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Альтернатива пиву в Праге? – Пиво!

Татьяна Кржелинова, Ольга Васинкевич
29-02-2020
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Не секрет, что одним из главных развлечений в Праге является утоление жажды чудесным напитком под названием пиво. Однако не все знают, что помимо традиционных раскрученных марок, в Чехии существует множество интересных видов и сортов пива, попробовать которые может довестись всего лишь раз в жизни. Так зачем лишать себя всех 33 удовольствий? Отправляемся серфовать по альтернативной пивной Праге с пивным знатоком Ондржеем Соукупом.

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