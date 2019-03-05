Акция «АнтиСталин» у Памятника жертвам коммунизма

Принять участие в акции пришли чехи, россияне, живущие в разных странах Европы, украинцы и даже один гражданин Южной Кореи. Он знает о тоталитаризме не понаслышке – служил на границе с КНДР.

С тем, кто был у Памятника жертвам коммунизма в этот день, беседовал Игорь Будыкин.

Причины проведения акции «АнтиСталин» объясняет ее инициатор – Антон Литвин, общественный деятель, организатор фестиваля Kulturus.

– Для меня как россиянина, русского из Москвы, очень важно проводить эту акцию в Европе. Зараза коммунизма пришла из России, и мы несем ответственность за те жертвы, которые понесла Чехословакия, Чехия и Прага.

Чтобы принять участие в пражском мероприятии у памятника на Уезде, вновь попытаться символически «отмыть человеческую память», из Братиславы приехал Александр Соколов – в Словакии он живет уже восемь лет.

– Я считаю, что для любого человека, который связан со странами бывшего советского блока, этот день и эти события имеют личные мотивы, для меня в частности это трагедия. Вероятно, это самая большая трагедия XX столетия – история всех этих народов, и в первую очередь русского. Я родился в Москве, которая была центром, сердцем и мотором террора.

– Сейчас мы часто слышим оправданий сталинскому режиму. Часто говорят о том, что «мы ничего не знаем», что, на самом деле, «в тот период истории было много хорошего». Что это такое – неведение или нежелание знать?

– И то, и другое, а вдобавок еще и нежелание признать то, что давно известно. Человеческая психика такова, что она отторгает неприятное. Люди ленятся, избегают какой-то внутренней работы. Я считаю, что каждый, причем не важно, коснулось ли это его семьи, должен пройти внутренней работой покаяния, чтобы понять, что это не должно повториться. Каждый должен понять, что это – в том числе, и его личная ответственность. Это сложная работа. Не всем она по силам, не всем она по душе.

Пражанка Маркета Жидкова уверена, что об этих страницах истории забывать нельзя.

– Я считаю, что подобного рода мероприятия необходимо поддерживать. Это – не только напоминание о жертвах коммунизма и других тоталитарных режимов, это еще и проявление солидарности с ними. Необходимо не только помнить о том, что произошло в прошлом, но и подтверждать это. Помнить должны как мы, так и молодое поколение. Поэтому я сегодня сюда пришла с дочерью.

Памятник жертвам коммунизма у подножия холма Петржин, созданный скульптором Олбрамом Зоубеком, – это композиция из семи бронзовых человеческих фигур, спускающихся по бетонной лестнице. Лишь одна из этих скульптур целая. Остальные покрыты трещинами, у них отсутствуют руки, части туловищ, лица – фигуры «изъедены, разломаны, уничтожены почти до основания», как судьбы и жизни, тех, кто прошел через судилища сталинских «троек», был брошен в тюрьмы и ГУЛАги.

Александр Флемзин ставит знак равенства между Сталиным и Гитлером.

– Для меня Сталин, наравне с Гитлером, является самым большим злодеем. Я не вижу в них какой-либо разницы. Только один был более циничным и откровенным в своих начинаниях, а второй прикрывался «великой идеей». Сталин – это чудовище, которое нанесло самый большой вред, в первую очередь, русскому народу. Большего чудовища и нанесенного им урона мир не знал. Он превзошел даже Гитлера. Однако, как подметил один человек, разбираться со своим Гитлером, – это дело немцев. Сталин – это наше явление. Для меня это не пустой звук. Сталинский террор прошелся и по моему роду, по моим родственникам.

– Как вы относитесь к тому, что в России сегодня раздаются голоса, например, о переименовании Волгограда обратно в Сталинград, вывешиваются плакаты с изображением Сталина, продаются его бюсты. Что это? Какой-то русский феномен?

– Это – советский феномен. Этому чудовищу удалось поставить и осуществить эксперимент по созданию «гомо советикуса» – «человека советского», обрубить генетическую память народа. Поэтому у сегодняшнего русского человека – очень короткая память, он не помнит даже ближайшие по времени исторические события. Он помнит дешевую колбасу и водку по 2 руб. 10 коп., и больше его память, к сожалению, ничего не вмещает. Мало кто сегодня осознает всю глубину трагедии, ее масштаб, ту преисподнюю, куда он нас вверг.

Молодая россиянка Нина пришла на Уезд в этот день просто, чтобы увидеть Памятник жертвам коммунизма.

– Как вы относитесь к сегодняшнему мероприятию?

– У нас, в принципе, нет какого-то особого отношения к этой акции. Мы не застали Сталина. Я ничего не могу сказать о его правлении. Мы пришли просто посмотреть на памятник. Наверное, поскольку нашу семью это не затронуло, мы мало об этом знаем. Я слышала о ссылках, о том, что Сталин был очень жесткий правитель, однако в нашей семье эта историческая личность не вызывает какой-то яростный протест. Поскольку он сделал для нашей страны как много хорошего, так и много плохого, я отношусь к нему нейтрально.

Своими мыслями поделился политолог и журналист Иван Преображенский.

– Как в день рождения, так и в день смерти Сталина проводятся акции как за, так и против него. Сегодня здесь прозвучало мнение, что Гитлер и Сталин – злодеи одного плана, однако по поводу Гитлера такие акции не проводят. Почему?

– Ответ простой: Сталин и сталинизм не были официально осуждены, и статус Сталина отличается от статуса Гитлера. Сталин был правителем гигантской страны, против которого не проводился судебный процесс. Все, что у нас было в СССР, – это ХХ съезд и осуждение культа личности, но не Джугашвили как такового и не сталинизма как идеологии. Именно поэтому позволено проводить акции, скажем так, в память о Сталине и в защиту сталинизма, что и вызывает ответные акции, цель которых, как я полагаю, – осуждение сталинизма как идеологии, которая по-прежнему существует, и с ней необходимо бороться.

– Вы считаете, что это идеологи я действительно еще жива? Или это все же – мертвый материал для историков?

– Это живая идеология как идеология тоталитарного государства, которая никуда, к сожалению, не уходит. Что касается самого Сталина, то это, конечно, уже в большей степени маркетинговая фигура, особенно в современной России, а, в общем, и за ее пределами. Он постепенно уподобляется Че Геваре. Думаю, не за горами то время, когда появятся маечки со Сталиным. В общем, такое явление уже началось, потому что реальная историческая память уходит, и на смену ей приходит политическая мифология, а в политических мифах все черно-белое: если Сталин хорош, то он хорош. С такой идеологией, безусловно, нужно бороться, потому что она несет в себе простое тоталитарное утверждение: можно уничтожать людей ради неких теоретических государственных идей. Такая идеология абсолютно недопустима и не должна существовать в современном обществе.

– Вы вспомнили о майках – недавно, проходя по этой самой улице, я наткнулся на футболки с изображением как Сталина, так и Гитлера. Возможно, это уже молодежный протест – делать все кому-то назло, и никаких глубинных процессов за эти не стоит?

– Могу только повторить, что Сталин превращается в условного Че Гевару, и для молодежи это – протест против того бардака, в котором она оказывается. С их точки зрения, «Сталин – сила», «Сталин – символ порядка» – грозного, страшного, но порядка. Многим это кажется красивой идеей, в том числе равенства. Хотя какое там равенство было при сталинизме? Разве что перед палачом. Сталинизм как идеология – другое явление, которое «маечками», конечно, не определяется. Я надеюсь, что такие акции направлены против сталинизма, а не против исторической фигуры как таковой – чтобы помнить об этих преступлениях и их не повторять. Это – главная идея.

