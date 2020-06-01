Детское право на жизнь

Обычно День детей в Чехии отмечают весело и с удовольствием: каждый год для маленьких гостей готовят пёструю спортивно-увеселительную программу. В этом году всё по-другому: правительственным постановлением разрешено проводить мероприятия численностью не более 300 человек. Ограничен вход на территорию зоопарков и замков, регулируется количество посетителей в парках, кино и развлекательных центрах. Правда, метеорологи обещают 1 июня хорошую погоду, так что семейным праздникам под открытым небом не должно ничего помешать.

День детей: как отпраздновать?

• 1 июня – бесплатный вход во все объекты Национального музея в Праге.

• В научном центре VIDA! в Брно детям бесплатно покажут 3D-фильм про динозавров.

• Анимационная программа ждёт детей на Крконошской Тропе по кронам деревьев.

• Пражский планетарий, Штефаникова обсерватория и Обсерватория Дяблице предоставили бесплатный вход ребёнку до 15 лет в сопровождении взрослого на весь июнь.

• 6 июня в замке Свияны пройдёт развлекательная детская экскурсия. Маленьким гостям нужно будет выполнить ряд заданий и разгадать загадки. За участие каждый получит сладкий приз.

Первые праздничные мероприятия в честь ребятишек были проведены в середине XX века, конкретная дата – 1 июня – была закреплена в 1952 году. Цель мероприятий в Международный день детей – обратить внимание взрослых на права и потребности маленьких членов общества. Символично, что именно 1 июня 15 лет назад был установлен первый бэби-бокс в Чехии. Контейнер был размещен в районе Прага 9 на Хлоубетине в частной клинике GynCentrum.

Мнения по поводу необходимости данного приспособления по-прежнему разнятся: одни считают, что это противоречит этическим нормам, другие полагают, что бэби-бокс – это лучший шанс для брошенного ребёнка сохранить жизнь и впоследствии обрести любящую семью.

Мария Водичкова, руководитель «Фонда для оставленных детей» (чеш. FOD – Fond ohrožených dětí), выступавшего за реализацию проекта бэби-боксов, отметила, что любой ребёнок заслуживает права на жизнь.

«Я полагаю, что ребёнок иностранца, раз он находится на нашей территории, имеет то же право на защиту, что и чешский ребёнок. Вдобавок мне неизвестно, как это определяют: иностранец этот младенец или нет. Что касается детей-инвалидов, то они имеют такое же право на жизнь, как и здоровые дети».

Ежегодно в Чехии, по словам Водичковой, находят примерно 4-5 брошенных младенцев. Если принять во внимание случаи, когда тело погибшего ребёнка так и не было обнаружено, то статистика будет ещё суровее. После попадания в бэби-бокс малышу, напротив, гарантирована безопасность.

«Спустя несколько минут после того, как ребёнок окажется в бэби-боксе, о нём позаботится медицинский персонал. После этого его перемещают в отделение для новорождённых, где обеспечат врачебную помощь. Затем уже суд будет решать, куда определить ребёнка, в какое учреждение. Спустя шесть недель ребёнка могут передать приёмным родителям».

Основатель Благотворительного фонда для покинутых детей Satim Людвиг Гесс, благодаря которому и появились в стране бэби-боксы, говорит, что больше всего противников данной идеи встречается среди врачей-педиатров и неонатологов. По мнению Гесса, проект в полной мере удовлетворяет всем пунктам о правах ребёнка, прописанным в законодательстве.

«Моё желание состоит не в том, чтобы детей помещали в бэби-боксы, а том, чтобы детей не находили мёртвыми у мусорных баков или на свалках».

В прошлом году в Чехии родилось 112 200 детей. К маю 2020 года в стране было установлено 76 бэби-боксов, в них зарегистрировали 207 детей. Согласно статистике, в Чехии проживает более двух миллионов детей в возрасте до 18 лет, из них – около 800 тысяч детей в возрасте до шести лет.