Хоккей экстра-класса

Формула розыгрыша турнира по сравнению с прошлым сезоном частично поменялась. За титул чемпиона страны вновь сразятся 14 команд. Первая шестерка по итогам 52 игр «регулярки» выйдет в плей-офф, клубы, занявшие места с 7-го по 10-е, сыграют предварительный раунд. В серии из пяти матчей (до трех побед) они выяснят кто присоединится к лидерам в четвертьфинале. Далее плей-офф состоит из матчей до 4 побед.

Основное изменение коснулось правила выбывания из Экстралиги. Ранее занявшая последнее место команда проводила серию матчей с командой-победительницей WSM-лиги, второго по силе, значимости и популярности хоккейного дивизиона страны. Победитель серии получал право сыграть в высшем дивизионе отечественного хоккея. С нового сезона слабейшая команда чемпионата автоматически будет понижена в статусе.

«Мы пошли на это, чтобы обеспечить свободный переход команд из одной лиги в другую. Несколько последних лет сильнейшие команды WSM-лиги в силу объективных и субъективных причин не могли пробиться наверх, что снижало уровень конкуренции, но теперь все клубы будут предельно мотивированы, чтобы избежать прямого вылета из Экстралиги», - объяснил Radio Prague International пресс-секретарь чешской хоккейной федерации Зденек Зикмунд.

Лидеры и аутсайдеры

Круг аутсайдеров и претендентов на чемпионство был очерчен задолго до старта чемпионата. За выживание, как ожидается, будут бороться слабейшие команды прошлого сезона – «Карловы Вары», «Злин» и «Пардубице», а также новичок Экстралиги «Кладно». Основными фаворитами на Кубок Масарика будут моравские суперклубы («Комета» и «Тршинец»), столичная «Спарта», а также самая прогрессивная хоккейная организация Чехии – «Белые Тигры» из Либереца.

«Комета» (Брно)

После «золотого» дубля «Комета» сделала три шага назад, уступив уже в первом раунде плей-офф. Для возвращения на хоккейный олимп президент клуба из Брно сделал все от него зависящее: состав команды пополнили лучший центральный нападающий Чехии последних десяти лет Томаш Плеканец, лучший снайпер «Витковице» Якуб Лев, талантливые молодые форварды Филип Пирохта и Павел Яныш, выступавшие прежде в АХЛ, а также лидер «Оломоуца» Лукаш Кучера. Главной потерей же стал бессменный капитан Леош Чермак, завершивший в возрасте 41 года спортивную карьеру.

Прогноз: С таким составом любой результат, кроме чемпионства, станет провалом. Еще один козырь «Кометы» – опыт и сыгранность. Клуб из столицы Моравии, несомненно, главный фаворит предстоящего сезона.

«Тршинец»

В прошлом сезоне самый богатый клуб страны спустя пять лет вновь стал чемпионом. Но руководство «Тршинеца» ограничиваться этим было не намерено и вновь собрало под красно-белые знамена впечатляющий по именам состав. Вацлав Варадя, Марек Задина и Ярослав Камеш получили в свое распоряжение сильнейшего по своему потенциалу защитника Экстралиги Томаша Кундратека, который вернулся из КХЛ и подписал трехлетний контракт. Замена произошла на посту вратаря: вместо Шимона Грубеца, отправившегося покорять КХЛ, в Тршинец переехал голкипер национальной команды Патрик Бартошак. Атакующей мощи должен добавить экс-хоккеист «Далласа» Матей Странски.

«В прошлом не раз случалось, что чемпионам не удавалось сохранить «костяк» команды, так как различные отечественные или зарубежные клубы пытались переманить игроков, показавших отличный результат. Но «Тршинец» – богатый клуб, который не испытывает проблем с финансами, и он мог повторить любое предложение конкурентов. Именно это считаю главным достижением «драконов», и теперь тренерский штаб может спокойно работать, чтобы отстоять звание чемпионов Чехии», - полагает журналист Антон Зеленко.

Прогноз: На данный момент «Тршинец» действительно выглядит клубом без слабых мест. Больше всего вопросов вызывает только линия нападения: потеря Мартина Ружички (выбыл до конца года с травмой ахилла), Итана Верека (перешел в «Куньлунь») и Давида Чинчалы (с нового сезона игрок «Млада Болеслав») обязательно скажется на атакующем потенциале команды. На данный момент резерв «драконов» выглядит недостаточным для борьбы на длинной дистанции.

«Спарта» (Прага)

В столичном клубе продолжается немецкий эксперимент. Накануне прошлого сезона главным тренером был назначен прославленный защитник Уве Крупп. На посту рулевого сборной Германии Крупп проявил себя прогрессивным и вдумчивым специалистом, готовым добиться успехов с нехватающих звезд с неба команд, но в «Спарте» ему не удалось навести порядок. Более того, он «прославился» тем, что после очередного поражения назначил тренировку на полночь. Несмотря на нездоровую атмосферу внутри коллектива, Крупп сохранил свой пост. Более того, состав красных пополнили известные и мастеровитые игроки, в частности, Марек Квапил и Адам Полашек, которые призваны стать лидерами команды и вернуть чемпионский кубок в Прагу.

Прогноз: Для главного тренера нынешний поход за Кубком Масарика – последний шанс доказать, что он способен добиться максимальных целей. Клубу, впрочем, мешают амбиции и излишняя уверенность в себе, которые не позволяют тренерскому штабу и менеджменту работать на перспективу. В случае очередного провала плана «Б» у нынешнего руководства «Спарты» нет.

«Либерец»

У «Белых тигров» новый вожак: идейного вдохновителя либерецкой хоккейной революции Филипа Пешана сменил Патрик Аугуста. Клуб покинули и лидеры прошлых лет – Марек Квапил, Роман Вилл и Михал Шевц. Менеджмент постарался максимально компенсировать потери: защитные порядки укрепили Роналд Кнот и Роман Граборенко, в воротах будет играть канадец Джастин Питерс, а атакующие ряды пополнились Яном Булиржем, Ростиславом Марошем, Адамом Мусилом.

«Считаю нападение «Либереца» лучшим в лиге с точки зрения уровня мастерства, глубины состава и сыгранности. Переходы Мароша, Мусила, возвращение Булиржа, сохранение в составе Филиппи, Ленца, Гудачека – результат отличной работы всей клубной системы. Считаю, что по сравнению с прошлым сезоном в атаке «тигры» стали еще сильнее, уверен, что местных болельщиков порадует этот стиль игры», - говорит хоккейный эксперт Томаш Ржанда.

Прогноз: Несмотря на смену тренера, философия клуба не изменится. Патрик Аугуста долгое время работал вместе с Филипом Пешаном и является его единомышленником. Можно не сомневаться, что «Либерец» останется самой организованной командой в лиге, а фактором X для клуба из Северной Чехии станет выступление голкиперов. Бригада вратарей Питерс-Шварц, по мнению специалистов, является самым слабым звеном системы, которое может дать сбой в самый ответственный момент.

Звезда чемпионата

Главной «звездой» нового розыгрыша Кубка Масарика является легендарный нападающий Яромир Ягр, вернувшийся вместе с «Кладно» в высший дивизион чешского хоккея. Ягр перешел в родной клуб в 2018 году после завершения выступления в НХЛ. За свою длительную карьеру он собрал огромное количество командных и личных трофеев. Яромир – олимпийский чемпион 1998 года, чемпион мира, пять раз он становился лучшим бомбардиром НХЛ (Арт Росс Трофи), три раза признавался самым полезным игроком команды в регулярном чемпионате (Лестер Пирсон Авард) и однажды самым полезным игроком плей-офф (Харт Трофи).

Нынешний сезон, скорее всего, станет для 68-го номера последним. И потому Ягр усиленно готовится к играм, а также вкладывает немалые деньги в состав команды: уже в ближайшее время «Кладно» пополнится «звездными» новичками Александром Салаком и Михалом Баринкой. Но и без них у «рыцарей» есть мастеровитые игроки – Мартин Ревай, Брендон Нэш, Андре Лакос, Якуб Валски, которые призваны помочь клубу сохранить место в Экстралиге.

Заметные переходы

По традиции в межсезонье целый ряд хоккеистов сменил клубную прописку. Выделим самые заметные трансферы:

Рихард Ярушек («Литвинов») – опытный нападающий не смог закрепиться в «Спарте» и перешел в «Литвинов». В составе «сталеваров» он попытается обрести былую уверенность и вернуться на тот уровень, который он показывал во время выступлений за «Младу Болеслав».

Марек Дялога («Спарта») – словацкий защитник призван повысить вариативность и атакующий потенциал пражского клуба. Ожидается, что он займет место в одной из бригад большинства, привычное ему по выступлениям за казанский «Ак Барс» и братиславский «Слован».

Томаш Мертл («Пльзень») – вторая попытка форварда зарекомендовать себя в КХЛ вновь оказалась неудачной. В «Куньлуне» он зачастую не попадал в состав и играл на непривычной для себя позиции защитника. В «Пльзене» с его возвращением надеются возродить связку Мертл-Гулаш, которая стала самой результативной в позапрошлом сезоне.

Марек Грбас («Млада Болеслав») – провел всю свою карьеру в «Литвинове», но в минувшем году решил попробовать свои силы в КХЛ. В «Адмирале», несмотря на неплохую игру, с чехом решили не продлевать контракт, и Марек вернулся на родину. В «Младе Болеслав» рассчитывают, что 30-летний хоккеист станет не только лидером защитных порядков, но и вожаком в раздевалке.

Матей Странски («Тршинец») – долгие годы пытался пробиться в НХЛ, после чего вернулся в Европу, однако в «Северстали» от него очень быстро отказались. Матей заканчивал сезон в Швеции, а летом подписал контракт с «Тршинецом», где намерен напомнить о себе, как об одном из самых талантливых нападающих страны.

Экспертное мнение

Своими ожиданиями накануне старта сезона с «Радио Прага International» поделился экс-тренер магнитогорского «Металлурга» и «Пльзеня» Марек Сикора. Именитый наставник с нетерпением ожидает старта турнира, пусть уровень Экстралиги в последние годы остается примерно на одном уровне.

«Он определенно не растет, хотя и не падает. В прошлом сезоне я посетил несколько десятков матчей и потому могу делать определенные выводы. Темп игры, безусловно, вырос, как и технический брак. Многие игроки просто неспособны держать определенную планку на протяжении всей игры. Культура паса, обработка шайбы – все эти технические элементы находятся на низком уровне, особенно по сравнению со шведами или русскими. Хотя есть и приятные исключения, например, «Пльзень». Многие хвалят Экстралигу, например, известный комментатор Роберт Заруба, но так и должно быть, ведь этот продукт их кормит…», - отметил знаменитый специалист.

Выбрали фаворитов и участники соревнований. В частности, рулевой «Витковице» Якуб Петр уверен, что кубок, скорее всего, достанется «Тршинецу». «Белые тигры» могут повторить успех двухлетней давности. Это команда, которая играет очень компактно, к тому же она обладает хорошим подбором игроков и вдумчивым тренером. Филипу Пешану удалось изменить стиль игры своей команды, а потому очень интересно наблюдать, как изменить он после смены рулевого. В то же время, очень мощно смотрятся и «сталевары». Я видел сразу три их матча за последний месяц, и полагаю, что именно они являются главными фаворитами нового сезона», - полагает Якуб Петр.