Бронзового Конева заменит памятник освобождению Праги

Вопрос пражского памятника Коневу – внутреннее дело Чехии

Член российского Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в четверг предложил ответить на позицию Праги «введением экономических санкций в отношении Чехии». Владимир Мединский в интервью телеканалу «Россия 24» также заявил об «осквернении памятника Коневу», назвав это «плевком в сторону чешских граждан, оскорблением памяти и грубым нарушением Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Чешской Республикой».

Заместитель главы чешской дипломатии Чехии Алеш Хмеларж 13 сентября вызвал в МИД посла РФ Александра Змеевского для передачи ему протеста «против ложных и оскорбительных замечаний члена правительства России в адрес старосты района Праги-6». Хмеларж напомнил, что «Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией, которого чешская сторона последовательно придерживается, предполагает взаимное уважение и равноправие».

Вопрос о том, чтобы убрать памятник, который почти сорок лет возвышается на пражской площади, районная администрация поставила после того, как монумент советскому военачальнику в очередной раз облили красной краской, что регулярно происходит в годовщины вторжения в Чехословакию 1968 года. Местная власть отказалась отмывать гранитный постамент и бронзовые сапоги маршала. Начиная с конца августа вокруг монумента кипели страсти: установка лесов и защитной пленки вокруг памятника, демонстрации «за» и «против», ноты МИД России и дискуссия в СМИ. 12 сентября, во время многочасового обсуждения проблемы районным советом, перед зданием муниципалитета продолжались митинги с требованием сохранить маршала на прежнем месте.

«Монумент является символом эпохи нормализации»

В ходе рассмотрения вопроса члены районного муниципалитета сделали однозначное заключение: «памятник является символом эпохи нормализации».

Против действий руководства Праги-6 ранее протестовало и российское посольство в Праге, расценившее их как оскорбление памяти солдат Красной Армии. Глава района Ондржей Коларж, ссылаясь на то, что жители возглавляемого им района выступают против этого памятника, добивался перемещения скульптуры Конева на территорию российского посольства или в один из военно-исторических музеев.

Часть руководства района ранее предлагала перенести памятник с площади Интербригады на Ольшанское кладбище, где находится военный мемориал и могилы солдат Красной армии, или в сад российского посольства. Оппозиционные партии высказались против. По мнению «пиратов», жители района могли определить судьбу монумента на референдуме, oднако староста Праги-6 считает, что решение должны были принять сами власти «шестерки».

«Крушить памятник мы не собираемся»

Памятник маршалу Ивану Коневу был открыт на пл. Интербригады в Праге 9 мая 1985 г. в честь 35-летия освобождения Чехословакии от нацистской оккупации. Статую, изображающую советского военачальника с букетом сирени в руке, создал скульптор Зденек Крыбус, автор монумента – архитектор Вратислав Ружичка. В годы социализма монумент служил местом для проведения торжественных мероприятий с участием ветеранов, сотрудников посольства СССР и Минобороны ЧССР.

«За» перемещение памятника маршалу Коневу в четверг проголосовали тридцать три из сорока пяти членов администрации этого района.

– Не думайте, что мы будем крушить памятник Коневу или каким-то образом его разрушать. Мы действительно будем искать достойное применение статуе,

– пообещал после голосования в интервью «Чешскому Радио» Ондржей Коларж.

– Решение администрации шестого района Праги было сформулировано таким образом, чтобы работы проходили поэтапно. Наша первостепенная задача – найти достойное место для скульптуры, которая является произведением искусства. Потом будет решаться вопрос о постаменте и публичном пространстве, в котором находится памятник, – сообщил о планах Праги-6 заместитель старосты района Якуб Старек, уточнив, что «он не знает, сколько на это потребуется времени».

«Не пора ли вспомнить, кому Чехия забыла отдать долг военной памяти?»

На заявление Владимира Мединского еще в тот же день ответил в своем микроблоге Twitter сенатор без партийной принадлежности Павел Фишер. «Российский министр культуры не должен вмешиваться в то, как мы в своей стране поступим с памятником Коневу. Нам никто не будет диктовать, как трактовать историю, и что правильно, а что нет».

Считает ли Павел Фишер, занимающий пост председателя сенатского Комитета по вопросам внешней политики, обороны и безопасности правильным последнее решение властей пражского района?

– Ситуация дошла до такого состояния, что надо было предпринимать какие-то действия. Администрация Праги-6 заняла открытую, демократическую и независимую позицию, путем голосования приняв решение, которое не обесценивает памятник. Наоборот, оно продиктовано стремлением найти ему другое достойное место, объявляется художественный конкурс на создание другого памятника освободителям. На мой взгляд, в данной ситуации это – элегантное и независимое решение,

– отметил в интервью «Чешскому Радио» Фишер, занявший на президентских выборах 2018 года третье место.

– Вам не кажется проблематичным, что после итогов голосования администрацией района международный спор вокруг памятника мог бы далее обостриться и уже на более глубоком уровне и в расширенном контексте затронуть отношения Чешкой Республики и Российской Федерации?

– Давайте вернемся к началу. К началу, когда вандалы уничтожали символы, столь дорогие для тех, кто заступается за этот памятник. Это во-первых. Во-вторых, и это зависит от нас самих, не должны ли мы, наоборот, воздвигнуть другие памятники тем, кто их до сих пор не дождался – например военачальнику Пражского восстания, генералу Кутлвашру (легионер и руководитель Пражского восстания, репрессированный в ЧССР, был посмертно награжден орденом Белого льва в 2017 г. – прим. ред.) который сидел в тюрьме при коммунистах. Существует целый ряд других личностей, о которых мы можем каким-то образом напомнить. Будет ли именно на прежнем месте стоять скульптура (Коневу) или какой-то другой памятник, решает администрация этого квартала. Не надо политизировать эту тему,

– считает П. Фишер.

«В чешском обществе вопрос судьбы памятника обсуждается всесторонне и открыто»

Павел Фишер напомнил, что «ситуация всего лишь за один месяц зашла так далеко, что полиции пришлось предоставить личную охрану старосте этого района, так как в его адрес начали проходить угрозы физической ликвидации».

Маршал Советского Союза Ивaн Степанович Конев (1897– 1973) командовал 1-м Украинским фронтом, осуществившим Пражскую наступательную операцию 6—11 мая 1945 года. 9 мая части Красной армии вступили в город, где 5 мая началось Пражское восстание, поддержанное силами РОА. Жители восторженно приветствовали красноармейцев. При этом в первые же дни прихода советских частей, куда входили отделы СМЕРШ и НКВД, в Праге начались аресты русских эмигрантов.

– Это уже находится за гранью одного лишь обмена мнениями. В данный момент следует осознать, что в целом чешском обществе идет открытая и, надо отметить, также критическая дискуссия по этим вопросам, которые касаются интерпретации истории и того, какую роль в ней сыграли отдельные личности. Однако одновременно в этой дискуссии не подвергается сомнению уважение к погибшим или к военным захоронениям. Это совершенно другое дело и чешская сторона всегда вела себя корректно в этом смысле. Так что не надо эти вещи смешивать, когда мы говорим о конкретном памятнике.

«Каким бы ни был Конев, памятник был символом погибших воинов»

Президент Милош Земан, в свою очередь, считает приемлемым рассмотрение «садового» предложения евродепутата и лидера парламентской фракции «Европейские консерваторы и реформисты» Яна Заградила.

– Я с немалым интересом отнесся к позиции депутата Заградила, который сообщил, что у Министерства обороны в районе Прага -6 есть ряд объектов, в том числе сады, и в один из таких садов статую Коневу можно было бы поместить,

– полагает глава государства.

«Это наш позор, потому что, каким бы ни был Конев, памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тысяч. Но также это был и символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч», – отметил Земан в телеэфире частного канала Barrandov.

В 2018 году на монументе были установлены разъяснительные таблички. На русском, чешском и английском языках там сообщается: «Маршал Иван Степанович Конев командовал 1-м Украинским фронтом, соединения которого принимали участие в завершающей битве за Берлин, освободили Северную, Центральную и Восточную Чехию и 9 мая 1945 года первыми вступили в Прагу. Осенью 1956 года под его руководством советские войска подавили Венгерское восстание, а в 1961 году в качестве главнокомандующего группой советских войск в Берлине Конев участвовал в решении Второго Берлинского кризиса путем строительства Берлинской стены. Летом 1968 года он лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию».