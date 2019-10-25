Чешские герои на свалке истории

Чешские власти и историки давно жалуются на отношение российского правительства и органов местного самоуправления к выполнению соглашения о военных захоронениях ЧР и РФ, однако ситуация с памятником легионерам в Самаре вызвала возмущение даже у рядовых граждан Чехии. Как выяснило «Чешское Телевидение», на месте старого привокзального кладбища, где были похоронены и чехословацкие военные, был построен торговый центр, а останки перевезли на свалку.

При этом в парке недалеко от вокзала многие годы стоит пустой постамент, и все это время чешские представители пытаются получить разрешение на установку памятника, изготовленного российским архитектором Геннадием Белянкиным. Самарские власти, аргументируя отказ, дважды предлагали изменить местонахождение мемориала.

«Нам, конечно, известно о происходящем в Самаре. Несмотря на обещания российской стороны, которые, кстати, были зафиксированы в официальных протоколах заседаний Чешско-российской межправительственной комиссии по военным захоронениям, и установку постамента, ситуацию не удалось сдвинуть с мертвой точки. Для решения этой проблемы мы контактируем с местными органами самоуправления при посредничестве организации «Военные мемориалы», - прокомментировала последние события в Самаре пресс-секретарь Министерства обороны ЧР Яна Зехмейстерова.

«Минобороны надеется, что возникшие недоразумения будут разрешены дипломатическим путем при взаимодействии с Российской Федерацией, как это произошло во Владивостоке. В этом городе в 2006 году было реконструировано кладбище. Впоследствии чешская сторона выразила свое недовольство качеством выполненных работ. В ответ на жалобы российская сторона пообещала взять на себя часть расходов во время следующей реконструкции», - отметила она.

В свою очередь, Василий Толочко, заместитель директора ассоциации «Военные мемориалы», ранее объяснил, что причиной промедления является тот факт, что самарские чиновники не согласовали установку памятника с населением. «Дважды находили место для монумента, но история повторялась. Затем поступило предложение установить памятник на кладбище, но на этот раз отказалась чешская сторона. Ситуация зашла в тупик, и Чехия чувствует себя оскорбленной. Но договоры нужно выполнять. По-моему, в данном случае последнее слово остается за Россией, и она решила, что памятнику быть. Надеюсь, в будущем у нас все получится», - указал Толочко.

Не Самарой единой

Отметим, что и в других российских городах существуют трудности с увековечиванием памяти чехословацких военных-легионеров. Например, в Новокуйбышевске стоит постамент недалеко от железнодорожной станции Липяги, но разрешение на установку по-прежнему не выдано. С 2010 года длятся аналогичные переговоры в Златоусте.

Впрочем, существуют примеры успешного сотрудничества Чехии и России в данной области. В Челябинске было открыто несколько памятников легионерам чехословацкого корпуса, павшим в этих местах в 1918-1919 гг., новый монумент был установлен в Бугульме (Татарстан) и Миассе (Челябинская область).

«Сто лет назад Гражданская война расколола российское общество на два почти непримиримых лагеря – потомков красных и белых. И чем дальше от Москвы, тем больше готовность местных властей пойти навстречу, когда речь идет о восстановлении легионерских памятников. В этих регионах на память людей не так повлияла большевистская пропаганда и идеология», - объясняет различное отношение к чехословацким легионерам бывший военный атташе Чехии в РФ Давид Пастиржик.

Между памятью и историей

Конфликт двух стран из-за судьбы военных захоронений носит долгосрочный характер. Чехия столкнулась со значительным сопротивлением с российской стороны, стремясь восстановить памятники чехословацким легионерам.

В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве 28 марта 2019 года, отвечая на один из вопросов, касавшийся Чешской Республики, заявила: «Следующий момент – относительно того, зачем министерства обороны целого ряда стран продавливают установление памятников солдатам государств, которые воевали на территории нашей страны отнюдь не на стороне «сил добра». Я думаю, что это вопрос не совсем к нам, а в большей степени к ним».

Годом ранее Россия проинформировала Прагу, что считает нецелесообразным проведение ежегодной встречи межправительственной комиссии в рамках выполнения соглашения о военных захоронениях, что случилось впервые за последние почти 20 лет. Это, кстати, стало реакцией на то, что Прага-6 разместила на памятнике маршалу Ивану Степановичу Коневу табличку, где разъяснялась его роль в венгерском восстании и вторжении в Чехословакию в 1968 году.

В апреле 2018 года правительство Чешской Республики приняло решение не перечислять РФ деньги на поддержание и реконструкцию кладбищ воинов Чехословацкого корпуса, а разделить их между Словакией и Украиной. Причину отказа объяснил военный историк, полковник Эдуард Стеглик, директор Департамента военных ветеранов Министерства обороны Чешской Республики:

«Если сформулировать ответ упрощенно, то, к сожалению, в последние годы в некоторых регионах Российской Федерации мы сталкиваемся с тем, что местные органы управления отказываются идти навстречу при реализации проектов обновления военных захоронений наших павших солдат. Сложившаяся ситуация нам кажется весьма недостойной. Переговоры с различными инстанциями не развиваются, потому мы решили использовать выделенные средства в тех государствах, где подобных проблем нет».

Но, по заверениям российских представителей, Москва выполняет все взятые на себя обязательства. «Несмотря на текущие проблемы, Россия делает все для того, чтобы увековечить память погибших чехословацких легионеров», - утверждал в 2018 году пресс-секретарь Посольства РФ в Праге Алексей Колмаков.

По мнению Павла Филипека, координатора Отдела по уходу за военными захоронениями Министерства обороны Чехии, двусторонний диалог осложняют мифы, которые еще живы в российском обществе. «В российских школах рассказывают о восстании белочехов против героических красных революционеров. Это фатальное незнание собственной истории, которым пользуются нынешние псевдоисторики. Тем не менее, я продолжаю надеяться на лучшее, я верю, что в России победит здравый дух, хотя сейчас кажется, что этого не происходит. Мертвый солдат не может быть врагом. То, что кто-то использует кости убитых сто лет назад людей для собственных идеологических нужд, считаю крайне некультурным», - отметил Филипек.

