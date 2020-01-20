Дареному кельту в затылок не смотрят

Большая часть населения не выражает по этому поводу восторга, недоумевая, почему при въезде в Нове Страшеци на указателе вместо герба города появится кельт. Власти этого небольшого городка на западе Чехии, тем не менее, установку памятника одобрили.

Oпрос среди местного населения не проводился

Голова кельтского друида, по планам администрации города с более чем пятитысячным населением, будет установлена на новом круговом перекрестке, ведущем в город. Кельт проводит взглядом тех, кто покидает Нове Страшеци, а к приезжающим из Праги и Карловых Вар будет повернут спиной, вернее, за ее неимением, затылком.

– Большинством голосов горсовета мы эту идею одобрили, так что статуя там будет установлена. Никаких препятствий для осуществления нашего плана мы не видим. Я с нетерпением жду этого момента,

– не скрывая своей радости, говорит глава города Карел Филип. Конец его фразы совпадает по времени с началом боя часов. Oпрос среди местного населения по поводу нового памятника не проводился.

Установление копии весом в несколько тонн финансируется по большей части за счет инициатора этой идеи в лице местной горнодобывающей компании, которая является производителем геополимера. Именно из этого материала скульптура и будет создана.

Некоторые жители города хорошо знают, что дареному коню в зубы не смотрят, но, тем не менее, крутят пальцем у виска: пока им никто толком не объяснил, почему на кольцевой развязке у въезда в город установят не герб Нове Страшеци, о копию пусть и редкой головы, но найденной вовсе не на их территории, а в соседней деревне Мшецке Жегровице. К слову, в парке Мшецке Жегровице рядом со зданием администрации деревянная копия «Головы кельта» уже установлена.

– Если бы я здесь не жил и приехал на этот круговой перекресток, то увидя такую лепоту, просто испугался бы и предпочел изменить свой маршрут. Я попросту являюсь сторонником того, что если что-либо является чьим-то достоянием, то пусть оно и стоит на территории владельца. И вообще, если вас зовут Ярославом, я же не называю вас Пепиком. Фамилию свою я лучше называть не буду, так как у нас скажут, что я в очередной раз выступаю тут с критикой,

– объясняет свою позицию репортеру «Чешского Радио» местный житель пенсионного возраста.

– Чтo тут сказать, – выродок, да и только,

– такое эстетическое впечатление производит на одного из местных граждан огромная копия древнего музейного экспоната.

Оригинал был найден Яном Шлайхртом в мае 1943 года. Прибывшие на место находки по его зову специалисты Национального музея поняли, какая большая редкость перед ними, и втайне от нацистов укрыли экспонат в музейном хранилище.

Являясь одним из ярчайших примеров развития искусства древних кельтов, подкупающим своей реалистичностью, "кельт" побывал в 1990- е годы в Японии и Венеции, на Европейской выставке кельтского искусства в Штутгарте в 2012 году, а также в других странах. «Голова кельта» была найдена разбитой на несколько крупных отдельных фрагментов, однако повреждение произошло, как предполагают ученые, в далекой древности, и в целом она хорошо сохранилась. Экспонат, находящийся в хранилище музея, в самой Чехии выставляется очень редко. В некоторых случаях экспонируются его копии.

В Европе существует несколько десятков образцов раннелатенских скульптур, но ни одна из них не выполнена настолько детально с эстетической точки зрения. Ни у одной из них также нет этой таинственной дырки в усах. Иногда, например, на Британских островах появляется какая-нибудь скульптура с подобным отверстием, но нам до сих пор неизвестно, какой именно цели оно служило. Возможно, скульптура изображала завзятого курильщика или обозначала свистульку»,

- рассказала «Радио Прага» ранее археолог местного музея Катержина Блажкова.

Авторских прав на экспонат у музея нет

Не встретила идея отклика и у некоторых жителей Mшецке Жегровице, составивших петицию, призванную охранять их символ – они считают кельта своим. «Петиция жителей соседней деревни не играет никакой роли в принятии решения властей другого города», – напоминает староста Mшецке Жегровиц Романа Meтелкова.

– Мне лично инициатива нравится. Люди хотя бы начнут в большей степени интересоваться кельтами и их историей, узнают о том, что скульптуру нашли именно у нас. Если бы подобной находкой мог похвастаться какой-нибудь город в США, там наверняка выставляли его символ на каждом углу,

– не сомневается Meтелкова.

– Мне довольно трудно представить себе эту голову кельта на круговом перекрестке, однако у нашего музея нет авторских прав на этот экспонат. Копию этого раритета поэтому может сделать кто угодно, – вводит нас в курс дела директор Национального исторического музея Марек Юнек, в котором хранится оригинал.

«Дорожное искусство» по-чешски

Нa чешских перекрестках с круговым движением все чаще появляются самые разные фигуративные объекты и инсталляции, к которым давно привыкли, например, в Швейцарии и Франции. Oдну из кольцевых развязок Трутнова украшает дракон, связанный с местной легендой. В городе традиционно проводятся Драконьи торжества.

В Коморжанах в четырех километрах от Роусинова (район Вышкова на юге Моравии) в центре кругового перекрестка в 2010 году неожиданно выросла вращающаяся копия нью-йоркской статуи Свободы – уменьшенная, пятиметровая. Она появилась здесь в качестве рекламы австрийского производителя игорных автоматов Novomatic Group, вызвав противоречивые реакции среди населения.

Излюбленным объектом скульптурного изображения в таких местах являются животные — на круговом перекрестке в Карловых Варах вас встречают козы, во Дворе Кралове – носорог: в данном случае это достойная визитная карточка тамошнего зоопарка.

А в городе горняков Соколове в качестве арт-объекта для всеобщего обозрения выставили вагонетку – кому честь, тому честь.