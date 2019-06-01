Жизнь в тени гения

Йозеф Одложил родился 11 ноября 1938 года в Злине. Часть своего детства он провел в Белой под Прадедем – маленькой деревне посреди Есеницких гор, где его отец устроился егерем. В живописных, но измученной войной Судетах, Одложил провел десять лет. Он полюбил местную суровую горную природу, теплые чувства к которой пронес через всю жизнь.

Ближайшая школа находилась в соседнем городе, и кроме как пешком, добраться до нее было невозможно, и маленький Пепа ежедневно проходил (а иногда и пробегал) пятнадцать километров. У мальчика была мечта – стать лесником, как его отец (о занятии спортом ни он, ни родители даже не задумывались), но она рухнула после того, как были провалены экзамены в лесной колледж. Вместо этого, будущий рекордсмен пошел учиться в Военное училище Яна Жижки в Братиславе, где и увлекся легкой атлетикой.

Бег, как образ жизни

Для Одложила занятия физкультурой, которые проходили в училище ежедневно, стали возможностью отвлечься от серых военных будней. Он научился ездить на лошади, фехтовать, плавать, стрелять из пистолета, но больше всего ему нравился бег, где курсант демонстрировал высокие результаты. Талантливого молодого человека приметили в спортивном комитете училища и отправили на молодежный чемпионат страны, где Йозеф одержал свою первую победу на дистанции 1500 м.

Этот триумф предопределил его дальнейшую судьбу. После армии, где он продолжал заниматься бегом под руководством известного тренера Яна Лишки, Одложил стал членом самого престижного спортивного клуба страны – пражской «Дуклы» – и вошел в сборную Чехословакии по легкой атлетике.

Он поставил перед собой непростую цель – принять участие в Олимпиаде. Упорство, настойчивость, целеустремленность и сильная воля спортсмена убедили тренерский штаб в необходимости включить его в олимпийскую национальную команду, которая отправилась на Игры-64 в Токио. В Японии он показал лучший результат в карьере, завоевав серебряную медаль на полуторакилометровке (он уступил лишь феноменальному новозеланду Питеру Снеллу) и став вторым и последним на данный момент чешским и словацким бегуном, который выиграл медаль в беге на средние дистанции.

В 1965 году Одложил побил мировой рекорд на дистанции 2000 метров с результатом 5:01,2, что до сих пор является чешским (чехословацким) рекордом, а год спустя показал лучшее время в истории страны в беге на 1500 м – 3:37,6 – это достижение удалось повторить лишь его воспитаннику Яну Кубисте. Всего за свою беговую карьеру Йозеф Одложил семь раз становился чемпионом Чехословакии, выигрывал «серебро» на Европейских играх в закрытых помещениях в 1967 году, был обладателем 11 чехословацких рекордов.

«Мне нравилось, что у Пепика всегда был план, которому он следовал с первого до последнего метра», - так отзывался об Одложиле великий Эмил Затопек. Последним крупным турниром, в котором принял участие пан Йозеф, были Олимпийские игры в Мексике, где он вновь вышел в финал, но занял последнее восьмое место. Там же произошло событие, которое сильно повлияло на его дальнейшую жизнь. В Мехико в кафедральном соборе он женился на знаменитой гимнастке Вере Чаславской. На их свадьбе присутствовало сто тысяч человек...

Новая жизнь

Свадьба с Чаславской фактически поставила крест на дальнейшей карьере Одложила, так как он был вынужден уйти из вооруженных сил и армейского спортивного клуба «Дукла». Сначала экс-спортсмен работал в пражской «Спарте», а затем уехал в Мексику, где два года трудился наставником в Institutio National Del Deporte. Параллельно он окончил аспирантуру, а позже стал одним из немногих и самых заметных борцов с допингом в Чехословакии.

Однако его личная жизнь не сложилась, брак с Верой Чаславской оказался неудачным, не спасло даже рождение дочери Радки и сына Мартина. Первые трещины в их отношениях случились в первые же годы совместной жизни. Позднее Чаславска признавалась, что всему виной – поспешное решение пожениться.

Они расстались в 1987 году, а спустя два года Одложил вновь женился, в его втором браке также родились двое детей. Кроме того, в 1989 году бывшего атлета реабилитировали, и он смог вернуться в армию. С 1992 по 1993 гг. пан Йозеф служил командиром Корпуса мира ООН в Ираке.

Вернувшись на родину, он узнал печальную новость о том, что сын Мартин не сдал выпускной экзамен. Он хотел поговорить с ним и предложить помощь, но та встреча стала для него роковой. Отец и сын вечером зашли в пивной бар, где спор перешел в драку, в которой Мартин нанес своему отцу удар по голове. Йозеф Одложил упал на пол, получив при этом серьезную травму. Его перевезли в больницу, где он скончался.

Мартина обвинили в убийстве. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Впрочем, президент Вацлав Гавел по просьбе Веры Чаславской Мартина помиловал. От переживаний бывшая олимпийская чемпионка попала в психиатрическую клинику, после лечения в которой вела замкнутый образ жизни.

Мемориал Йозефа Одложила

История жизни знаменитого бегуна и серебряного призера Олимпийских игр была запечатлена режиссером Витом Олмером в документальном фильме «Йозеф Одложил – атлет олимпийских идеалов». Кроме того, с 1994 года в честь спортсмена проводится Мемориал Йозефа Одложила на пражском стадионе «На Юлисце», где он любил тренироваться и бегать.

Не стал исключением и нынешний год. 3 июня состоится 26-й Мемориал, в котором примут участие все лучшие чешские легкоатлеты, в том числе двукратная чемпионка мира Зузана Хейнова. «Очень жаль, что на «Золотой шиповке», крупнейшем легкоатлетическом соревновании в Чехии, моя дисциплина была исключена из программы несколько лет назад. Потому я очень рада, что в Праге у меня будет возможность выступить перед родными болельщиками, поддержка которых всегда была великолепной», - призналась Хейнова.

«3 июня ожидается прекрасная погода, и мы приглашаем всех болельщиков на трибуны. Мемориал Йозеф Одложила – это единственный в этом году шанс для жителей и гостей столицы увидеть выдающихся представителей отечественной легкой атлетики», - отметил председатель организационного комитета турнира Мирослав Шевчик.