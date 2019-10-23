Чехия входит в число европейских лидеров по числу иностранных студентов

Почему тысячи иностранцев останавливают свой выбор на Чехии?

Студентов, помимо прочего, привлекает престиж чешских вузов, дипломы которых признаются во всем мире, культура и история Чехии, относительно низкие, по сравнению с западными странами, расходы на обучение и проживание. Тем более, что те, кто учится на чешском языке, получают образование бесплатно.

Один из бывших студентов, приехавший в Чехию из Нигерии, вначале не предполагал, что она станет его второй родиной.

– Фактически этот выбор за меня сделала моя старшая сестра, так как она еще раньше решила учиться в г. Градец Кралове. После нее в Чехию приехала учиться вторая сестра, ну а потом настал уже мой черед, и вот я здесь,

– смеется 29-летний Мунанчизон Дукве. Сегодня он работает гинекологом в факультетской больнице Градец Кралове и восполняет недостаток кадров на местном рынке труда.

Как молодой врач вспоминает о годах учебы, случались ли кризисы?

– Учебу в Чехии я оцениваю положительно, хотя учиться было сложно. Труднее всего мне приходилось на первом и третьем курсах; на третьем из-за возраста, в котором я тогда находился, и какие проблемы переживал в личном плане. Первоначально мы с женой планировали после завершения моей учебы уехать в Ирландию, но ей оставался еще год до получения диплома. Я решил, что возьму отпуск на весь этот год, но через шесть месяцев такого отдыха мной стала овладевать скука, и я попробовал устроиться на работу на полгода. Чешским языком я тогда еще совершенно не владел, куда только не рассылал свое резюме. Уже в первый день мне позвонил главврач больницы в городке Хеб, что на западной границе с Германией, и предложил вакансию. И вместо полугода я остался на этой работе четыре с половиной года.

Обучение за рубежом дает преимущество молодым людям, которые приобретают не только опыт обучения, но и опыт проживания в другой стране, в трудоустройстве при возвращении на родину. Некоторые из них успевают пройти в Чехии практику, которая пригодится им в ближайшие годы, или завязать контакты с будущими коллегами и партнерами по работе. Иные устраивают свою жизнь в Чехии.

Устойчивый интерес к медицинским, техническим и экономическим факультетам

Один из самых устойчивых интересов студенты из числа иностранцев в Чехии проявляют к медицинским, техническим и экономическим факультетам. Эту тенденцию подтверждает сотрудник Дома зарубежного сотрудничества Якуб Тесарж.

– Студенты из стран Азии часто отдают предпочтение учебе на технических, экономических факультетах и вузах, технические специальности, как общеизвестно у нас, выбирают граждане Индии. Обучение по специальности «Экономика» весьма востребовано среди студентов из стран бывшего СССР. Ко второй группе по популярности можно отнести тех, кто выбирает для себя медицину, ветеринарию и фармакологию.

По словам Якуба Тесаржа, Чехия входит в число европейских лидеров по количеству иностранных студентов, которые выбирают для себя здесь свою альма-матер. В последние годы во всех странах заметна тенденция увеличения численности обучающихся в магистратуре зарубежных студентов. Почему тысячи молодых людей останавливают свой выбор именно на Чехии?

– Я бы сказал, что это объясняется лучшим соотношением цена–качество. То есть Чехия способна предложить высокое качество, однако за гораздо более низкую стоимость, чем страны Западной Европы, Северная Америка или Австралия, где получение образования, и с все, что с этим связано, обходится намного дороже. И та категория студентов, которая располагает определенными средствами, но не настолько большими, чтобы позволить себе так тратиться, предпочитает учиться в Чешской Республике, а не в упомянутых странах.

Изменение этнического состава контингента учащихся

Иностранцы, которые обучаются на чешском языке, получают образование бесплатно. Обучение на английском языке является платным. Например, в Карловом университете больше всего студентов в рамках оплачиваемой программы учится на первом медицинском факультете, говорит его продекан Давид Седмера. Главный вуз страны имеет три медицинских факультета.

— Студенты осознают, что далеко не всем средства позволяют учиться в Великобритании, Оксфорде или Кембридже. Делают свой сравнительный анализ и понимают, что Чехия входит в число самых привлекательных с точки зрения соотношения цены и качества стран.

Времена меняются, что влечет за собой изменение этнического состава контингента учащихся, отмечает продекан

– Когда мы 25 лет назад открывали эту программу, большинство наших иностранных студентов приезжали из Греции, так как существовала определенная правительственная программа. В настоящее время к обучению на нашем факультете проявляют повышенный интерес молодые люди из Индии, которая очень быстро развивается, а также из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако в последнем случае речь идет не о коренном населении ОАЭ, приезжают гастарбайтеры. Они там хорошо зарабатывают, но при отсутствии соответствующей вузовской инфраструктуры не имеют возможности получить желанный диплом, и отправляются за границу. И они делают свой выбор в пользу Праги.

Столица Чехии является главным образовательным центром страны. В Праге действует свыше тридцати высших учебных заведений, где ежегодно расширяется список специальностей и программ. Многие иностранцы учатся также в Брно и Оломоуце. Большинство начинают учить чешский язык по прибытии в страну на специализированных курсах.

