«И не бесцельна эта жертва…»

«Все звуки прекратились… Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?», – отвечал Александр Блок, когда его в 1918 году спрашивали, почему он перестал писать стихи. 21-летний чешский студент Ян Палах через несколько месяцев после оккупации своей родины в 1968 году тоже перестал слышать. Слышать голос надежды, что его земляки воспротивятся этой несвободе. Поэтому и решил поставить «пылающую» точку в своей жизни, надеясь, что этот костер сможет «поднять людей на ноги». Чехия отмечает полувековой юбилей со дня самосожжения Яна Палаха. В 1969 году ему посвятил стихи известный чешский врач, поэт и потомственный казак Николай Келин, который после Октябрьской революции уехал в Чехословакию, найдя здесь новую родину.
Об атмосфере 1968 года, предпоследних стихах Н. Келина, президенте Т. Г. Масарике, сетовавшем на наследие в виде «общества с менталитетом слуг», «Радио Прага» беседует с сыном автора Алексеем Келиным, ставшим недавно Войсковым атаманом Всевеликого Войска Донского за рубежом.
Реформы «Пражской весны» вселили в людей огромную надежду. В 1968 году Алексею Келину исполнилось всего 16 лет.
– Я помню, как еще мальчишкой приехал в 1968 году в деревню к папе в Желив – я был тогда в восторге от того, что происходило. «Ты всегда говорил, что мы сможем вернуться в Россию, посмотри – все идет в правильном направлении!» Отец мне на это отвечал: «Не обольщайся, это только передышка». Тем не менее, открылись границы, и отца пригласили в Ватикан, потому что он лечил священников, когда из чешского монастыря сделали лагерь по советскому образцу. Многих интернированных отец там вылечил. Его позвали в Ватикан, чтобы поблагодарить, и чтобы он рассказал о том, что делал. Там отец смог встретиться со многими друзьями, с которыми раньше не имел права даже переписываться. Весной 1968 года немного приоткрылись границы, и можно было выезжать по приглашению. Отец побывал и в Париже, встретился также с казачьим поэтом Николаем Туроверовым, – там тогда еще было очень много казаков, потому что большинство русских эмигрантов в 1945 году поняли, что тут, в Чехословакии, им не выжить,
– рассказал Русской службе «Радио Прага» Алексей Келин, председатель Координационного совета российских соотечественников в Чехии, работавший вместе с известным российским историком Андреем Зубовым над «Историей России XX века» (Dějiny Ruska 20. století, Argo, 2014).
В годы Первой мировой войны его отец учился в Санкт-Петербурге, а потом пошел добровольцем на фронт. Оказавшись в Праге, Келин-старший закончил с отличием Карлов университет и, став врачом, спасал жизни многих своих пациентов. Представитель поколения медиков из казачьих семей успел съездить за границу и вернуться в Чехословакию в том же 1968. Он объяснял сыну, что «радоваться реформам пока преждевременно». Действительно, потом пришел август.
– Я тогда работал в Праге, в Управлении связи, так что на мою долю выпало немало драматических моментов. Отец тогда еще служил терапевтом в Желиве. Он был рад тому, что когда вошли эти вот войска, чешское общество неожиданно объединилось. До этого они как-то пытались жить по методу Швейка, а тут действительно встали стеной. Правда, это длилось не очень долго, может быть, дней десять-двенадцать. Люди даже ходили вместе с местными полицейскими, расклеивали листовки, писали надписи, все эти известные шутки, вроде: «Ленин, проснись, Брежнев сошел с ума» – им пригодилось знание русского языка, который при коммунистическом режиме был обязательным в школах с 4-го класса.
Когда вошли эти вот войска, чешское общество неожиданно объединилось. До этого они как-то пытались жить по методу Швейка, а тут действительно встали стеной. Правда, это длилось не очень долго, может быть, дней десять-двенадцать. Люди даже ходили вместе с местными полицейскими.
Мой брат, который был на четырнадцать лет старше меня, очень хорошо помнил 1945 год. И у меня в памяти остались аресты и обыски 1945 года, которые происходили и у нас, а брата в 1945 избили. В 1968 году он уже работал врачом в Желиве – отец передал ему свою приемную. Брат не ждал ни минуты, сел в машину и уехал с женой на Запад. Отец очень переживал, повторяя: «Родина – она как мать, мы свою не смогли спасти и защитить, и здесь мы нашли новую родину. Это большой дар, и ее нельзя бросить в беде»,
– вспоминает сын Николая Келина.
Николай Келин попросил сына Алексея переговорить со своим братом, уехавшим в Германию, чтобы тот образумился и вернулся в Чехословакию.
– Я туда поехал, мне там тут же нашли работу. Брат, тем не менее, категорически отказался возвращаться, и мы договорились, что я вернусь. Я решил, что позабочусь о родителях, а брат, наоборот, хотел, чтобы родители переехали в Германию. Я вернулся домой, и отец очень сильно переживал. Потом он сам сумел туда съездить и рассказал: «Я так унижался, даже встал перед своим сыном на колени, прося вернуться». Все это подействовало на него очень сильно, и тут пришли эти события, связанные с Яном Палахом. Отец еще написал стихотворение «Живой факел». Ему уже и жить не хотелось.
– Когда вы впервые услышали эти стихи? Еще из уст отца?
– Да, а потом я про них совсем забыл, потому что после 1968 года было не до того, мне пришлось очень и очень трудно. Сначала нам (в Управление связи, в разгар событий 1968 года – ред.) звонил какой-то начальник особого отдела Павел Нетик, спрашивая, как мы там держимся. Я попросил не блокировать телефон и говорю ему: «Приходите». Он ответил: «Нет, мы тут в подполье сидим, а вы там держитесь и даже воды этим русским свиньям не давайте!» Я как-то по молодости не выдержал и спрашиваю: «А мне-то напиться можно?». Он не понял, в чем дело, а уже через год этот же человек стал ответственным за проверки и спросил меня: «Каково ваше отношение к входу войск?». А я: «Мы будем обсуждать этих русских свиней, которым вы приказывали воды не давать?». «Нет-нет, тогда мы все ошибались, а как вы видите это теперь?». Я ему говорю: «Наверное, я еще глупый, вижу так же, как и тогда». Меня, конечно, выгнали с работы. За меня взялась госбезопасность, хотели, чтобы я стал их сотрудником и начал доносить, однако мне удалось выкрутиться – слава Богу, с чистой совестью.
– Чехия отмечает полувековой юбилей исторической даты, акта самоссожения Яна Палаха. Это был его протест против того, что общество слишком скоро смирилось с оккупацией Чехословакии. Ваш отец очень болезненно воспринял как ввод войск в Прагу, так и смерть этого студента, и посвятил Палаху свои предпоследние стихи. Что Вам известно об этом?
– Отец, сколько я его помню, очень переживал. Ему было небезразлично то, что происходит в Чехии, как и то, что происходит в России. Русские были очень благодарны за то, что они могли получить здесь образование (речь идет об «Акции помощи» русским эмигрантам в Чехословакии в 1920-1930 гг. – ред.), найти новую родину и пытались отблагодарить эту страну. Русские хотели «передать опыт», показать, что такое большевизм, но им не поверили.
– Вернемся к отчаянному поступку Палаха, за жизнь которого в 1969 боролась и врач Ярослава Мозерова. Она дежурила у его постели в последние дни и минуты жизни. Когда студента Карлова университета привезли в районную Виноградскую больницу, именно Мозерова дежурила в отделении и все дни, пока он метался в агонии, оставалась рядом. Именно благодаря ей чехи узнали, какие сомнения мучили студента перед смертью. Доктор читала ему все телеграммы и письма. Именно ей он задал вопрос: «Не зря ли я все это сделал?». Сохранились и другие воспоминания Мозеровой, которой сегодня уже нет среди живых.
– Она говорила: «Я поняла, что чешская интеллигенция не вступает в заранее проигранные битвы, а вот такой молодой человек, идеалист, на это пошел …». Интересен пример Сергея Николаевича Войцеховского. Это – один из известных русских генералов, который здесь, в Чехословакии, сделал большую карьеру. Он был одним из немногих, кто, занимая высокий пост в Генеральном штабе, хотел, чтобы чехи пошли воевать против немцев даже после Мюнхена (Мюнхенского кризиса 1938 года – ред.), и верил, что это поможет сохранить гордость за свой народ. Он знал, что за это придется расплатиться, что будут жертвы, но люди будут ценить свою свободу.
– В свое время, примерно через год после того, как он стал президентом, глава Чехословакии Томаш Г. Масарик сказал, что он «понял, что унаследовал от Австро-Венгерской монархии общество с менталитетом слуг». Масарик говорил, что «будет ли история нам благоволить, а Германия, с одной стороны, и Россия, с другой, на протяжении пятидесяти лет оставаться слабыми, у нас вырастут два новых поколения людей гордых и с характером, и это уже не будут слуги». К сожалению, это не удалось.
Я часто вспоминаю эти слова, и об этом очень часто со мною говорил отец. Именно поэтому мы пытаемся что-то предпринять с оставшейся частью казаков, – мне кажется, что у этих людей все-таки сохранилось больше генов свободы,
– полагает Алексей Келин. Он приглашает истинных казаков всех
исторических войск к «диалогу о формах сотрудничества, противостоянию
лживой пропаганде и очищению опороченного наследниками большевиков
имени казачества».
Послушаем стихи «Живой факел» из книги «Ковыльный сказ», посвященные его отцом Яну Палаху. Стихотворение было написано 7 ноября 1969 года. Николай Андреевич заметно постарел и молчал целями днями, а через два месяца, 9 января 1970 года, его нашли на пороге своего дома. Возвращаясь с работы, поэт и врач скончался от инфаркта.
В январе 1989 годa, когда в Праге проходила «Неделя Палаха», ставшая предвестницей «бархатной» революции, Алексею Келину позвонили друзья:
– Меня спросили: «Ты слышал, что стихотворение твоего отца по «Радио Свобода» в переводе на чешский пел под гитару Карел Крыл?» Я очень сожалею, что при жизни Крыла не успел с ним связаться и попросить этот перевод стихотворения на чешский язык.
Известный чешский поэт и бард Карел Крыл, предельно искренний и правдивый человек, в конце 1989 года вернулся на родину после двадцатилетней эмиграции.