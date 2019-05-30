«Игры победителей»: спорт для детей, победивших онкологию

– Проект «Игры победителей» существует уже 10 лет. Кто инициировал его создание?

– Сама идея к нам пришла из Польши. Наши дети, выздоровевшие от онкозаболеваний, поехали туда на онкоолимпиаду в 2008 году. Волонтеру Надежде Кузнецовой, которая их сопровождала, настолько понравилось данное мероприятие, что она рассказала о нем людям из фонда «Подари жизнь». Это российский фонд, помогающий детям с онкологическими заболеваниями. В 2010 году мы приняли решение проводить подобные соревнования и в России – они получили название «Всемирные детские игры победителей». Лично я занимаюсь этим проектом с самого начала. В этом году мы отмечаем десятилетие. Я собираю участников, приглашаю команды как из России, так и из-за рубежа, помогаю им в оформлении необходимых для участия документов, выбрать спортивные дисциплины, приехать в Москву, а также решаю прочие организационные вопросы вокруг соревнований.

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о самом мероприятии. Что конкретно оно из себя представляет, чем оно уникально?

– «Всемирные детские игры победителей» – это спортивные соревнования для детей, которые перенесли онкологию. Наша основная цель – мотивировать детей, долгое время находившихся в больнице. За это время у них было большое количество ограничений, связанных с образом жизни: например, они длительное время вынуждены были находиться в палате, не могли выходить на улицу, заниматься спортом, бегать, прыгать – все то, что себе может позволить здоровый ребенок. Это откладывает отпечаток на привычки: ребенок привыкает к маленькому пространству, появляется соответствующая амплитуда движений. Отсюда возникает потребность в некоем переключателе, который бы позволил снова увидеть целостную картинку, весь спектр своих возможностей, вернуться к прежней пестрой жизни.

– Какие именно виды спорта представлены на мероприятии?

– У нас их шесть: легкая атлетика, включающая в себя бег на 60 м, спортивную ходьбу и заезд на инвалидной коляске (тоже на 60 м), далее – плавание, настольный теннис, шахматы, мини-футбол и стрельба из пневматической винтовки. Нужно сказать, что мы принимаем детей с самыми разными физическими возможностями, можем под них подстроиться, каждый участник выбирает наиболее подходящие для него дисциплину и дистанцию.

– Какой спорт особенно популярен?

– Это бег, стрельба и футбол, который в последнее время набирает все больше поклонников. Наверное это и потому, что в прошлом году в России прошел Чемпионат мира по футболу, после которого огромнейшее количество детей буквально побежало за мячиком – даже девочки.

– Сколько российских ребят принимает участие в мероприятии?

– Всего у нас около 500–550 участников, и примерно 300 из них – россияне. Остальные – жители Европы и Азии. В текущем году поучаствуют 15 стран.

– В 2011 году в Москву приехали и чехи...

– Да, в команде их было шесть человек. И они, и их родители до сих пор помнят место, где проводились игры, помнят, как они туда добирались, имена вожатых... Они рассказывают, что это было одним из самых ярких впечатлений в их жизни.

– Правильно ли я понимаю, что соревнования устраиваются в разных регионах России?

– У нас есть «Всемирные детские игры победителей», проходящие в Москве и являющиеся международным событием для многих стран, региональные российские этапы (в этом году регионов было девять) и национальные этапы – «Игры победителей» для детей, представляющих какую-то определенную страну. На этот раз в Европе было три таких этапа: в Венгрии, Болгарии и Белоруссии; в Азии «Игры» проводились в Киргизии. За все годы участие приняли 22 страны.

– Как давно к вам присоединилась Чехия?

– Она узнала про нас в 2011 году и привезла свою команду. К сожалению, по финансовым причинам им не удалось приехать снова, но мы надеемся, что какой-то другой фонд или клиника сумеют впоследствии отправить к нам своих бывших пациентов. На данной конференции мы узнали про другие чешские организации, и верим, что уже скоро сможем опять поприветствовать команду из Чехии. Мы были бы очень рады!

– Сегодня утром в Праге состоялся забег, причем проходил он с шести до семи утра... Сколько детей в нем поучаствовало и по каким столичным местам проходила трасса?

– Это был благотворительный забег, на старт вышли порядка 30 человек, являющиеся участниками Европейской конференции онкологов, на которой мы сейчас с вами находимся. Мы были приятно удивлены, что все сегодня пришли – несмотря на утренний дождь, похолодание и столь ранний час. Забег прошел на территории вышеградской крепости, длина дистанции составила 5 км. Наши участники пробежали два круга по периметру крепости. В конце они получили медали.

– Могли бы вы с нами поделиться какой-нибудь особенной историей, связанной с ребенком, больным раком?

– На каждых «Играх» есть одна, я бы сказала, невероятная история. У нас была девочка, которая опиралась на костыли, и завоевала медаль в ходьбе. Так вот, когда она поднималась на пьедестал, чтобы ей вручили эту медаль, она даже забыла про свои костыли... Родители, сопровождающая команда, волонтеры, вожатые – все мы были просто в шоке! Это чудо, показывающее нам, что границы возможного гораздо шире, чем нам кажется.

– Можем ли мы сказать, что определенные онкологические заболевания являются наиболее частыми у детей?

– Да, безусловно. В детском возрасте – это лейкемия. Она составляет приблизительно 50% всех подобных недугов. В наших «Играх» статистика такая же. Как правило, данное заболевание проявляется еще в младенческом или в раннем детском возрасте. Стоит, однако, отметить, что сейчас оно очень хорошо лечится. За последние несколько десятков лет медицина заметно шагнула вперед в борьбе с онкологией – а в мировом масштабе это небольшой промежуток времени.

– Сколько всего участников было на вашем проекте за все это время?

– В Москве за девять лет (а сейчас уже будет юбилейный, десятый) мы насчитали 2 801 человека, а с учетом региональных и национальных этапов – более 4 тыс. детей, – подытоживает Юлия Щетинская.

Каким запомнилось пребывание в Москве чешским подросткам, приехавшим на «Игры» в 2011 году? Первым своими воспоминаниями делится Денис Дворжак:

– Мы там пробыли четыре или пять дней. По сути, мы находились в небольшом комплексе за городской чертой. В рамках «Игр победителей» прошла экскурсия по Москве, с нами был экскурсовод, два переводчика на чешский и вожатый, который все это время о нас заботился. Это была своеобразная «малая версия» олимпиады – ведь тогда мы еще были детьми... Все виды спорта «Игр» были разделены по возрастным категориям. За исключением шахмат и настольного тенниса, я принял участие во всех спортивных мероприятиях. То есть, мы могли выбрать те дисциплины, которые нам по душе.

Шимон Конупчик также присутствовал в пражском Конгресс-центре, где проходила международная конференция Европейского общества детских онкологов:

– У меня остались приятные воспоминания. Поскольку тогда я был еще довольно маленьким, путешествие за пределы станы являлось крайне интересным, в Москве я увидел много нового. Вместе со мной также поехал друг Марек. На тот момент мне было 11 лет... В Праге на подобном мероприятии мы в этом году впервые. Если бы появилась возможность снова посетить Москву – я бы с удовольствием!

Еще один представитель чешской команды 2011 года в Москве – Марек Рандысек...

– Это был потрясающий опыт, очень бы хотелось его повторить! Для нас, детей, – просто супер! Я принял участие в соревнованиях по пинг-понгу, играл в футбол, бегал. По пинг-понгу, который является моим хобби, я там даже завоевал медаль...