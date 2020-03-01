В Чехии обнаружены первые три случая заражения коронавирусом

Как сообщает агентство ЧТК, в Чешской Республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом нового типа. Инфекция Covid-19 обнаружена у трех пациентов, проходивших тестирование – двоих в Праге, в больнице «На Буловце», и у одного в больнице им. Масарика в городе Усти-над-Лабе.
Все они недавно вернулись в Чехию из Италии. "Тесты на коронавирус дали позитивный результат у трех из 13 проверенных в воскресенье человек. У всех трех пациентов протекание болезни не является тяжелым", - информировал министр здравоохранения Адам Войтех.
Двое из них являются чехами, одна из госпитализированных в Праге — американской студенткой 1999 года рождения, которая учится в Милане. Гражданка США находилась в Чехии с подругой с Эквадора с симптомами вируса, однако тест не выявил у нее наличия коронавируса Covid-19.
Зараженный коронавирусом чех, 1952 года рождения, был участником конференции в итальянском Удине. Еще один чех 1976 года рождения, госпитализированный в Усти-над–Лабе, посетил Италию со своей семьей, которая сейчас находится на карантине. Тесты данных лиц подвергнутся повторной проверке в лаборатории Берлина.
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