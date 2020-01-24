Архив передач

Охота на хипстеров

Антон Каймаков
24-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Эти люди повлияли на мировую экономику: они первыми скупают самые современные гаджеты, биопродукты, дизайнерские вещи, но и не забывают о своем внутреннем мире. Кто же они? Мы вас познакомим с ними поближе в новом эпизоде "Охота на хипстеров".

Статьи на ту же тему
Фото: Давайте чинить Чехию / Opravme Česko

Страны ЕС, в том числе Чехия, вводят запрет на некачественные электроприборы

Начиная с 2021 года, на территории Евросоюза будут продаваться лишь такие электроприборы и товары, которые в случае поломки можно будет разобрать…
Градец Кралове, фото: Prazak, CC BY-SA 3.0 Unported

Где в Чехии жить хорошо?

На первом месте в стране по качеству жизни оказался поселок Ржичаны в Центрально-Чешском крае. Праге досталось «серебро». Брно занимает…

Сибирские сухофрукты по чешскому рецепту

Чешская компания MESAVERDE построит предприятие по переработке дикоросов в Красноярском крае. Предприниматели уже обсудили реализацию…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL