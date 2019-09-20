Диалоги о свободе: «бархатная» революция тридцать лет спустя

Выставка Dialogue 1989,

Галерея Czech Centres

адрес: Rytířská 31, Прага-1

18.9. – 16.10.2019

с понедельника по пятницу: с 11.00 до 18.00

суббота: с 11.00 до 17.00

вход свободный

Эти люди переломили тоталитарный режим в странах соцлагеря, строили демократию, добивались для своей страны нового места в мире, меняли облик этой части Европы. Контекст «до и после 1989 года» – это не только протестные демонстрации в Праге, но и польская «Солидарность», два с половиной десятилетия понтификата Иоанна Павла II, разделение Чехословакии, авиакатастрофа под Смоленском, прошлогоднее убийство словацкого журналиста Куциака... Это время стало частью их творчества, издательской деятельности, публицистики.

«Тема 1989 года остается резонансной в чешско-российском диалоге»

Попадет ли «Диалог» в Россию, и что он может сказать сегодняшним россиянам? На этот вопрос отвечает генеральный директор Чешских центров Ондржей Черны.

– В настоящее время Москва не входит в число «точек», где мы представляем наш проект, поскольку он завязан, прежде всего, на Центральную Европу. Однако тема 1989 года является чрезвычайно резонансной в чешско-российском диалоге. Эта тема во многом вызывает противоречивые отклики, но остается очень значимой. Я уже говорил с директором Чешского центра в Москве Ганой Складаловой о том, чтобы представлять каталог и проект в целом на всех мероприятиях, которые она будет проводить в рамках празднования тридцатилетия «бархатной» революции.

– Вы полагаете, что напоминание о событиях 1989 года в Чехословакии может привлечь внимание российского общества в контексте последних протестов в Москве?

– Думаю, очень важно общаться нормально. Для меня «нормально» означает обсуждать темы, которые мы считаем важными. Разумеется, следует общаться тем способом, который противоположная сторона сможет понять и установить ответное общение, то есть нам следует найти формат коммуникации, подходящий для России. При этом я убежден, что там живут многие сотни людей, открытых для подобного диалога, являющегося темой этого проекта.

«Вацлав Гавел – гуру мирного протеста»

– Может ли «бархатная» революция служить своего рода примером?

– В разных частях света она все время проявляется как пример для подражания, прежде всего, благодаря той роли, которую она придает гражданскому обществу, правам человека и ненасилию. Думаю, это чрезвычайно важный элемент тех протестных демонстраций. В настоящее время Гавел – это второй после Ганди гуру мирной формы протеста. Она следует из простой мысли, которая отражена в его эссе «Сила бессильных»: «Я веду себя нормально и требую для себя элементарных прав человека».

«Свобода – это возможность выбора»

Одно из «лиц» выставки – психотерапевт Вера Роубалова-Костланова. Она выступала против вторжения в Чехословакию в 1968, прошла через допросы госбезопасности, одной из первых подписала «Хартию-77», став ее спикером. «Свобода – это возможность выбора, возможность самостоятельно подходить к вопросу, смелость выразить свое мнение и не испугаться последствий и одновременно нести за него ответственность. Свобода также означает способность воспринимать чужую точку зрения и обсуждать ее, а, возможно, и отказываться от своих взглядов или менять их под воздействием аргументов», – это определение свободы Роубаловой включено в каталог текстов, изданный в стиле машинописного самиздата на чешском, словацком, польском и английском языках.

В 1989 году составительнице каталога, журналистке Барборе Бароновой было девять лет. Воспоминания и размышления о «бархатной» революции она собирала в Чехии, Польше и Словакии, где встречалась со своими респондентами, чтобы задавать им вопросы и записывать ответы.

– Какой девиз вы бы выбрали для своего проекта?

– Не бояться диалога, что означает не бояться вести диалог и с теми, с кем ты не согласен. Я считаю, что диалог необходим для того, чтобы общество могло двигаться дальше.

Революция надежды

– Вы стремились создать пространство для диалога между тремя народами Центральной Европы, или хотели придать ему более широкий контекст?

– Я полагаю, что диалог необходимо вести и на самом «микроуровне» – в семьях, между близкими людьми, в границах одного города, одной страны, но и, разумеется, на международном уровне. Мир – не черно-белый, и диалог для меня является способом, позволяющим заглянуть вглубь предмета, способность найти собственную интерпретацию, которая свободна от какого-либо идеологического влияния и основывается на моем личном опыте и моей оценке опыта других людей.

– В вашей подаче диалог, темой которого стала «бархатная» революция, ведут представители разных поколений и трех народов, которые подвели черту под тоталитарным режимом. А что может сказать эта революция остальному миру?

– 1989 год вдохновляет тем, что показал – изменения в обществе можно проводить иначе, чем путем кровопролития и насилия. Для меня это революция надежды, надежды на то, что перемены возможны.

– Когда вы работали над проектом, возвращаясь таким образом на тридцать лет назад, у вас было ощущение, что в тот момент чехи, Чехословакия «творили историю», в том числе и историю Европы, человечества в целом?

– Это был очень краткий момент, и, думаю, это была заслуга, прежде всего, Вацлава Гавела, его личности. Меня удручает, что когда пишут о Чехии сегодня, то далеко не всегда в положительном контексте, и мне бы очень хотелось, чтобы было иначе, но я не знаю, как этого добиться. Думаю, важно, чтобы люди, которым есть что сказать обществу, получали бы такую возможность. Мне кажется, что тем, кто сегодня обладает властью, обладает возможностью комментировать события, не всегда есть что сказать. То, что они говорят, не идет на пользу нашей стране и ее имиджу. Важно, чтобы в чешских СМИ звучали голоса людей, способных вносить свой интеллектуальный вклад в любое позитивное изменение в обществе.

С помощью проектора на стене галереи появляются надписи. Посетитель может выбрать одну из целлулоидных пластин, и в рамку из света появляются слова. Например, такие: «Сегодня становится очевидно, что и свобода не является чем-то само собой разумеющимся, и за нее постоянно нужно сражаться».

Выставка «Диалог-1989» – часть художественного проекта «Взаимодействие через культуру до и после 1989 года», в рамках которого также состоится лекция Павла Клусака «Музыка нашего андеграунда в мировом контексте» (Галерея Czech Centres в Праге, 24 сентября, в 18 ч) и концерт квартета Emil Viklický & Jazz Station Big Band (Театр X10 Charvátova 39, Прага-1, 10 октября, в 20 ч).