«Искаженное восприятие феминизма вредит, в первую очередь, самим женщинам»

В палате депутатов Чешской Республики всего 47 женщин (23,5% от общего количества депутатов), в Сенате женщин еще меньше — всего 13 (16,05%). Ситуация в других госорганах аналогична. Впрочем, согласно опросу организации Eurobarometer в 2017 году, лишь 23% считают этот факт насущной проблемой в чешской политике, подавляющее большинство опрошенных убеждено в том, что существуют гораздо более важные вопросы, требующие разрешения.

О том, почему эта тема так мало волнует людей, и о проблемах феминизма в чешском обществе в интервью Чешскому Радио рассказывает Яна Смигглз-Кавкова, член правления Форум 50%, цель которого — поддержка равного представительства женщин и мужчин в политике.

— Эта тема гораздо больше волнует женщин, нежели мужчин, они существенно чаще поддерживают инициативы по равному представительству в политике. То, что их число там не увеличивается, связано с множеством всевозможных препятствий, которые необходимо преодолеть. Так что проблема не в том, что женщины не хотят заниматься политикой, а в том, что на их пути гораздо больше препятствий и барьеров, чем у мужчин.

Яна Смигглз-Кавкова отметила, что распространенное мнение о том, что главной темой феминизма является нечто иное, чем равные возможности в работе и обществе, является результатом негативного медиального освещения этого движения в чешских СМИ.

— Я думаю, что если бы у нас была возможность объяснить, что стоит за этим термином, многие женщины поддержали бы наше движение, так как они разделяют эту позицию. Само слово «феминизм» симпатии не вызывает, на него повешен негативный ярлык. Я разговаривала со многими женщинами, и они соглашались с моей точкой зрения, хотя до этого заявляли, что не поддерживают феминизм. В каком-то женском журнале проводили опрос, в котором выяснялось отношение к идеям различных движений без конкретных названий. И некоторые женщины, проголосовав, выяснили, что они разделяют наши цели. Но если заранее произнести слово «феминизм», то многие дистанцируются.

В чем же причина? Возможно, виноваты годы коммунистического режима, прервавшие европейски ориентированное развитие Первой республики.

— Нельзя забывать, что наш первый президент Томаш Гаррик Масарик был феминистом, во всяком случае, сейчас бы это назвали именно так. Независимая Чехословакия стала одним из первых мировых государств, где женщины получили право голосовать на выборах. Однако пятьдесят лет социализма негативно отразились на сегодняшнем положении вещей, хотя гендерное равенство в Чехословакии было частью официальной доктрины.

При социализме политикой по большей части руководили мужчины, однако женщины в ней тоже были представлены. Например, Кветослава Коржинкова, занимавшая пост министра федерального правительства Чехословакии, заявила, что в эпоху социализма «СМИ никогда не освещало женщин-политиков в отрицательном свете, так как тогда действовало равноправие мужчин и женщин как в политической, так и в предпринимательской сфере».

Возможно, это возымело обратный эффект: понятие «феминизм» в Чехии приобрело негативный оттенок, а попытки эмансипации после «бархатной» революции воспринимались как нечто связанное с прежним режимом приобретали ярлык социальной инженерии.

Яна Смигглз-Кавкова также отмечает, что, несмотря на громкие слова, ситуация с количеством женщин в политике практически не меняется. К примеру, на недавнем съезде партии гражданских демократов (ODS) на руководящие позиции были выбраны те же лица, что и ранее. И среди них нет ни одной женщины.

— Однако в политике очень важно, чтобы в представительстве были и мужчины, и женщины. А искаженное восприятие феминизма вредит, в первую очередь, самим женщинам. Потому что именно здесь решаются вопросы развития всей страны, всего общества. А когда при принятии решений не задействовано мнение, опыт и желания половины населения, то такие «чисто мужские решения» по понятным причинам не могут быть хорошими.

Чехия была и остается в ЕС государством с одним из наиболее низких показателей количества женщин в политике. В связи с этим в июне 2019 года в Сенате рассматривался законопроект о введении квот на предоставление женщинам мест в госаппарате. Вице-президент Сената Чешской Республики Милоше Горска в 2019 году заявила, что чехи (как политики, так и рядовые граждане) должны избавиться от мысли, что политика — это мужской клуб. «Наиболее развитые страны — это страны со сбалансированным представительством женщин и мужчин в политике, у них самая стабильная демократическая система и высочайшее качество жизни. Я являюсь официальным сторонником квот, по крайней мере, на временный период, как, например, это было в Скандинавии».