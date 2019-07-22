Чехия на полпути к предсказанию досрочных родов

Чешские ученые предлагают преждевременно родившим женщинам, вновь забеременевшим (на сроке не позже двадцатой недели беременности), участие в программе нового научного исследования. Выбор обусловлен тем, что женщина, однажды преждевременно родоразрешенная, является матерью с высоким риском ранних родов.

Цена одной минуты

Профессор Aнтонин Паржизек, сотрудник пражской Клиники гинекологии и акушерства роддома U Apolináře («У Апполинария»), в интервью «Чешскому Радио» сообщил:

– Например, ветеринары у многих животных способны с точностью до одного часа определить, когда именно на свет появится их потомство. Однако в случае человека мы до сих пор не обладаем такой способностью, и те из ученых, кому удастся совершить прорыв в этой области, несомненно, удостоятся Нобелевской премии. Все дело в том, что в случае преждевременных родов младенцы подвержены риску осложнений. Нам необходимо понять, если в конкретной ситуации стремиться отдалить начало родов, назначить терапию для ускорения созревания легких плода или прежде всего организовать транспортировку роженицы в отделение, которое является промежуточным звеном в системе здравоохранения, или же прямо в центр перинатологии, где ведется наблюдение за состоянием плода.

В случае спонтанных преждевременных родов немедленно вызывается бригада Скорой медицинской помощи, однако врачи неотложки не обладают необходимыми знаниями и оснащением для решения таких критических ситуаций, призналась Яна Шеблова, врач Скорой помощи Центрально-Чешского края.

– В этой сфере у врачей неотложки накоплен лишь минимальный опыт. Мы не способны выяснить детали, непосредственно связанные с мониторингом состояния плода. Нет у нас и достаточного опыта с вагинальным обследованием, так как тут необходима более длительная практика. Мы, конечно, можем чему-то дополнительно обучиться на курсах, однако во время семинаров, где используются искусственные модели, мы никогда не приобретем таких навыков, как врачи гинекологических отделений. Мы также не умеем вовремя определить, что будут такие осложнения как предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, внутриутробная гипоксия плода, то есть кислородное голодание. А если даже и предположим, что началось недостаточное поступление кислорода, у нас нет возможности это решить.

QUiPP Prague study – расширение списка предикаторов ранних родов

Специалисты поэтому стремятся распознать настораживающие симптомы еще до того как возрастает степень риска «неминуемой опасности». Британские ученые несколько лет назад опубликовали результаты исследования QUiPP с практическим приложением для беременных.

– В эту компьютерную программу вводится анамнез беременной женщины, которая уже досрочно рожала, так как они входят в группу высокого риска. Далее информацию о длине шейки матки при беременности, которая определяется по данным трансвагинального УЗИ, и уровне фетального фибронектина. Учет трех этих параметров позволяет предположить, угрожает ли в конкретном случае риск спонтанных досрочных родов и когда именно – до недели, двух или позже. Такой прогноз представляет огромную ценность, и является для нас дороже золота,

– отмечает Aнтонин Паржизек.

Надежда на Апполинария

Специалисты пражского роддома U Apolináře («У Апполинария») в настоящее время расширяют рамки британского исследования и предлагают принять участие в наблюдательном исследовании беременным женщинам, проживающим в Чехии и входящим в упомянутую группу риска.

– Мы хотим включить также параметры биохимические, микрофлору родовых путей, как и иммунологический профиль будущей роженицы. Ищем и другие предикаторы преждевременных родов, которые позволят приблизиться нам к намеченной цели.

В 184 странах мира показатели досрочных родов варьируются в пределах 5% - 18% от числа рожденных. В Чехии в 2017 году число таковых составило 7,8%. Чешское исследование, как предполагается, завершится до трех лет. Информация для желающих принять участие в скрининге преждевременных родов опубликована на сайте predcasnyporod.eu.