Изнанка чешских интерьеров

Буквально несколько месяцев назад мало кто задумывался о том, насколько важным в жизни людей станет понятие «дизайн внутреннего пространства». Сегодня же для большинства из нас дом стал пространством, в которое мы вынужденно оказались заточенными. В нашем новом выпуске подкаста «Серфинг по Праге» основатель школы дизайна интерьеров Томаш Гавранек приоткрывает для нас двери чешских домов и рассказывает о предпочтениях современных чехов в дизайне помещений, причинах их консерватизма, об истории развития этого направления в Чехии, и о том, как вообще относятся чехи к собственному жилью сегодня.