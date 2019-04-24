Аренда в Чехии: квартиры уходят как горячие пирожки

«На территории всей Чешской Республике, то есть с учетом регионов, среднестатистическое объявление о сдаче квартиры реализуется в течение недели. В столице это занимает два-три дня, что подтверждает и реакция на каждое объявление. В Праге владельцы зачастую получают десятки откликов на одно объявление в течение всего нескольких часов», – так в интервью «Чешскому Радио» описывает ситуацию на рынке пресс-секретарь фирмы Bezrealitky.cz Франтишек Брож.

Ажиотаж, царящий в сегменте аренды квартир, подтверждает и компания с говорящим названием Ulov domov, что можно перевести как «Поймай дом». По словам ее сотрудников, на одно объявление приходится до пятидесяти потенциальных клиентов. Исполнительный директор компании Мартин Бржезина уверен – как и в предыдущие годы, пик спроса на аренду жилья придется на лето. «В Чехии спрос на аренду жилья появился отнюдь не в последние месяцы, однако мы уже давно наблюдаем, что спрос превышает предложение. Это связано, прежде всего, с подъемом экономики, благодаря которому компании создают много новых рабочих мест в крупных городах».

Чехия взяла «бронзу» по скорости роста цен

Еще одна причина повышение спроса на съемное жилье – рост цен на недвижимость. По данным статистического агентства «Евростат», за прошлый год квартиры и дома в Чехии подорожали почти на 10%. Таким образом, чешский рынок оказался на третьем месте в Евросоюзе по скорости роста цен (первое и второе место заняли Словения и Латвия). На фоне ужесточения условий ипотечного кредитования для многих это закрыло возможность обзавестись собственной недвижимостью, и они пополнили ряды тех, кто ищет съемное жилье.

Спрос подтолкнул развитие новых мобильных аппликаций, так что теперь квартиры и дома, сдающиеся в аренду, ищут не только среди привычных объявлений, опубликованных Интернет-сайтах, – снять жилье можно прямо по мобильному телефону. «Скорость заключения соглашения и подписания контракта увеличивается благодаря возможности составить текст договора буквально «одним кликом», куда можно внести информации и о себе, и о жилье», – объясняет Франтишек Брож.

На пару месяцев и «с полной начинкой»

По наблюдениям агентства Flatio, в последние два года растет спрос на среднесрочную аренду – съем квартиры на срок от одного до двенадцати месяцев. С 2017 до 2018 года этот показатель увеличился на 200%. Клиент находит квартиру на Интернете, виртуально ее осматривает, и – готово, можно въезжать. Спросом такая аренда пользуется, прежде всего, у иностранцев и менеджеров.

«Наши типичные клиенты – это представители бизнес-среды, например менеджеры, которые переезжают из одного филиала компании в другой, или же специалисты, заключающие контракт на определенный срок. Стоимость такой аренды примерно на 25% выше, чем у долгосрочной, однако в эту цену входят все коммунальные платежи, электроэнергия, Интернет. Такая квартира должна быть полностью меблирована и оснащена всем необходимым», – объясняет директор по маркетингу Flatio Ондржей Дуфек. То есть в такую квартиру арендатор въезжает только со своими личными вещами. Чаще всего клиенты Flatio ищут однокомнатные и двухкомнатные квартиры в центре Праги и прилегающих к центру районах, или на окраине, но недалеко от станции метро.

Осторожно – субаренда!

Глава юридического отдела центра поддержки потребителей dTest Лукаш Зелены напоминает, что людям не следует терять бдительность – договор аренды необходимо внимательно прочитать, поскольку растет число проблем и вопросов, связанных с таким явлением как субаренда.

«Субаренда – это не то же самое, что аренда. Субаренда несет в себе риск как для арендатора, так и для субарендатора. Самый серьезный подводный камень таится в том, что человек не знает, сколько времени он сможет оставаться в снятой квартире. В тот момент, когда арендатор договаривается с владельцем о завершении съема жилья, субарендатор автоматически его теряет». Таким образом, те, кто соглашается на субаренду, менее защищены, чем люди, снимающие жилье непосредственно у владельца, напоминает специалист.