Архив передач

Тихие радости чешского дизайна

Татьяна Кржелинова, Ольга Васинкевич
08-02-2020
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Минимализм, кинетика и национальные мотивы - вот чем руководствуются молодые творцы и преуспевают в формировании новой чешской линии дизайна. Одежда и аксессуары, создаваемые ими, манифестируют: "Мы - другие!" Серфуем по Праге и наблюдаем за новыми тенденциями!

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