Чехия за коронавирусным «железным занавесом» – это надолго?

Среди европейских стран, помимо Чехии, полный запрет на выезд в период пандемии ввели Бельгия, Франция, Литва, Люксембург, Хорватия, Албания, Грузия, Армения. В Испании действует «запрет де факто», в Италии выезд существенно ограничен. Соседи Чехии – Германия, Польша и Словакия лишь «не рекомендуют» или «настоятельно не рекомендуют» гражданам поездки за границу. Из Франции, Швейцарии, Лихтенштейна, Швеции, Беларуси и других стран выезжать разрешено. Украина «не рекомендует», Россия запрещает выезд.

Чехи, имеющие 40-летний опыт жизни за «железным занавесом», такие ограничения переносят достаточно болезненно. Свобода передвижения, включая возможность беспрепятственно покидать страну, записана в чешской Хартии основных прав и свобод и международном договоре о правах человека. На каком основании правительство ввело подобный запрет? Ведь если въезд в страну иностранцев можно объяснить опасностью переноса инфекции, то чешский гражданин, покидающий республику, не обязательно вообще планирует в ближайшее время вернуться на родину.

«Сейчас под "территорией бедствия" понимается весь мир»

«Ограничительные меры, запрещающие выезд из Чешской Республики, правительство ввело в условиях чрезвычайного положения на основании Кризисного закона, который позволяет ограничить свободу въезда и передвижения по определенной территории, находящейся в условиях бедствия или кризиса. Полагаю, что сейчас под этой территорий подразумевается весь мир, и Кризисный закон на такой случай не распространяется. Это не пропорционально и с точки зрения препятствования распространению эпидемии на территории Чехии», – комментирует решение сотрудник юридического факультета Карлова университета Ян Винтр.

Сейчас первоочередной вопрос – как долго граница останется закрытой на ключ? Глава Минздрава Адам Войтех и эпидемиолог Роман Примула называют даже два года, президент Милош Земан упомянул один год, министр иностранных дел Томаш Петршичек, со своей стороны, охарактеризовал такие сроки «непропорциональными ситуации», а представители Экономической палаты называют их «катастрофой». Кто скажет последнее слово?

«Финальное решение здесь будет принимать парламент или Конституционный суд, поскольку он, как и некоторые другие суды, в случае подачи иска может отменить этот запрет. В высказываниях высшего руководства страны не присутствует достаточное уважение к положениям Конституции и основным правам и свободам человека. Мне кажется, что члены правительства и исполнительной власти недостаточно понимают, что чем дольше действует подобный запрет, тем более серьезными должны быть причины, которыми он вызван. Неправда, что в условиях чрезвычайного положения у правительства есть карт-бланш на любые ограничительные меры — они должны иметь законные основания, соответствующие Конституции и Хартии прав и свобод», подчеркивает юрист.

Министр здравоохранения Адам Войтех обосновывает решение тем, что запрет на выезд полностью соответствует закону об охране общественного здоровья, поскольку направлен на то, чтобы воспрепятствовать проникновению инфекции с территории других стран.

«Министр здравоохранения ссылается на параграф 69 закона о защите общественного здоровья, в котором есть пункт о введении дополнительных мер, препятствующих распространению или вспышке эпидемии. Однако ограничивать права и свободы можно только на основании прямого закона, поскольку существует большой риск самоуправства. Так что все это не так просто, как представляет министр Войтех».

По мнению юриста Яна Винтра, власти могут использовать и другие методы борьбы с пандемией, помимо запрета на передвижение. Ограничение основных свобод, считает юрист, может вводиться лишь тогда, когда не существует более мягких способов получить требуемый результат. Так действуют многие страны — человек, въезжающий из-за рубежа, помещается на карантин. «Запрет на выезд с тем, что приехавший может вернуться и привезти инфекцию, – несоразмерный шаг», – полагает Винтр.

«Решать будет суд»

В теперешней ситуации, однако, если человек не попадает под исключение, он просто не может выехать. Как ему поступать? «Окончательное решение будут принимать суды. На эти ограничительные меры были поданы иски в городской суд Праги, были поданы иски в Конституционный суд. Я с нетерпением жду их вердикта, который определит их позицию – соответствуют ли эти серьезные ограничительные меры конституционному строю Чешской Республики», – подводит итог Ян Винтр, который считает, что после отмены чрезвычайного положения в стране уже не будет никаких правовых оснований запрещать чехам покидать территорию страны.

Остается добавить, что, помимо водителей грузовиков, медиков и пожарных, в данный момент исключение на выезд делается только для трансграничных рабочих и предпринимателей, которые покидают страну менее чем на трое суток, а также людей, выезжающих по семейным обстоятельствам. Однако по возвращении они должны проходить 14-дневный карантин. Центральный кризисный штаб предложил отменить карантин, если у въезжающих экспресс-тест на коронавирус будет отрицательным, и с 27 апреля правительство может аннулировать это правило. МИД Чехии, со своей стороны, намерен на этой недели вынести на рассмотрение правительства ряд мер по смягчению запрета.