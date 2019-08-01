Ян Пека: человек в маске

Ян Пека родился в 1894 году в местечке Ратайи над Сазавой. Его знакомство со спортом началось еще в школе: вместе со старшим братом он был принят в секцию хоккея с мячом, где выделялся необыкновенной работоспособностью и игровым интеллектом. Однако роман с бенди оказался несчастливым. По собственным воспоминаниям Пеки, ему гораздо больше нравился канадский хоккей, более компактный и скоростной вид спорта. Поэтому сразу после поступления в гимназию юноша перешел в клуб «Карлин», который участвовал в чемпионате Земель Чешской короны.

Буквально за год он стал лидером клуба, а в возрасте 19 лет впервые вызван в сборную Чешских земель для участия в Чемпионате Европы после того, как травму получил основной вратарь команды Ян Гамачек, а его дублеру, банковскому служащему Карелу Валцеру, отказали предоставить отпуск на время турнира.

«Ян Пека был нашим первым хоккейным вратарем международного уровня. Он дебютировал за национальную сборную будучи учеником восьмого класса гимназии, причем дебют вышел триумфальным – национальная команда выиграла «серебро», после чего Пека получил приглашение перейти в пражскую «Спарту». За «красных» он играл с 1914 года, причем не только в хоккей. Ян также выступал за резервную футбольную команду, где числился защитником», - рассказывает историк Милослав Йеншик.

Война и возвращение в спорт

Карьеру восходящей «звезды» отечественного хоккея прервала Первая мировая война. Пека, как и многие его сверстники, был призван в армию и переброшен в Сербию. Очень скоро он попал в плен и вплоть до окончания войны находился в лагере военнопленных в Салониках, а на родину вернулся лишь в середине 1919 года.

25-летний ветеран войны, несмотря на пятилетний перерыв, вернулся в большой спорт. «Хоккея для него был не просто хобби, способом поддерживать себя в форме и хорошо проводить время. Ян Пека, как мне кажется, был прототипом современного атлета, который подчиняет спорту всю свою жизнь», - вспоминал позже капитан сборной Чехословакии на Олимпийских играх 1920 года Йозеф Шроубек.

Именно на Олимпиаде в Антверпене состоялось полноценное возвращение Яна Пеки в главную команду страны, пусть и в статусе дублера Карела Валцера. В том турнире приняло участие семь команд: помимо Чехословакии, были также заявлены сборные Канады, США, Швейцарии, Швеции, Франции и Бельгии. Игры проходили в ледовом дворце Антверпена, где традиционно проводились соревнования по фигурному катанию.

Это были первые в истории поединки североамериканских хоккеистов с европейскими. Канадцы прислали сильнейшую команду любительского хоккея «Соколы Виннипега» (Winnipeg Falcons), обладателя Кубка Аллена – главного трофея для любительских команд Канады, которые и стали первым соперником сборной ЧСР в Бельгии.

«Нам тогда не повезло, потому что на тренировке основной голкипер Карел Валцер получил травму, и в рамку пришлось поставить Яна Пеку. По воспоминаниям современников, от волнения он пропускал абсолютно нелепые голы. Виной тому был и особый стиль канадцев, которые запускали шайбы не по льду, а по воздуху, как это делается в современном хоккее», - отмечает историк Франтишек Коларж.

В итоге чехословаки проиграли канадцам со счетом 0:15, а в следующем матче против американцев пропустили еще на одну шайбу больше. Но и это не помешало сборной завоевать первые медали в своей истории.

Дело в том, что турнир проводился по так называемой системе Бергвалла, и неудачникам первого и второго раундов (в ходе которых определились обладатели «золота» и «серебра» Игр) предстояло разыграть «бронзу». В решающем матче сошлись сборная Чехословакии и Швеции, а героями встречи стали Йозеф Шроубек, автор единственной шайбы, и Ян Пека, сумевший сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Забвение и триумф

Несмотря на выдающуюся игру в последнем матче Олимпиады, Пека не вызывался в сборную почти пять лет. Его критиковали, прежде всего, за своеобразный стиль игры. «Клюшкой он практически не пользовался, часто далеко выкатывался из ворот, что позволяло отбиться при выходах соперников один на один, однако любая ошибка автоматически превращалась в пропущенную шайбу», - объясняет Милослав Йеншик.

О самом опытном голкипере национального чемпионата вспомнили лишь накануне главного для отечественного хоккея турнира десятилетия – Чемпионата Европы 1925 года, который проводился в Праге. И Ян Пека не подвел. В трех матчах он не пропустил, показал феноменальную игру и был заслуженно признан лучшим игроком турнира, а Чехословакия спустя три года вновь стала победителем континентального первенства.

После ЧЕ Пека оставался голкипером номер один в сборной в течение десяти лет. Великолепных результатов он добился и на клубном уровне. После перехода в легендарный пражский клуб LTC в 1927 году он четырежды выиграл Кубок Шпенглера, самый престижный клубный турнир того времени, а также шесть раз становился чемпионом Чехословакии. Он стартовал на Олимпийских играх 1928 года, «золотом» Чемпионате Европы в 1929 года и «бронзовом» Чемпионате мира-1933.

Последним турниром в карьере вратаря стала Олимпиада 1936 года в нацистской Германии, где он был самым возрастным игроком. На групповом этапе он вновь ни разу не пропустил, но в финальной группе чехословацкая команда проиграла все свои матчи и заняла итоговое 4-е место.

В общей сложности легендарный вратарь провел за сборную 76 матчей. В 1959 году он стал первым в Чехословакии обладателем звания заслуженного мастера спорта. Многим болельщикам он также известен борьбой за здоровье хоккеистов, прежде всего, вратарей. Голкипер и сейчас довольно опасная профессия, только в те времена это граничило с безрассудством и героизмом. Ян Пека был одним из тех, кто принимал участие в разработке и популяризации охранной амуниции стражей ворот.

Умер знаменитый спортсмен 21 мая 1985 года в Праге, в возрасте 90 лет. А 4 ноября 2008 года «за выдающиеся достижения в спорте, развитие хоккея и активную гражданскую позицию» Ян Пека был принят в Зал славы чешского хоккея.