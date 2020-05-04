Анатомия предательства — когда в жилах течет страх

Вряд ли кто-либо мог предположить, что Эммануэль Моравец, в юности пламенный патриот своей родины, поддерживавший чешское национальное движение, а в 1938 г. столь болезненно переживавший заключение Мюнхенского сговора, позже заслужит кличку «чешского Квислинга» (Квислинг стал норвежским соратником Гитлера – прим. ред.). Моравец родился в Праге в 1893 году в семье торговца, в начале Первой мировой войны попал на фронт, в 1915 году — в русский плен. Хотел стать российским подданным, чтобы вступить в Чешскую дружину, однако получил отказ, поэтому решил стать добровольцем 1-ой Сербской добровольческой дивизии, где был избран командиром пулеметного взвода. В сентябре 1916 г. получил ранение и после выздоровления в марте 1917 г. по собственному желанию переведен в Чехословацкий корпус. Участвовал и в битве 1917 г. у Зборова, сыгравшей важнейшую роль в формировании независимого чехословацкого государства.

В России в январе 1920 г. Moравец также женился на забеременевшей от него 17-летней Елене Григорьевне Бек. В первом браке родились двое сыновей, Игорь и Юрий, в втором - третий сын Павел.

По возвращении в Чехословакию служил в ужгородской армейской разведке, затем окончил Военную школу, получив еще во время учебы звание майора. Литературной деятелностью и публицистикой он, будучи легионером, занимался уже в России. Вернувшись в Чехословакию печатался в корабельном журнале Návrat, издавая статьи левого толка. В период Первой Чехословацкой Республики считался специалистом по военному делу и международным отношениям. Большинство своих статей до протектората подписывал псевдонимом Станислав Йестер.

«Оборона государства» – защита авторитарной демократии

С 1928 года сотрудничал с журналом Přítomnost, который издавал основоположник чешской демократической журналистики Фердинанд Пероутка. Moравец однако не хотел оставаться лишь журналистом, мечтая стать писателем. Будучи вдохновлен президентом Т. Г. Масариком, написал «Оборону государства» (Obrana státu), в которой в качестве главного врага Чехословакии однозначно обозначил нацистскую Германию. Книга вышла в свет в 1934 году, вызвав в Чехословакии самые противоречивые реакции и неприятие — автор выступал в защиту авторитарной демократии и идей итальянского фашизма. В 1936 году выходит следующая книга Моравеца о военных возможностях в Центральной Европе (Válečné možnosti ve střední Evropě a válka v Habeši), где он вновь выражает восхищение режимом фашистской Италии.

Несмотря на критику ряда его статей и книг, на которую не скупились некоторые представители чехословацких армейских кругов, репутация Моравеца как литератора и военного эксперта в обществе растет. Еще в 1938 г. он возвращается в своих публикациях к размышлениям об опасности, которую может представлять для родины нацистская Германия, о необходимости сотрудничества Чехословакии с Польшей и Италией, во главе которой стоит Муссолини.

С 1931 года Моравец преподавал военную историю и стратегию в Военной академии в Праге. В качестве военного публициста пропагандировал обеспечение оборонной политики государства и был ярым противником мюнхенской капитуляции.

Чешское правительство в эмиграции намеревалось организовать покушение на Моравеца

После захвата Чехии нацистами в марте 1939 года он неожиданно переметнулся на сторону нацистов.

— Несмотря на то, что чехи над ним смеялись и рассказывали о нем анекдоты, они его также, несомненно, боялись. Чешское правительство в эмиграции в Лондоне даже намеревалось организовать на Моравеца покушение, однако оно так и не было никогда осуществлено. Моравец остался служился нацистам до самого конца войны,

— рассказал Ярослав Рокоский, сотрудник Университета им. Яна Эвангелисты Пуркине в Усти-на-Лабе.

Дело в том, что участники диверсионной группы, совершившие покушение на рейхспротектора Богемии и Моравии оккупированной Чехии Гейдриха были схвачены вскоре после того, как он скончался в больнице, поэтому участникам Сопротивления было уже не до Моравеца.

Что же касается анекдотов о нем, в ходу был, например, следующий:

«Почему Моравец лысый! Да чтоб задницу нацистам не слишком щекотать, когда туда лезет…»

Продолжает Ярослав Рокоский:

– При этом до оккупации нацистов он был авторитетным публицистом, печатался в изданиях Přitomnost («Настоящее»), «Лидове новины», а также сторонником Пражского Града и политики президента Т. Масарика и Э. Бенеша. И будучи в то время убежденным демократом, являлся сторонником демократической Чехословакии и ратовал за то, что ее необходимо защищать.

— Как можно объяснить столь радикальную перемену его личной гражданской позиции?

Моравец пришел к выводу, что единственным и неизбежным способом, как спасти чешский народ от истребления, является сотрудничество с Третьим рейхом. Причин его коллаборационизма, на мой взгляд, несколько – он был восхищен как Третий рейх продвигается в переговорах с западными державами, которым он прежде так верил и которые его разочаровали, подписав Мюнхенское соглашение. Моравец также боялся, что после прихода оккупационных войск 15 марта 1939 года в Прагу нацисты с ним расквитаются за то, что он до этого написал в своих книгах и к чему призывал. Нацисты также взяли его в поездку по Германии, что оказало на Моравеца неизгладимое впечатление, он уверовал в то, что сотрудничество с нацистами — единственный путь, как спасти чешский народ.

Олицетворение подлости

Историки полагают, что во многом именно благодаря разочарованию в прежних идеалах Моравец стал столь податливым материалом в руках нацистов. Они, в свою очередь, сумели польстить его тщеславию.

– Моравецу разрешили выступать в программах протекторатного радио и даже вновь писать и издавать свои книги. Он стал лидером журналистов, активно и в открытую выступавших в пользу сотрудничества с нацистскими властями. Стремительная карьера Моравеца началась после прихода в Прагу Гейдриха. В январе 1942 года Гейдрих назначил его министром образования и народного просвещения в правительстве Гахи, и Моравец стал еще и пугалом для всех преподавателей и учащихся, несомненным символом чешского коллаборационизма,

подытоживает Ярослав Рокоский.

В телефильме используются тексты выступлений Мoравеца перед соотечественниками, которых он призывал «к лояльности в отношении протекторатных властей» и «к гордости за причастность к Третьему рейху».

Моравец организовывал набор чешских добровольцев в немецкую армию, куда пошли служить оба его старших сына. На протяжении тысячелетней чешской истории нашлось множество предателей, однако с Моравецом по его вероломству мало кого можно сравнить, заключают чешские историки.

5 мая 1945 года, во время восстания в Праге, Моравец пытался добраться на легковом автомобиле до все еще контролируемой нацистами территории, однако в автомобиле кончился бензин. В этот момент министр образования предпочел застрелиться, чтобы не оказаться в плену у партизанов или советских солдат.