В Чехии обнаружены первые три случая заражения коронавирусом

Все они недавно вернулись в Чехию из Италии. "Тесты на коронавирус дали позитивный результат у трех из 13 проверенных в воскресенье человек. У всех трех пациентов протекание болезни не является тяжелым", - информировал министр здравоохранения Адам Войтех.

Двое из них являются чехами, одна из госпитализированных в Праге — американской студенткой 1999 года рождения, которая учится в Милане. Гражданка США находилась в Чехии с подругой с Эквадора с симптомами вируса, однако тест не выявил у нее наличия коронавируса Covid-19.

Зараженный коронавирусом чех, 1952 года рождения, был участником конференции в итальянском Удине. Еще один чех 1976 года рождения, госпитализированный в Усти-над–Лабе, посетил Италию со своей семьей, которая сейчас находится на карантине. Тесты данных лиц подвергнутся повторной проверке в лаборатории Берлина.