Чешское здравоохранение: экспорт, инновации, перспективы

Поскольку чешский рынок – сравнительно маленький, а производителей оборудования при этом в стране – солидное количество, то большая часть фирм, по словам Выкоукаловой, стремится продать свою продукцию за пределами Чехии.

«Больше всего продукции вывозится в Европу, в пределах Евросоюза. Речь идёт о таких странах как Польша, Словакия, Румыния, Болгария. За ними следуют страны бывшего СССР. Несмотря на то, что Европа удерживает первенство, представители компаний поглядывают и в сторону других рынков. Успехом в этом смысле пользуется Южная Америка, некоторые предприятия ищут варианты сотрудничества в Азии».

По мнению Томаша Коларжа, чья компания занимается производством функциональных кроватей, азиатский рынок является одним из самых динамичных.

«Нужно понимать, что сюда входит как Китай, который можно считать практически отдельным континентом, так и Индия – там, помимо прочего, совершенно иная культура. На этом рынке есть и много других стран с привлекательным экономическим потенциалом. Наша компания является лидером рынка в Индонезии, многообещающе выглядит ситуация с поставками продукции на Филиппинах и во Вьетнаме».

По данным Яны Выкоукаловой, чешские фирмы вывозят за рубеж от 50 до 90 процентов общего количества своих товаров.

«Надо сказать, что приспособления, которые пользуются успехом и спросом, являются инновационными. Разумеется, в условиях мощной международной конкуренции могут преуспеть только те продукты, которые в чем-то исключительны, уникальны. Например, продукция компании Medin пользуется большим спросом в Германии, хотя для чешских производителей это достаточно закрытый рынок. Успешна и другая наша фирма, Beznoska, которая создаёт суставные имплантаты. Стоит упомянуть и компанию ELLA-CS, которая производит стент для пищевода – тоже уникальный в своём роде».

Закон и медицина

Особенностью медицинского производства, полагает Яна Выкоукалова, является не только стремление к инновациям. Любое, самое современное устройство будет бесполезно без наличия соответственно обученного персонала и условий для обеспечения качественного медобслуживания.

Однако это не главная сложность, с которой сталкиваются предприятия по производству здравоохранительной продукции. Существенным препятствием для развития в этой области становится законодательство, считает Выкоукалова.

«Специфика здравоохранения состоит в том, что экономический подъём в этой сфере практически не проявляется: конечными потребителями являются больницы, то есть в большинстве случаев государственные учреждения, чья деятельность оплачивается из средств госбюджета. На бизнес в сфере здравоохранения оказывают влияние, главным образом, законодательные рамки и условия, которые обязан соблюсти производитель, чтобы выпустить свой продукт на рынок. В мае 2020 года вступят в силу новые законодательные правила для здравоохранительной продукции в рамках Европейского Союза, и они сильно усложнят и ужесточат условия выведения продукта на рынок».

Для небольших производителей это будет означать не только увеличение финансовых затрат, но и невозможность показать себя на рынке здравоохранения. Однако компании, которые уже успели себя зарекомендовать и чья продукция, так или иначе, пользуется спросом, могут чувствовать себя более уверенно.

«Мы стараемся исходить из того простого умозаключения, что нашей продукцией пользуются пациенты в больницах, старики в домах престарелых и пациенты, находящиеся на домашнем лечении. Нашим преимуществом является тот факт, что наши товары используются действительно в течение долгого времени – этим может похвастаться далеко не каждый производитель», - уверен исполнительный директор компании LINET Томаш Коларж.

Интенсивная эксплуатация продукции компании только на руку: функциональная кровать может, таким образом, служить постоянным источником полезной информации. Собранные сведения – био-сигналы о состоянии пациента, эффективность кровати в действии и прочее – являются, по словам Томаша Коларжа, отличной основой для развития производства в будущем и ускорения процесса лечения пациентов.

