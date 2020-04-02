Эпидемия затягивает петлю на шее чешских туроператоров

В предоплату отелям и транспортным компаниям, подготавливая весенне-летний сезон, чешские туроператоры вложили 3 миллиарда крон (111,1 миллиона евро, курс 2 апреля 2020). Если бы не эпидемия COVID-19 и введенные правительством страны ограничения, призванные воспрепятствовать распространению нового коронавируса, все бы шло своим чередом. Деньги поступали бы на счета турагентств, компенсировали осуществленные ими вложения и приносили доход, а клиенты бы получали удовольствие от своих путешествий. Коварный вирус, однако, полностью обездвижил описанный конвейер. В условиях чрезвычайного положений, карантина и закрытых границ туроператоры не способны выполнить обязательства перед своими клиентами, но и обратного потока денег, инвестированных туристами в путешествия, также не наблюдается.

Например, клиент туроператора Blue Style Ленка Боровичкова в марте текущего года всей своей семьей планировала отправиться в Абу-Даби. Путевка на четверых человек ей обошлась в 80 тысяч крон (около 3 тысяч евро). Из-за эпидемии, однако, все остались дома.

На требование аннулировать поездку и вернуть деньги Ленка Боровичкова от турагентства получила совсем не то, чего ожидала: «В электронном письме туроператор Blue Style предложил мне бесплатно изменить сроки задуманного путешествия или же получить специальный ваучер на приобретение совсем другой путевки, по которой я могла бы отправиться в поездку до октября следующего года. На принятие решения мне туроператор отвел лишь неделю. Ничего другого не предлагалось – ваучер или изменение сроков путешествия в Абу-Даби. Интересно, если бы я не сделала выбора в течение семи дней, вероятно, я лишилась бы всей заплаченной суммы».

Причем в договоре с Blue Style ясно сказано, что в случае отмены путешествия туроператором, клиенту возвращаются деньги в полном объеме.

«Примет или откажется от предложенного ваучера потребитель – это его личное дело, он принимает абсолютное добровольное решение. Принуждать клиента, однако, турагентство не имеет права», – со ссылкой на действующее в Чехии законодательство подчеркивает пресс-секретарь «Чешской торговой инспекции» Иржи Фрелих.

«Мы стремимся предлагать нашим клиентам наиболее выгодный вариант решения возникшей проблемы. Предлагаемые нами ваучеры на путешествия действительны до конца октября 2021 года. По ним клиенты получают также десятипроцентную скидку», – подчеркивает выгодность предложения Яна Ондрейхова, пресс-секретарь Blue Style, добавляя, что ваучеры застрахованы на случай банкротства фирмы.

С подобным предложением обратилась к своим клиентам и турфирма Fischer. Говорит пресс-секретарь компании Ян Бездек: «Наш ваучер может быть применен для оплаты любой предлагаемой нашим турагентством поездки. Действителен он до конца 2021 г.».

Туроператоры подчеркивают выгоду, получаемую клиентами в случае согласия на ваучер.

Представитель «Ассоциации туроператоров» Ян Папеж раскрывает главную причину нежелания фирм возвращать клиентам живые деньги. Их попросту нет в наличии.

– «Мы не можем вернуть людям деньги, если они уже были перечислены за границу, заплачены нашим партнерам. У нас нет возможности эти средства обратно. На выплаты потребителям нам пришлось бы деньги одалживать. Мы говорим о деньгах, например, заплаченных авиаперевозчикам, которые также предлагают нам бесплатное изменение забронированных рейсов или те же самые ваучеры на приобретение других авиабилетов».

Сейчас туроператоры ожидают, что с возникшими трудностями им поможет чешское государство.