Чешская карта Архипелага ГУЛАГ

Что подталкивает человека оставить на время свою семью и отправиться за тысячи километров от дома искать следы страшных событий прошлого? По словам инициатора проекта Gulag.cz Штепана Черноушека, в первую очередь, глубокое уважение к памяти миллионов людей, которых советский режим обрек на существование в суровой Сибири, а часто и на гибель. Бессмысленное строительство так называемой «Трансполярной магистрали» и след, оставленный тюремной системой ГУЛАГа в судьбах множества людей, относятся к ряду тех исторических моментов, которые человечество не имеет право забывать, уверен исследователь. В область, где находится так называемая «Мертвая дорога», Штепан Черноушек в 2013 году ездил уже в третий раз.

Река Турухан в Красноярском крае впадает в Енисей в 10 километрах от Нижней Тунгуски

«Мы намеренно отправились в экспедицию 2013 года именно в район восточного участка так называемой «Мертвой дороги» – железнодорожной ветки Салехард – Игарка, которую строили заключенные ГУЛАГа с 1947 по 1953 год. Изучая спутниковые снимки, я пришел к выводу, что именно в этой области находится достаточно много заброшенных лагерей ГУЛАГа, которые, как мне показалось, могли бы сохраниться в достаточно хорошем состоянии».

По реке Турухан

Участники экспедиции надеялись, что им удастся обнаружить хотя бы один хорошо сохранившийся лагерь, который можно было бы впоследствии воспроизвести с помощью 3D-технологии. И этот материал, в свою очередь, мог бы послужить основой для создания виртуального музея ГУЛАГа. Соратниками Штепана Черноушека по реализации плана стали Давид Тетгал и Мартин Новак, которые должны были как можно точнее, включая технические параметры, запечатлеть сохранившиеся лагерные постройки, и Павел Блажек – специалист по панорамной съемке. Тщательная подготовка и исследовательский энтузиазм, однако, чуть было не оказались напрасными сразу в начале экспедиции:

«Мы хотели тщательно заснять один из бывших сталинских лагерей и как можно точнее записать все необходимое. Мы готовы были сделать для этого все возможное. Мы привезли с собой бензопилы, чтобы расчистить заросшую территорию бывшего лагеря, у нас были приготовлены фотоаппараты, аккумуляторы, солнечные батареи… Мы были готовы и уверены, что как только придем туда, то сразу начнем работать. Однако когда мы добрались до лагеря «Ключ», который, судя по спутниковым картам, казался наиболее сохранившимся, то обнаружили, что он полностью сгорел. Всего за несколько дней или недель до нашего приезда там случился пожар, и нам ничего не удалось сделать.

Возвращались мы по реке Турухан, вдоль которой также когда-то располагались лагеря, надеясь там провести необходимую нам работу. Но у нашей лодки сломался мотор, и мы оказались совершенно блокированными. Нам ничего не оставалось делать, как только ждать появления какого-то другого катера. Это произошло через четыре или пять дней».

Хмурое настроение участников экспедиции, вызванное ее неудачным началом, усугубила сибирская погода. Мокро, холодно, тучи комаров. Вернуть энтузиазм путешественникам не помогал даже любимый девиз Штепана Черноушека – «Авось повезет, мы же в России».

«Мы уже даже смирились, что в этот раз нам ничего не удастся сделать. Однако когда мы добрались обратно в поселок Туруханск, то познакомились там с местными монахами. Они предоставили нам в аренду свою моторную лодку и посоветовали отправиться в поселок Ермаково у Енисея, где, как уже знал с предыдущей экспедиции, также находятся сохранившиеся постройки бывших лагерей, входивших в систему ГУЛАГ. У нас еще оставалось три дня, и мы смогли осуществить всю необходимую нам работу в этих местах. Именно там нам удалось собрать большую часть материалов, необходимых для осуществления наших планов, – создания виртуального музея ГУЛАГа, а также и для проекта «ГУЛАГ в виртуальной реальности», над которым мы сейчас работаем.

Шесть лет работы над виртуальными лагерными бараками

В местах, где в конце 40-х и начале 50-х годов находился лагерь «Барабаниха», путешественники нашли именно то, что искали с самого начала. Здесь было обнаружено более 20 сохранившихся лагерных строений. Результатом их усилий стали страницы www.gulag.online, где можно «осмотреть» лагерные бараки, воссозданные с помощью 3D-технологии, изучить множество архивных материалов, прочитать рассказы очевидцев и познакомиться с картой управлений отдельных лагерей ГУЛАГа, составленной партнерами из московской штаб-квартиры организации «Международный Мемориал».

И это еще не финал. Проект развивается дальше, пополняясь новыми материалами. А примерно год назад Штепан Черноушек воскресил и идею создания документального фильма о путешествии 2013 года.

«Сейчас мы представляем наши новые проекты виртуальной реальности и дополнительной реальности. За прошедшие после экспедиции годы мы создали трехмерную модель лагеря, которая дополнила виртуальную реальность новой опцией – возможностью, надев специальный headset, пройти по лагерю ГУЛАГа и, возможно, ощутить то, что чувствовали узники этой советской лагерной системы.

Шесть лет в моем архиве пролежали кадры видеосъемки, сделанные во время поездки в места расположения лагерей ГУЛАГа, которые я изначально хотел превратить в документальную картину, но такая возможность появилась только сейчас. Я нашел режиссера Томаша Поленского, который посмотрел весь отснятый материал и придумал, как можно сделать из него фильм. Снятый во время экспедиции материал он дополнил интервью, взятыми у всех ее участников, что придало картине несколько личный характер».

«Когда Штепан обратился ко мне с предложением поведать об осуществленной им и его коллегами экспедиции, то рассказанная им история мне показалась очень интересной. Вдобавок я получил 8 часов отснятого в экспедиции материала. Однако большинства из описанных ситуаций, которые произошли во время путешествий – драматичных и очень интересных, там не оказалось. Штепану просто приходилось решать возникшие в тот момент проблемы, а не заниматься съемкой. Создание фильма в тот момент не было приоритетной задачей. Поэтому пришлось выдумывать, как собрать мозаику воедино. В этот момент и пришла идея рассказать о происходившем посредством интервью со Штепаном и остальными участниками экспедиции. Мня удивило, как и по прошествии стольких лет парни смогли все так точно вспомнить и буквально заново пережить все события. Вероятно, им в этом помогла атмосфера студии Института изучения тоталитарных режимов, где снимаются сюжеты для проекта «Память народа». Интервью мы снимали именно там», – объясняет режиссер Томаш Поленский.

Работа группы, реализующей проект gulag.cz, уже привлекла к себе внимание людей, интересующихся историей, не только в Чехии, но и за ее пределами.

«Меня уже приглашали выступать с рассказом о нашей работе в несколько европейских стран. Дело в том, что ГУЛАГ и советские репрессии – это не только российская или советская история. Это история всего мира. Жертвами сталинских репрессий были не только граждане СССР, но и тысячи чехословацких граждан, поляков, французов, нидерландцев и даже тысячи американцев. Тема ГУЛАГа так или иначе касается всех этих народов. В таких странах к нашему проекту относятся положительно», – рассказывает Штепан Черноушек.



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