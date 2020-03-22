В Чехии – первая смерть от коронавируса

В воскресенье, 22 марта, около 19 часов, пришло сообщение о первой смерти от COVID-19 в Чешской Республике. Скончался зараженный коронавирусом 95-летний мужчина, страдавший рядом других заболеваний. 18 марта от был госпитализирован в пражскую больницу «На Буловце».

«В последнее время у пациента наблюдалось обострение сердечно-сосудистого заболевания, связанное, помимо прочего, и с заражением коронавирусом», – сообщил председатель кризисного штаба Роман Примула. У больного был установлен кардиостимулятор. По заключению лечащего врача, его пациент скончался «от полного истощения резервов организма».

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чешской Республике достигло 1120. 74 человека госпитализировано, 14 пациентов подключены к аппарату ИВЛ, семь пациентов находятся в очень серьезном или критическом состоянии. Шесть человек полностью выздоровели после заражения коронавирусом.