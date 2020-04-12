Экстремальная ситуация как вызов. Пасха в режиме онлайн

Об этом и о духовном окормлении в режиме онлайн Radio Prague International беседует со священником нескольких католических пражских приходов Станиславом Гурой.

Подготовка к таинству Крещения продолжается по скайпу

– Уединение все реже присутствует в нашей жизни, может ли режим всеобщей самоизоляции помочь прорепетировать замедление ускоренного темпа жизни, который порой вталкивает нас в порочный круг сверхнагрузок? А также задуматься, что нам нужно от жизни? Как вы с точки зрения священника воспринимаете нынешнюю ситуацию?

Я отношусь к числу тех священников, которых ситуация заставила иначе посмотреть на арсенал современных технологий. Прежде я не принадлежал к числу самых больших его поклонников, но сегодня, признаюсь, очень рад, что умные технологии оказались в нашем распоряжении. Это позволяет мне в ситуации ограничительных мер в стране ежедневно совершать в режиме онлайн литургию для людей, поддерживать духовную связь с прихожанами костелов, служителем которых я в настоящее время являюсь, а также с прихожанами других храмов, где я раньше служил. Я воспринимаю это как дар свыше. На нашем портале также можно найти информацию о том, когда будут проходить в режиме онлайн трансляции следующие литургии.

В этом же режиме в нашем приходе также сейчас продолжается подготовка взрослых к таинству Крещения. Каждый четверг мы в составе шести человек, в том числе крестные родители кандидата на Крещение, собираемся в рамках видеоконференции по скайпу и ведем собеседование на подготовленную тему.

Исповедь по телефону не представляется возможной

– Допускается ли в условиях введения ЧП, в котором страна живет уже почти месяц, возможность исповедоваться у священника, например, по телефону?

Должен признаться, что меня сейчас действительно часто об этом спрашивают, однако в даннoм случае я, к сожалению, могу дать лишь отрицательный ответ. Исповедь по телефону не представляется возможной тaкже по той причине, что сохранение абсолютной тайны исповеди предполагает создание соответствующих условий, что просто невозможно гарантировать, общаясь по телефону, или при использовании других технологий. Это запрещено во избежание злоупотребления информацией, о которой никто, кроме исповедника, не должен знать. По телефону можно провести, например, духовный разговор, к которому я сейчас часто прибегаю, особенно когда у человека, который ко мне обращается как к священнику, сложная ситуация, он подавлен или испуган.

– Участились ли с началом карантинных мер в Чехии звонки такого рода?

Я уверен, что участились. Прежде всего со стороны людей старшего возраста, а также одиноких. Тех, у кого нет семьи либо они видятся с родственниками редко. Я вижу, что эти люди часто страдают, им не хватает общения в социальном плане, того, чтобы кто-то их просто обнял, проявил им сочувствие, участливость, сказал доброе слово. И они, испытывая опасения, страх, неуверенность под бременем такого одиночества, звонят мне. Совсем недавно ко мне за советом обратился также человек невоцерковленный.

– Не представляет ли эта ситуация в духовном плане шанс более интенсивного поиска смысла жизни, понимания, что для нас действительно является первостепенным, а от чего стоит и, может, необходимо отказаться?

По правде говоря, я весьма приятно удивлен тем, сколько за последние недели в разных СМИ и в Интернете появилось статей и размышлений такого рода, до какой степени они востребованы. Люди нуждаются в этом, получая возможность взглянуть на происходящее сегодня совсем другими глазами, реагируют на прочитанное. И я благодарен за это вам, кто работает на радио и на других площадках и посредством письменного и устного дара слова приносят людям то, в чем они нуждаются.

"Вопросы, как бутоны, раскрываются постепенно"

– Привычный режим работы пришлось отменить людям многих профессий, а также священникам? Что стало неожиданностью для вас в личном плане?

И сам я сейчас стараюсь понять и открыть для себя, какими дарами наделяет нас ситуация, которую все мы сейчас переживаем. В самом начале я также почувствовал себя пассажиром скорого поезда, который сошел с рельсов. Распорядок моего среднестатистического дня в обычное время строго распланирован, времени бывает в обрез, а тут вдруг все остановилось. Мне пришлось искать ответы на насущные вопросы, которые долго не возникали просто по той причине, что и я жил в ускоренном темпе. Эти вопросы пришли неожиданно для меня самого, касались смысла моей дальнейшей жизни, служения и просто человеческих взаимоотношений. Вопросы, как бутоны, раскрываются постепенно, я ищу ответы на них и нахожу далеко не всегда, но все-таки я рад, что они вырисовываются. Верю, что это и мне очень поможет.

Искания в большей степени проявляются в Чехии, нежели в Польше

– Непростые вопросы возникали и по-прежнему возникают и в самой Церкви, причем далеко не всегда и сами священнослужители едины в своей позиции, что касается подхода к решению проблем. Не назрело ли время для перемен, чтобы церковь стала более открытой по отношению к людям невоцерковленным, но, тем не менее, пребывающим в поисках духовности и истинного смысла?

Да, назрело. Я, как вы знаете, поляк. Вырос в Польше, для которой характерен высокий уровень религиозности. Это предполагало, что духовный путь связан в первую очередь с посещением костела, участием в богослужениях. Я думаю, что это остается важной потребностью поляков и тогда, когда они живут за рубежом, в той же Чехии. Однако думаю, что сегодня, и не только по причине пандемии коронавируса, важно вновь задаться вопросом: «Что такое есть вера?». Посредством веры я также познаю, кто я есть на самом деле, каким человеком я являюсь. Это суть, и такие искания в большей степени проявляются в Чехии, потому что здесь, в отличие от Польши, растет число людей молодого и среднего возраста, которые действительно ищут ответы на духовные и имеющие важное жизненное значение вопросы. Это очевидно и по мере старения населения и уменьшения численности верующих, которые, будучи воцерковленными, придерживались привычного традиционного порядка.

Однако я полагаю, что сегодня очень важно найти возможность для индивидуальной встречи с человеком и проявить уважение к его личному поиску собственного пути, его личному опыту. Исходя из пережитого, могу сказать, что именно такая отправная точка для меня наиболее важна, чтобы открыться людям невоцерковленным, понять их.

Намеренно подчеркиваю "невоцерковленным", не отделяя верующих от неверующих, так как каждый человек во что-то верит.

Невоцерковленный человек не принимает дары, которые Господь предлагает человеку посредством Церкви. Поэтому очень важно перенестить в диалоге с невоцерковленным человеком за стены храма, не навязывать ему своей правды, а открыться со всем уважением тому, что он воспринимает как правду. Поэтому, думаю, самое ценное, что открыл нам Второй Ватиканский собор (XXI Вселенский Собор Католической церкви проходил в 1962-1965 гг.), это диалог, который ведет к толерантности, стремлению понять другую точку зрения и, в итоге, к взаимониманию.

Лишь в прошлом веке впервые возникает серьезный диалог между Церквями, религиями, верующими и неверующими. И даже коммунистам пришлось включиться в этот диалог, как напомнил когда-то священник Александр Мень.

Пространство для духовного взаимопознания и взаимообогащения

Станислав Гура уверен, что такой терпимостью наделены многие представители духовенства в Чехии, а также прихожане.

Я чувствую большую благодарность, что мне выпало служить в Чехии, где костелы нe настолько многолюдны, как в Польше – понимаю, что сказанное может прозвучать странно. Я рад этому, потому что остается пространство для индивидуальных встреч, духовного взаимопознания и взаимообогащения, для продвижения по пути поиска добра и правды. citace И будущее я вижу в диалоге, нельзя смотреть на кого-либо свысока и осуждать, Господь этого тоже никогда не делал. konec citace Так идет поиск точек соприкосновения, который помогает всем нам идти вперед, следуя Божьим заповедям, чтобы между нами пребывала любовь и стремление понять друг друга.

Встреча с Живым Богом без готового рецепта

– To eсть из этого можно сделать вывод об определенном преимуществе сложившейся в стране ситуации, несмотря на то, что число верующих в Чехии несравненно ниже, чем в Польше. Преимущество состоит в большей готовности к альтернативам духовного поиска. В том, что они всецело не полагаются на кредит, по которому соблюдающим традиционное положение вещей, в том числе в церкви, полагаются "льготы", и таким образом могут оказаться более открытыми возможности встречи с Живым Богом?

Да. Я думаю, что то, что вы сейчас более кратко сформулировали, и есть главный смысл мною сказанного. Церковь — это сообщество людей, которое складывается в свою очередь зачастую из малых сообществ, ячеек. Двое людей – это тоже ячейка, из которой могут вырасти и большие дела. Я вижу подтверждение этому и в том, что ежегодно в моем приходе к таинству Крещения готовятся от шести до десяти, и иногда и больше взрослых людей. Они ищут встречи с Богом в сознательном возрасте.

"Моя открытость обусловлена потребностью умножать полученный дар"

– Тут следует упомянуть, что о вас общеизвестно. В приходах, где вы служите, повышается число воцерковленных людей, а жизнь церковного сообщества оживляется. При этом вы продолжаете общаться с прихожанами из костелов, в которых прежде служили и даже совершаете с ними паломничества. Как вам удается совмещать столько обязанностей? Не грозит ли, будем говорить начистоту, такому харизматичному и востребованному священнику эмоциональное выгорание? Не сталкивались ли вы с этой проблемой?

Вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Востребованность и харизма – это дар Бога. Моя открытость обусловлена потребностью умножать этот дар, чтобы он не заглох. Количество людей вокруг меня действительно существенно возросло за эти почти тридцать лет моего служения в Чехии. Сосчитать, конечно, мне всех не удастся, но это несколько сотен прихожан. В настоящее время мне доверены два церковных прихода в районе Чаковице -Летняны и Винорж, а в третьем я служу литургии для глухих и слабослышащих, поэтому все необходимно тщательно планировать.

Но все это научило меня не бояться передавать некоторые полномочия и ответсвенность за организацию моим помощникам, которые являются не просто ассистентами, а наделяются теми же правами по отношению к церковному сообществу, как и священник. Когда люди чувствуют полное к ним доверие и то, что вы помогаете им окрывать собственный дар, они начинают помогать с радостью. И это приносит свои плоды. То же самое происходит со мной. Если бы я лишь отдавал, не чувствуя, сколько благодарности и радости получаю взамен, не чувствуя обратной связи, я бы, давнконечно, о выгорел.

Такие сложные периоды, тем не менее, в моей жизни тоже случались, что заставило меня что-то в ней изменить. Я рад, что это уже в прошлом, и сегодня установилось некое равновесие. А вообще совмещение разных ипостасей иногда устраивается неким таинственным образом, это, видимо, Божий промысел,

– говорит с улыбкой наш гость.

Возвращение в лоно Домашней церкви

И на Пасху, также как и в предыдущие дни и недели, наш собеседник совершит Божественную литургию в режиме онлайн.

В этом есть своя красота и благодать: семьи сегодня встречаются дома во время литургии, к которой могут быть сопричастны и благодаря трансляции онлайн. Я (опустим сейчас использование технологий) вижу в этом аналогию с первыми христианами, которые совершали богослужения в своих домах, у своего домашнего очага, где ежедневно молились. Для нас сегодня это ново, но ведь в первые три века христианства Домашняя церковь существовала,

– подытоживает свой рассказ пражский священник Станислав Гура, желая всем Светлого Христова Воскресенья. Мы присоединяемся к пожеланию, ведь этот день, помимо всего прочего, является также весточкой весеннего воскресенья и обновления природы, а также наших надежд на лучшее будущее.