Эксперты ставят под сомнение окупаемость водной магистрали Дунай-Одра-Эльба

Напомним, что комиссия Минтранспорта недавно предложила ограничиться лишь строительством канала Дунай-Одра. Если исключить из планов Эльбу, можно сэкономить 300 миллиардов крон, считают представители Центральной комиссии Минтранспорта. Указанная сумма превышает предполагаемые расходы на сооружение судоходной магистрали между Дунаем и Одрой, которые оцениваются в 283 миллиарда крон.

«Министерство транспорта предложило больше не рассматривать в качестве возможного варианта строительство участка до Эльбы. На наш взгляд, важнее сосредоточиться на наших ключевых партнерах – Словакии и Польши. При планировке дальнейших маршрутов и пограничных переходов надо брать во внимание именно их. Теперь перед нами стоит непростая задача. Придется решать, как поступать дальше с участком до Эльбы, а также собрать всю необходимую документацию для подготовки экологического анализа проекта», - говорит Лудек Сосна, директор отдела стратегического планирования Минтранспорта ЧР.

Именно вопрос экологии является краеугольной проблемой проекта. По мнению Йозефа Сеяка из экологической комиссии Академии наук, предварительный анализ, рассматривающий влияние строительства на окружающую среду, показывает искаженный результат, так как при его составлении была использована неверная методика.

«Они сравнивали несравнимое. Они не сопоставляли ситуацию «на сегодня» с состоянием на момент проведения строительных работ, а сравнивали ее с некой задумкой, что будет после завершения строительства. Этот небольшой трюк привел к тому, что результаты подсчетов показали, что прибыль от эксплуатации экологических услуг ежегодно составит 51 миллиард крон».

Однако, по мнению Сеяка, надо брать во внимание также нанесенный окружающей природе вред, причиненный самими строительными работами, который оценивается в 100 миллиардов крон.

Против строительства канала (большим сторонником которого является президент Милош Земан) вне зависимости от того, соединит ли он две реки или три, выступают экологи – по их мнению, возведение нового судоходного пути пагубно сказалось бы на экосистеме Центральной Европы, а также нарушило бы водный режим указанных рек. Как говорит Ян Пинёс из организации Duha, Чехии не нужны водные магистрали, страна располагает густой железнодорожной сетью.

«Вопрос стоит ребром – какую альтернативу мы имеем? Как мы будем решать проблемы с засухой, нехваткой воды, неспособностью перемещать водные массы и так далее. Я верю, что нам удастся найти общее решение, что мы перестанем без конца вести дебаты и начнем приближаться к началу реализации проекта», - считает председатель Ассоциации Дунай-Одра-Эльба Ян Скалицки.

Правительство займется рассмотрением далеко идущих планов осенью текущего года.