Чешские близнецы, выжившие в лаборатории доктора Менгеле

Война для чехов началась в пятницу, 1 сентября 1939 года. Через два года, опять же в сентябре, всех евреев протектората Богемии и Моравии старше шести лет обязали носить на одежде надпись Jude и Звезду Давида. В октябре 1941 года в Малой крепости Терезина нацисты создали гетто для «окончательного решения еврейского вопроса». Как и тысячи других евреев, в Терезиенштадт депортировали также часть семьи Фишеров родом из Чешской Тршебовы. Здесь она пробыла два года. В период 1940–1945 гг. нацисты держали в застенках гестапо пражского отделения, которое находилось в этой крепости, а также в концлагере Литомержице более двухсот тысяч человек, граждан многих стран Европы. После прибытия в Терезин часть узников депортировали в Аушвиц, где большинство погибло.

Согласно информации, приведенной в докладе 2006 г. «Нацистские репрессии в отношении населения чешских земель», число жертв среди жителей протектората Богемии и Моравии достигло 120 тысяч человек. Наиболее ощутимо, на 270 тыс. человек, сократилась численность на территории протектората, Судет, Словакии и Подкарпатской Руси еврейского населения.

Восьмилетние узники, потерявшие свыше полусотни родственников

Братья Фишеровы, потерявшие в войну не только родителей, выжили чудом. В нацистских лагерях ушли в другой мир свыше шестидесяти их родственников, и Иржи Фишер до сих пор тяжело переживает военную травму. То обстоятельство, что они с братом являлись близнецами, послужило отсрочкой смерти. Йозеф Менгеле, прибывший в Биркенау в мае 1943 года, стремился встречать все поезда на станции Аушвиц – в Польшу свозили евреев со всей Европы. Братьев Фишеровых «ангел смерти», как его прозвали узники, опыты которого не имеют в мире аналогов, приметил весной 1944 г., и, отобрав их в числе прочих для своих опытов, поселил в так называемой клинике.

На написание книги Павла Бароха подтолкнул сам Иржи Фишер, с которым они познакомились в январе 2019 года. В поисках материала для статьи, посвященной 74-й годовщине освобождения Освенцима, публицист искал свидетеля из числа переживших этот концлагерь. Аушвиц был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским концлагерем.

– Иржи Фишер – небезызвестный в нашей стране человек. Он ездит по школам, беседует с учащимися, рассказывает ребятам о своем опыте. Я отправился за ним в Могельнице, где он живет со своей женой. Mы проговорили два или три часа о том, что он пережил в Терезине и прежде всего в Освенциме с доктором-нацистом Йозефом Менгеле. В итоге появилась статья. Она Иржи Фишеру очень понравилась, поэтому после ее выхода в свет он мне сам и позвонил. Так родилась идея написать книгу, где будет освящена более подробно не только его история, но и обстоятельства того времени, которые привели к такой драматической развязке, рассказал Русской службе Radio Prague International Павел Барох.

– Известно ли, сколько пар близнецов с территории Чехословакии попало в число детей, над которыми в лагере Аушвиц-Биркенау проводились садистские опыты?

В здании «для близнецов Менгеле» были дети с половины территории всей Европы

– По воспоминаниям господина Фишера, в здании, предназначенном для близнецов Менгеле, находились не только чехи, но и дети практически с половины территории всей Европы, в том числе Австрии и Венгрии. Вспоминал он, думаю, также про словаков, однако конкретное количество детей, привезенных в концлагерь из протектората и с территории бывшей Чехословакии, нам до сих пор неизвестно. Мне не удалось найти точные цифры, однако полагаю, что их численность могла измеряться как десятками, так и сотнями.

Информация на сайте holocaust.cz

– В вашей книге приведено упоминание о сотнях таких детей-близнецов из разных стран Европы. Вы пишете, что освобождения дождались только примерно восемьдесят из них. При этом некоторые сведения, заимствованные из различных источников и разных стран и касающиеся этой проблематики, отличаются. Откуда вы черпали информацию, работая над книгой, обращались ли вы также в архивы?

– Я писал свою книгу, исходя из данных, найденных в ранее изданных публикациях об Освенциме, а также на основе информации, обнародованной на портале мемориала Аушвиц-Биркенау. Много полезного я узнал из Интернета и почерпнул на чешском сайте holocaust.cz, где приведена определенная статистика. Рассказ Иржи Фишера стал очередным подтверждением того, что происходило за стенами концлагеря Аушвиц, как и тончайшей границы, проходившей между жизнью и смертью. Им выпали счастливый жребий и поразительная судьба.

Их счастье заключалось в том, что он были парой близнецов, так как в обратном случае сразу по приезде в Освенцим их, как и другие членов семьи, их могли отправить в газовую камеру. В камере в июле 1944 года погибли его мать и сестра, когда в Освенциме ликвидировали так называемый семейный лагерь. Близнецов Иржи и Йозефа Фишеров перевели в клинику доктора Менгеле – так называли это заведение. Им повезло в том смысле, что хотя над ними и проводились жестокие опыты, они не принадлежали к числу самых садистских экспериментов, кончавшихся смертью. Менгеле, например, сшивал близняшек, и они, прежде чем умереть, проводили по несколько дней в жутких муках.

Сестру Иржи и Йозефа, появившуюся полтора года до их рождения, звали Вера. Их мать Эмилия, которой было в 1944 г. всего лишь тридцать два года, предпочла разлуке с дочерью совместную гибель. Нацисты отбирали у женщин детей, чтобы те остались в категории перспективной рабочей силы и не тратили лишних усилий, заботясь о них, напоминает чешский публицист. Как вспоминает Иржи Фишер, Менгеле, предпочитая проводить жестокие опыты на детях более старшего возраста, видимо, «приберегал» их с братом для последующих экспериментов, так как не знал, сколько времени просуществует этот концлагерь.

Менгеле также привил нам малярию

«Он постоянно контролировал наш вес и измерял длину наших рук и ног. В глаза нам впрыскивал химикаты, чтобы убедиться, можно ли нам изменить цвет глаз и сделать его одинаковым. Мне переливали кровь брата, а брату – мою. Все наше счастье было в том, что у нас была одинаковая группа крови. Менгеле также привил нам, по всей видимости, малярию или другую подобную болезнь, вызывавшую очень высокую температуру, озноб, в результате чего нас лихорадило много недель кряду. Мы тогда думали, что сами заболели, а правду узнали только после войны», - рассказывает Иржи Фишер, которому 7 января исполнилось 84 года.

– Однажды Иржи с братом, испытывая мучительный голод, присоединились к группе заключенных, которые втайне ночью отправились на склад, прозванный «Канадой», чтобы подкрепиться. На складе лежали вещи, отобранные у евреев и других узников, прибывших в лагерь. Были там и продовольственные запасы. Их засек патруль, открывший по узникам огонь. Однако надзиратели автоматически целились во взрослых, и пули, как он вспоминал, жужжали совсем близко над их детскими головами.

Советские солдаты отвезли ребят в детдом Кошиц

После освобождения Освенцима частями Красной армией 27 января 1945 года советские солдаты отвезли братьев Фишеров в детдом в словацких Кошицах, которые уже были освобождены. Оттуда ребят, услышав по радио объявление о розыске родственников мальчиков, забрал в Чехию родной дядя из Несовиц. Об этом сообщается на портале организации Paměť národa. Через несколько лет после войны Иржи и Йозеф узнали о смерти мамы и десятилетней сестры Веры, погибших в газовой камере Аушвица в ночь с 11 на 12 июля 1944 года, вместе с другими тысячами чехословацких женщин и детей. А также о гибели их отца, служащего железной дороги Арнольда Фишера, в концлагере Нойенгамме неподалеку от Гамбурга. Он был арестовал еще в 1940 году из-за участия в движении Сопротивления.

Менгеле швырял стульями в окна и стены…

Иржи Фишер вспоминает о Менгеле, которому была присвоена ученая степень доктора антропологии и медицины, как о молодом человеке с привлекательной внешностью, подверженном неконтролируемым вспышкам гнева. В памяти бывшего детского узника всплывают некоторые эпизоды, происходившие в 1944 году в столовой барака Аушвиц–Биркенау.

«Менгеле приходил к нам, и когда у него было скверное настроение, хватался за стулья и швырял ими в окна и стены, устраивая вокруг беспорядок». Детский возраст, не допускавший катастрофического сценария в рамках психологической самозащиты и самосохранения, несмотря на то, что нацистская машина смерти вблизи работала бесперебойно. Это стало одной из главных причин, повлиявшей на то, что братьям удалось пережить лагерь и пребывание в клинике Менгеле, полагает Павел Барох.

– Ребята не допускали мысли, что все может закончиться смертью, хотя она была совсем рядом. Когда они выходили из больницы Менгеле на улицу – их заставляли, например, убирать территорию или давали им другие поручения, – то видели сваленные в кучу трупы узников из других бараков. Но не подпускали к себе мысль, что их может постичь та же участь.

Иржи Фишер проводит просветительную работу и ездит по школам

Иржи Фишер вместе с братом после войны усиленно наверстывали упущенные знания, занимаясь и во время каникул, и успешно закончили среднюю школу. Вначале Иржи предполагал, что после армии останется в вооруженных силах, и стал военнослужащим. Примерно через два года – сказывалось, кроме прочего, подломленное в войну здоровье, он покинул армию и позже работал в сфере электротехники. Его брат Йозеф умер восемь лет назад.

Книга «Близнец Менгеле A-782») выходит в издательстве ZEĎ, основанного Яном Перглером и Яном Дражаном. В понедельник, 27 января, ее автор и протагонист представят книгу в чешском парламенте.