они останутся в Европе.

«Мы ожидали потока дезинформации»

Еще одна проблема, которая в дни эпидемии приобретает особое значение, – это борьба с дезинформацией. Что делает Брюссель для того, чтобы по соцсетям не разлетались Fake news, которые туда нередко целенаправленно вбрасывают, страны, осуществляющие таким образом атаки на ЕС?

«Разумеется, мы ожидали, что в период «коронакризиса» сети будут заполнены дезинформацией. У меня есть сообщения из разных источников, поскольку именно я этим в Еврокомиссии интенсивно занимаюсь. Когда мы еще могли очно встречаться, я договорилась с руководителями крупных платформ, что они будут убирать вредные сообщения, сообщения, способные вызвать панику, способные негативно сказаться не только на психике, но и состоянии здоровья людей, поскольку там циркулировали различные «рецепты» как избавиться от вируса. У меня есть договоренность, что наибольшее пространство будет отведено надежным специалистам. Я бы также приветствовала, чтобы там проводилось как можно больше позитивных, правдивых и обучающих кампаний. Всей Европе требуется лучше видеть – понять, что необходимо носить маски, необходимо прикрывать рот и нос. В Чехии это уже странно слышать, потому что маски носят все, но, поверьте, когда вы идете в Бельгии в магазин за хлебом, то встретите очень мало людей в масках. Так что я думаю, что кампания по просвещению просто необходима, и для этого как раз можно использовать соцсети, такие как фейсбук».

Маски от Гуччи

Однако медицинских масок в Европе катастрофически не хватает. Евросоюз внезапно понял, что «текстильная» зависимость от Китая поставила под угрозу жизни граждан ЕС. Как сообщила Вера Йорува, ее коллега, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон «делает все для того, чтобы активизировать европейскую текстильную промышленность.«Я знаю, что не имею права называть вслух бренды, однако я видела много известных фирм по пошиву одежды, которые меняют свою производственную программу, перестраивая ее для пошива масок и других непроходимых средств защиты», – сообщила зампредседателя Еврокомиссии.

«В Восточной Европе быстрее сработал инстинкт, что приближается кризис»

Население Чехии проявляет дисциплинированность – на улицу люди без маски уже не выходят. В остальном Чешская Республика в эффективности введенных мер тоже обгоняет другие страны Европы?

«Я бы сказала, что Чехия взялась за дело с нужной стороны. В целом, в странах Восточной Европы гораздо быстрее сработал инстинкт: "Приближается кризис". Я не хочу здесь философствовать — мы решаем практические задачи, однако Западная и Северная Европа просто долго не переживали никакого потрясения, требующего быстрой реакции, так что там мы видим определенное отставание по времени. Я очень рада, что Чешская Республика быстро и эффективно вводит ограничительные меры, поскольку это совершенно необходимо для граждан и дает шанс относительно быстро преодолеть проблемы».