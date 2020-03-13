Чехия закрывает границы из-за коронавируса

Чешским гражданам и иностранцам с ПМЖ или видом на жительство на срок более 90 дней запрещено покидать страну. Исключение составляют жители приграничных районов, работающие в соседних станах, водители грузовиков, пилоты, спасатели и некоторые другие категории.

Иностранные граждане не могут въезжать в Чехию во время чрезвычайного положения, объявленного 12 марта на 30-дней. Исключение составляют иностранцы, имеющие вид на жительство. Запрет вступает в силу с нуля часов 16 марта. Ограничений на выезд иностранных граждан из Чехии нет.

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС.