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Чешские герои на свалке истории

Тимур Кашапов
25-10-2019
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В некоторых российских городах возникают проблемы с увековечиванием памяти чехословацких легионеров. В частности, в Самаре их останки были обнаружены на свалке, одновременно местные власти под разными предлогами откладывают установку уже готового памятника. Подобная ситуация наблюдается и в других городах РФ.

Podstavec pro pomník československým legionářům v Samaře, фото: ЧТ24Podstavec pro pomník československým legionářům v Samaře, фото: ЧТ24 Чешские власти и историки давно жалуются на отношение российского правительства и органов местного самоуправления к выполнению соглашения о военных захоронениях ЧР и РФ, однако ситуация с памятником легионерам в Самаре вызвала возмущение даже у рядовых граждан Чехии. Как выяснило «Чешское Телевидение», на месте старого привокзального кладбища, где были похоронены и чехословацкие военные, был построен торговый центр, а останки перевезли на свалку.

При этом в парке недалеко от вокзала многие годы стоит пустой постамент, и все это время чешские представители пытаются получить разрешение на установку памятника, изготовленного российским архитектором Геннадием Белянкиным. Самарские власти, аргументируя отказ, дважды предлагали изменить местонахождение мемориала.

«Нам, конечно, известно о происходящем в Самаре. Несмотря на обещания российской стороны, которые, кстати, были зафиксированы в официальных протоколах заседаний Чешско-российской межправительственной комиссии по военным захоронениям, и установку постамента, ситуацию не удалось сдвинуть с мертвой точки. Для решения этой проблемы мы контактируем с местными органами самоуправления при посредничестве организации «Военные мемориалы», - прокомментировала последние события в Самаре пресс-секретарь Министерства обороны ЧР Яна Зехмейстерова.

Фото: открытый источникФото: открытый источник «Минобороны надеется, что возникшие недоразумения будут разрешены дипломатическим путем при взаимодействии с Российской Федерацией, как это произошло во Владивостоке. В этом городе в 2006 году было реконструировано кладбище. Впоследствии чешская сторона выразила свое недовольство качеством выполненных работ. В ответ на жалобы российская сторона пообещала взять на себя часть расходов во время следующей реконструкции», - отметила она.

В свою очередь, Василий Толочко, заместитель директора ассоциации «Военные мемориалы», ранее объяснил, что причиной промедления является тот факт, что самарские чиновники не согласовали установку памятника с населением. «Дважды находили место для монумента, но история повторялась. Затем поступило предложение установить памятник на кладбище, но на этот раз отказалась чешская сторона. Ситуация зашла в тупик, и Чехия чувствует себя оскорбленной. Но договоры нужно выполнять. По-моему, в данном случае последнее слово остается за Россией, и она решила, что памятнику быть. Надеюсь, в будущем у нас все получится», - указал Толочко.

Не Самарой единой

Podstavec pro pomník československým legionářům v Novokujbyševsku, фото: ЧТ24Podstavec pro pomník československým legionářům v Novokujbyševsku, фото: ЧТ24 Отметим, что и в других российских городах существуют трудности с увековечиванием памяти чехословацких военных-легионеров. Например, в Новокуйбышевске стоит постамент недалеко от железнодорожной станции Липяги, но разрешение на установку по-прежнему не выдано. С 2010 года длятся аналогичные переговоры в Златоусте.

Впрочем, существуют примеры успешного сотрудничества Чехии и России в данной области. В Челябинске было открыто несколько памятников легионерам чехословацкого корпуса, павшим в этих местах в 1918-1919 гг., новый монумент был установлен в Бугульме (Татарстан) и Миассе (Челябинская область).

«Сто лет назад Гражданская война расколола российское общество на два почти непримиримых лагеря – потомков красных и белых. И чем дальше от Москвы, тем больше готовность местных властей пойти навстречу, когда речь идет о восстановлении легионерских памятников. В этих регионах на память людей не так повлияла большевистская пропаганда и идеология», - объясняет различное отношение к чехословацким легионерам бывший военный атташе Чехии в РФ Давид Пастиржик.

Между памятью и историей

Мария Захарова, фото: ДИП МИД РФ, CC BY-SA 4.0Мария Захарова, фото: ДИП МИД РФ, CC BY-SA 4.0 Конфликт двух стран из-за судьбы военных захоронений носит долгосрочный характер. Чехия столкнулась со значительным сопротивлением с российской стороны, стремясь восстановить памятники чехословацким легионерам.

В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве 28 марта 2019 года, отвечая на один из вопросов, касавшийся Чешской Республики, заявила: «Следующий момент – относительно того, зачем министерства обороны целого ряда стран продавливают установление памятников солдатам государств, которые воевали на территории нашей страны отнюдь не на стороне «сил добра». Я думаю, что это вопрос не совсем к нам, а в большей степени к ним».

Фото: ЧТФото: ЧТ Годом ранее Россия проинформировала Прагу, что считает нецелесообразным проведение ежегодной встречи межправительственной комиссии в рамках выполнения соглашения о военных захоронениях, что случилось впервые за последние почти 20 лет. Это, кстати, стало реакцией на то, что Прага-6 разместила на памятнике маршалу Ивану Степановичу Коневу табличку, где разъяснялась его роль в венгерском восстании и вторжении в Чехословакию в 1968 году.

В апреле 2018 года правительство Чешской Республики приняло решение не перечислять РФ деньги на поддержание и реконструкцию кладбищ воинов Чехословацкого корпуса, а разделить их между Словакией и Украиной. Причину отказа объяснил военный историк, полковник Эдуард Стеглик, директор Департамента военных ветеранов Министерства обороны Чешской Республики:

«Если сформулировать ответ упрощенно, то, к сожалению, в последние годы в некоторых регионах Российской Федерации мы сталкиваемся с тем, что местные органы управления отказываются идти навстречу при реализации проектов обновления военных захоронений наших павших солдат. Сложившаяся ситуация нам кажется весьма недостойной. Переговоры с различными инстанциями не развиваются, потому мы решили использовать выделенные средства в тех государствах, где подобных проблем нет».

Эдуард Стеглик, фото: Михал Лоуч, CC BY-SA 3.0Эдуард Стеглик, фото: Михал Лоуч, CC BY-SA 3.0 Но, по заверениям российских представителей, Москва выполняет все взятые на себя обязательства. «Несмотря на текущие проблемы, Россия делает все для того, чтобы увековечить память погибших чехословацких легионеров», - утверждал в 2018 году пресс-секретарь Посольства РФ в Праге Алексей Колмаков.

По мнению Павла Филипека, координатора Отдела по уходу за военными захоронениями Министерства обороны Чехии, двусторонний диалог осложняют мифы, которые еще живы в российском обществе. «В российских школах рассказывают о восстании белочехов против героических красных революционеров. Это фатальное незнание собственной истории, которым пользуются нынешние псевдоисторики. Тем не менее, я продолжаю надеяться на лучшее, я верю, что в России победит здравый дух, хотя сейчас кажется, что этого не происходит. Мертвый солдат не может быть врагом. То, что кто-то использует кости убитых сто лет назад людей для собственных идеологических нужд, считаю крайне некультурным», - отметил Филипек.

Тимур Кашапов
25-10-2019
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