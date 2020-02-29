Альтернативна пиву в Праге? – Пиво!

Не секрет, что одним из главных развлечений в Праге является утоление жажды чудесным напитком под названием пиво. Однако не все знают, что помимо традиционных раскрученных марок, в Чехии существует множество интересных видов и сортов пива, попробовать которые может довестись всего лишь раз в жизни. Так зачем лишать себя всех 33 удовольствий? Отправляемся серфовать по альтернативной пивной Праге с пивным знатоком Ондржеем Соукупом.