Эти люди повлияли на мировую экономику: они первыми скупают самые современные гаджеты, биопродукты, дизайнерские вещи, но и не забывают о своем внутреннем мире. Кто же они? Мы вас познакомим с ними поближе в новом эпизоде "Охота на хипстеров".
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