Чехия вводит тотальный карантин

Чехам и иностранцам на ПМЖ и ВМЖ в Чехии сроком более 90 дней запрещается свободное передвижение на всей территории Чешской Республики, за исключением поездок на работу, посещения продовольственных магазинов и магазинов, торгующих предметами гигиены, обеспечения названным родственников. Мера вступает в силу в полночь на понедельник, 16 марта.

Карантин вводится сроком до 24 марта, 6 часов утра. Нарушение установленных правил будет расцениваться органами власти как преступное деяние.