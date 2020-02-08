Тихие радости чешского дизайна

Минимализм, кинетика и национальные мотивы - вот чем руководствуются молодые творцы и преуспевают в формировании новой чешской линии дизайна. Одежда и аксессуары, создаваемые ими, манифестируют: "Мы - другие!" Серфуем по Праге и наблюдаем за новыми тенденциями!