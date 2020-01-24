Эти люди повлияли на мировую экономику: они первыми скупают самые современные гаджеты, биопродукты, дизайнерские вещи, но и не забывают о своем внутреннем мире. Кто же они? Мы вас познакомим с ними поближе в новом эпизоде "Охота на хипстеров".