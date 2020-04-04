Архив передач

Изнанка чешских интерьеров

Ольга Васинкевич, Татьяна Кржелинова
04-04-2020
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Иллюстративное фото: LEEROY Agency, Pixabay / CC0Иллюстративное фото: LEEROY Agency, Pixabay / CC0

Буквально несколько месяцев назад мало кто задумывался о том, насколько важным в жизни людей станет понятие «дизайн внутреннего пространства». Сегодня же для большинства из нас дом стал пространством, в которое мы вынужденно оказались заточенными. В нашем новом выпуске подкаста «Серфинг по Праге» основатель школы дизайна интерьеров Томаш Гавранек приоткрывает для нас двери чешских домов и рассказывает о предпочтениях современных чехов в дизайне помещений, причинах их консерватизма, об истории развития этого направления в Чехии, и о том, как вообще относятся чехи к собственному жилью сегодня.

Ольга Васинкевич, Татьяна Кржелинова
04-04-2020
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