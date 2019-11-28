Будущее ЕС: чешская версия

Большинство из них не согласились с мнением российского лидера. «Я был удивлен высказыванием Владимира Путина. Убежден, что через десять лет страны бывшего Восточного блока не сравняются с государствами Западной Европы по уровню экономического развития. Быть может они и обгонят самых «слабых» представителей (Португалия, Испания), но точно не Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Швецию. Но нельзя исключать, что популистские и экстремистские силы в Чехии, Польше, Словакии, Венгрии попытаются разыграть эту карту на выборах, а усилия Брюсселя навязать членам ЕС механизм обязательного перераспределения беженцев и наказания за отказ от их приема может сыграть популистам на руку», - сказал, в частности, глава Института экономической и социальной истории Карлова университета профессор Иван Якубец.

Его коллега-историк, член Академии наук Чешской Республики Эмил Ворачек, в свою очередь, обратил внимание на внутрироссийские проблемы. «Я не думаю, что финансовый фактор сыграет какую-то значительную роль. Подобные заявления, как правило, имеют мало общего со стратегическим направлением внешней политики. Полагаю, что Россия вскоре сама столкнется с серьезными проблемами экономического характера, а также с проблемой роста численности выходцев из мусульманских стран, которые проживают на ее территории. Именно в этих областях Москве следовало бы сотрудничать с Европой, другое дело, захочет ли этого Европа», - указал Ворачек.

Некоторые эксперты, впрочем, не согласны с такой оценкой, в том числе экс-советник президента ЧР Вацлава Клауса Петр Гайек. Отметим, что Клаус известен своим евроскептицизмом и несогласием с дальнейшей интеграцией ЕС в политическом направлении.

«Думаю, что процесс выхода стран ЦВЕ будет одновременно более простым и сложным по сравнению с прогнозом Путина. Правящая верхушка в странах Евросоюза после негативного британского опыта уже не позволит провести новые референдумы и создаст политические, экономические и информационные барьеры. Вместе с тем, я предполагаю, что отдельным странам даже не придется проходить болезненные процедуры выхода из ЕС в силу того, что он распадется самостоятельно, без посторонней помощи, а локомотивом процесса станет давление со стороны населения. Как только это произойдет во Франции и Германии, в других странах ЕС процесс ускорится. Эффекта домино после Брекзита ждать не следует, так как брюссельские структуры еще сильны, прежде всего, с экономической точки зрения», - сказал Гайек.

Тем не менее, декан Философского факультета Карлова университета Михал Пуллманн призывает не придавать большого значения заявлениям Путина о будущем ЕС: «Высказанное президентом РФ предположение предназначено для внутреннего пользования. Его слвоам не имеют ничего общего с процессами, которые происходят в Центральной и Восточной Европе. Скорее всего, он пытается создать впечатление наличия разногласий внутри Европейского Союза и выдать желаемое за действительное».

Чехия в Евросоюзе: социологический аспект

Чешская Республика стала членом Европейского Союза 1 мая 2004 года. В канун присоединения страны к ЕС позитивную оценку этому шагу давало подавляющее большинство респондентов: свое «да» во время референдума 2003 года высказали 77% избирателей. Однако за последние 15 лет отношение жителей ЧР к Евросоюзу претерпело ощутимые изменения.

В 2010 году только 59% чехов позитивно оценивали членство страны в ЕС, в апреле 2012-го – 43 %, в 2015 и 2016 гг., по данным агентства STEM, со знаком плюс об Европейском Союзе отзывались меньше 40% граждан Чехии. Но с 2017 года начался новый рост, и в первой половине 2019 года этот показатель превысил 60%.

На фоне этого разговоры о возможном «Чехзите» возникают регулярно. В 2017 году представители движения «Свобода и прямая демократия» заявили о намерении инициировать референдум о выходе из ЕС. Лидер движения Томио Окамура следующим образом сформулировал свои представления о членстве в европейском интеграционном объединении: «Как можно более тесное сотрудничество суверенных европейских стран на взаимовыгодной основе при сохранении четырех базовых свобод в области передвижения людей, трудовых ресурсов, услуг и капитала».

Реформировать современный ЕС в беседе с Radio Prague International призвал и сенатор от движения «Severočeši.cz» Ярослав Доубрава. Как информирует сервер HlídacíPes.org, он прославился, в частности, тем, что «распространил неправдивую информацию о том, что ЕС хочет запретить Чехии букву Ř, а на своей странице в Facebook написал, что США в Чехии готовят государственный переворот».

«Я уже несколько раз говорил, что у Европы есть будущее только при условии ориентации на Восток, а не на Запад. Если бы Европейский Союз был таким, каким задумывали его «отцы-основатели», то все бы от этого только выиграли. Однако я всегда буду противником того, как Франция и Германия пытаются превратить экономический союз в своего рода Соединенные Штаты Европы, в рамках которых страны теряют свое «лицо» и суверенитет», - подчеркнул парламентарий.

Аналитики утверждают, что в случае выхода Чехии из состава ЕС экономике страны будет нанесен сокрушительный удар. «Окончательный результат, естественно, зависел бы от условий договоров, которые бы регламентировали сам процесс отделения. Впрочем, еще до подписания всех необходимых для «развода» договоров в Чехии бы подскочил уровень безработицы, инфляции, произошло бы ослабление национальной валюты», - считает аналитик «Чешского Радио» Яна Климова.

«Учитывая, что мы серьезнейшим образом «вросли» в Европейский Союз, отделение стало бы колоссальным психологическим ударом. Никто из разумных политиков серьезно о таком не может даже подумать. В Евросоюзе не все функционирует идеально, однако мы очень хорошо знаем, что выгоды значительно превышают негативные моменты», - отметил вице-президент Союза промышленности и транспорта ЧР Радек Шпицар.