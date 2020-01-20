Дареному кельту в затылок не смотрят

Храняющуюся в чешском Национальном музее уникальную скульптуру «Голова кельта», созданную в третьем столетии до н. э., специалисты считают такой же бесценной и значимой, как, например, коронационные регалии. Она была найдена в период Второй мировой войны в полукилометре от деревни Мшецке Жегровице и является одним из самых редких экспонатов не только в Чехии, но и в Европе, что связано, помимо прочего, с ее необычайной реалистичностью и таинственным углублением под носом. Недавно жители Нове Страшеци, расположенного рядом с местом находки, узнали, что нести стражу на круговом перекрестке в их городе будет трехметровая копия этой прославленной головы.
Большая часть населения не выражает по этому поводу восторга, недоумевая, почему при въезде в Нове Страшеци на указателе вместо герба города появится кельт. Власти этого небольшого городка на западе Чехии, тем не менее, установку памятника одобрили.
Голова кельтского друида, по планам администрации города с более чем пятитысячным населением, будет установлена на новом круговом перекрестке, ведущем в город. Кельт проводит взглядом тех, кто покидает Нове Страшеци, а к приезжающим из Праги и Карловых Вар будет повернут спиной, вернее, за ее неимением, затылком.
– Большинством голосов горсовета мы эту идею одобрили, так что статуя там будет установлена. Никаких препятствий для осуществления нашего плана мы не видим. Я с нетерпением жду этого момента,
– не скрывая своей радости, говорит глава города Карел Филип. Конец его фразы совпадает по времени с началом боя часов. Oпрос среди местного населения по поводу нового памятника не проводился.
Установление копии весом в несколько тонн финансируется по большей части за счет инициатора этой идеи в лице местной горнодобывающей компании, которая является производителем геополимера. Именно из этого материала скульптура и будет создана.
Некоторые жители города хорошо знают, что дареному коню в зубы не смотрят, но, тем не менее, крутят пальцем у виска: пока им никто толком не объяснил, почему на кольцевой развязке у въезда в город установят не герб Нове Страшеци, о копию пусть и редкой головы, но найденной вовсе не на их территории, а в соседней деревне Мшецке Жегровице. К слову, в парке Мшецке Жегровице рядом со зданием администрации деревянная копия «Головы кельта» уже установлена.
– Если бы я здесь не жил и приехал на этот круговой перекресток, то увидя такую лепоту, просто испугался бы и предпочел изменить свой маршрут. Я попросту являюсь сторонником того, что если что-либо является чьим-то достоянием, то пусть оно и стоит на территории владельца. И вообще, если вас зовут Ярославом, я же не называю вас Пепиком. Фамилию свою я лучше называть не буду, так как у нас скажут, что я в очередной раз выступаю тут с критикой,
– объясняет свою позицию репортеру «Чешского Радио» местный житель пенсионного возраста.
– Чтo тут сказать, – выродок, да и только,
– такое эстетическое впечатление производит на одного из местных граждан огромная копия древнего музейного экспоната.
Оригинал был найден Яном Шлайхртом в мае 1943 года. Прибывшие на место находки по его зову специалисты Национального музея поняли, какая большая редкость перед ними, и втайне от нацистов укрыли экспонат в музейном хранилище.
Являясь одним из ярчайших примеров развития искусства древних кельтов, подкупающим своей реалистичностью, "кельт" побывал в 1990- е годы в Японии и Венеции, на Европейской выставке кельтского искусства в Штутгарте в 2012 году, а также в других странах. «Голова кельта» была найдена разбитой на несколько крупных отдельных фрагментов, однако повреждение произошло, как предполагают ученые, в далекой древности, и в целом она хорошо сохранилась. Экспонат, находящийся в хранилище музея, в самой Чехии выставляется очень редко. В некоторых случаях экспонируются его копии.
В Европе существует несколько десятков образцов раннелатенских скульптур, но ни одна из них не выполнена настолько детально с эстетической точки зрения. Ни у одной из них также нет этой таинственной дырки в усах. Иногда, например, на Британских островах появляется какая-нибудь скульптура с подобным отверстием, но нам до сих пор неизвестно, какой именно цели оно служило. Возможно, скульптура изображала завзятого курильщика или обозначала свистульку»,
- рассказала «Радио Прага» ранее археолог местного музея Катержина Блажкова.
Не встретила идея отклика и у некоторых жителей Mшецке Жегровице, составивших петицию, призванную охранять их символ – они считают кельта своим. «Петиция жителей соседней деревни не играет никакой роли в принятии решения властей другого города», – напоминает староста Mшецке Жегровиц Романа Meтелкова.
– Мне лично инициатива нравится. Люди хотя бы начнут в большей степени интересоваться кельтами и их историей, узнают о том, что скульптуру нашли именно у нас. Если бы подобной находкой мог похвастаться какой-нибудь город в США, там наверняка выставляли его символ на каждом углу,
– не сомневается Meтелкова.
– Мне довольно трудно представить себе эту голову кельта на круговом перекрестке, однако у нашего музея нет авторских прав на этот экспонат. Копию этого раритета поэтому может сделать кто угодно, – вводит нас в курс дела директор Национального исторического музея Марек Юнек, в котором хранится оригинал.
Нa чешских перекрестках с круговым движением все чаще появляются самые разные фигуративные объекты и инсталляции, к которым давно привыкли, например, в Швейцарии и Франции. Oдну из кольцевых развязок Трутнова украшает дракон, связанный с местной легендой. В городе традиционно проводятся Драконьи торжества.
В Коморжанах в четырех километрах от Роусинова (район Вышкова на юге Моравии) в центре кругового перекрестка в 2010 году неожиданно выросла вращающаяся копия нью-йоркской статуи Свободы – уменьшенная, пятиметровая. Она появилась здесь в качестве рекламы австрийского производителя игорных автоматов Novomatic Group, вызвав противоречивые реакции среди населения.
Излюбленным объектом скульптурного изображения в таких местах являются животные — на круговом перекрестке в Карловых Варах вас встречают козы, во Дворе Кралове – носорог: в данном случае это достойная визитная карточка тамошнего зоопарка.
А в городе горняков Соколове в качестве арт-объекта для всеобщего обозрения выставили вагонетку – кому честь, тому честь.
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