Британцы выстроились в очередь за чешским паспортом

Желание остаться европейцем

Одним из таких примеров является Даниэль Эгню, длительно проживающий со своей семьей в моравском городе Оломоуц. Решением о выходе Великобритании из ЕС он был сильно разочарован: «Во время объявления результатов референдума об отделении Великобритании от Евросоюза я был в Лондоне, в гостях у друзей. Мы смотрели телевизор, листали вышедшие газеты и с недоумением крутили головами, не понимая, что произошло».

По словам Даниэля Эгню, все его знакомые из числа проживающих в Чешской Республике граждан Соединенного Королевства подали документы на предоставление им чешского гражданства.

– «Я не знаю никого, кто из них не начал бы уже сейчас оформлять гражданство Чехии. Я считаю себя европейцем, и хочу им остаться».

Если все пойдет удачно, то летом этого года Даниэль Эгню надеется уже получить чешский паспорт, хотя это и связано с большим количеством бюрократических процедур: «Мне пришлось оформлять множество документов. От меня потребовали четыре подтверждения об отсутствии долгов, переводы всех свидетельств о рождении – моего и детей, подтверждение о заключении брака… Затребовано огромное количество документов, которые, по сути, чиновники могли бы предоставить мне автоматически. Я думаю, что все эти препоны задуманы специально, чтобы несколько сократить общее количество людей, которые хотели бы сюда переселиться», – говорит британский подданный, начавший оформление чешского гражданства именно в связи с «Брекзит».

– «Получу чешский паспорт и смогу беспрепятственно путешествовать по Европе. Заграничный паспорт Великобритании будет альтернативой для осуществления поездок в другие места».

11 месяцев переходного периода

Великобритания – крупный экономический партнер Чехии. После 2004 года, когда Чешская Республика стала полноценным членом Евросоюза, связи с Британскими островами только расширялись. В связи с «Брекзит» у чешских фирм появились опасения по поводу ужесточения таможенных правил, введения пошлин, снижения уровня экспорта чешских товаров, появления значительных заторов при пересечении границы грузовым транспортом.

Что касается поставок чешских товаров в Великобританию, то ситуация неясна, подчеркивают специалисты, хотя в ближайшее время больших изменений быть и не должно. Начинается 11-месячный «переходный период», кода ЕС и Великобритании придется подробно оговорить все детали предстоящего сотрудничества на новом уровне. Чешские компании, однако, уже предприняли некоторые шаги, так как достаточно долго все выглядело так, что отделение Великобритании от ЕС будет хаотичным, так как прекратят свое действие все договоры, регламентирующие пребывание Соединенного Королевства в Евросоюзе.

«Некоторые фирмы остановили все свои инвестиции в Великобритании, часть компаний нашли для себя другие экспортные страны, так как опасались «жесткого Брекзит». Ряд фирм зарегистрировались в качестве отечественных британских производителей или открыли в Соединенном Королевстве филиалы, чтобы их не воспринимали в качестве заграничных субъектов», – комментирует Радек Шпицар, вице-президент Союза промышленности и транспорта.

Чешские аналитики, к которым обратилось за комментариями «Чешское Радио», не исключают снижения объемов экспорта чешских товаров в первый момент после «Брезит». В условиях неопределенности, вызванной проволочками при обсуждении параметров отделения и срывом первого срока «Брекзит» – 29 марта 2019 года, британские заказчики компаний из стран ЕС создали на своих складах ощутимые запасы. В настоящее время чешский экспорт в Соединенное Королевство превышает сумму в 200 миллиардов крон (почти 8 миллиардов евро). Чехия в Великобританию поставляет в первую очередь транспортную технику и машиностроительную продукцию.

Ожидают аналитики также и расширения таможенных формальностей, касающихся экспортных товаров.

Однако все, что будет введено после «Брекзит» британской стороной, найдет подобный ответ со стороны Евросоюза. Ожидается изменение НДС и потребительского налога. За всем следит и своевременно информирует предпринимателей чешское Министерство промышленности.

«У нас есть специальная методичка с девятью главными тематическими разделами. Основными являются – разделы об экспорте, импорте и правилах предоставления услуг. Есть в методичке транспортные правила и нормы обеспечения постоянных поставок заказчикам после «Брекзит». Есть раздел о цифровых услугах, авторских правах, правилах ведения предпринимательства, а также общая информация об экономической конкуренции и охране рыночных отношений», – говорит Мартин Беднарж, директор отдела европейских вопросов и внутреннего рынка чешского промышленного и торгового ведомства.