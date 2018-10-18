Вратари республики

Предшественник всемирно известного «Доминатора» родился 24 сентября 1916 года в семье водителя трамвая. Родители Богумила Модры всячески поощряли увлечение сына спортом. За первые 16 лет жизни он перепробовал практически все: легкую атлетику, гандбол, футбол, теннис, но когда впервые встал в рамки хоккейных ворот понял – это то, что он искал.

Модры очень быстро учился хоккейному ремеслу, и помогала ему в этом геометрия. Молодой человек творчески подходил к ловле шайбы – он на бумаге высчитывал охват возможной траектории броска с различных позиций, предвосхищая действия соперника. На подающего надежды вратаря очень быстро обратили внимание, и уже в 20-летнем возрасте он дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Чехословакии в составе команды ЛТЦ из Праги (расшифровывается как «Лаун Теннис Клаб», основан в 1903 в спортивном клубе «Славия» Прага; в 1930-е и 1940-е ЛТЦ был практически непобедим в Чехословакии, а в Европе был одной из сильнейших команд континента: семь раз выигрывал Кубок Шпенглера).

Модры параллельно работал и по основной специальности – инженер-градостроитель. В Ланшкроуне, где проживал вместе с женой и двумя дочерями, он работал администратором кирпичного завода, параллельно участвовал в проектировании железной дороги, гавани канала Дунай-Эльба, а затем и в восстановлении послевоенной экономики города.

Из героев в предатели

Но большую часть своего времени Модры все-таки посвящал «лучшей игре на льду». Инженер из Ланшкроуна стал культовой фигурой послевоенного спорта в Чехословакии, творцом побед «народной команды» на мировых первенствах 1947 и 1949 гг. После Олимпиады 1948 года в Санкт-Морице чехословаков окрестили «некоронованными олимпийскими чемпионами».

За хоккейным турниром ОИ-48 пристально следили и советские специалисты. Игра Чехословакии произвела на них сильное впечатление, после чего Спорткомитет СССР пригласил хоккеистов клуба ЛТЦ, составлявших костяк сборной, для совместных тренировок и проведения товарищеских матчей. Те несколько дней, намного позже рассказывал великий советский тренер Анатолий Тарасов, стали отправной точкой стремительного развития данного вида спорта в Советском Союзе. В четырех товарищеских матчах ЛТЦ выиграла у сборной Москвы во главе со знаменитым Всеволодом Бобровым три раза из четырех, но это были последние победы той великолепной пражской команды.

Уже в 1950 году ее не стало. 11 марта нескольких хоккеистов арестовали после того, как они выразили свое недовольство в связи с запретом на участие сборной в чемпионате мира в Великобритании, говорят, что среди лозунгов было даже радикальное «Смерть коммунистам». Но Богумила Модры среди них не было. Вратаря арестовали спустя неделю после ареста десяти его коллег.

«Внезапно в центре внимания оказался Модры. В ресторане, где были высказаны оскорбления в отношении народно-демократической родины, его даже не было, однако дело хоккеистов называлось «Модры и компания». Спортсмен, дважды подаривший своей стране золото первенства мира, был осужден за измену и получил самый большой срок – 15 лет лагерей», - рассказывает историк Милослав Йеншик.

«Однажды вечером к нам пришли двое мужчин и спросили папу. Моя бабушка сказала, что он выбивает ковры. Они помогли ему их занести, а потом забрали», - вспоминает старшая дочь вратаря Алена.

До сих пор остается непонятным, почему государство решило избавиться от лучшей хоккейной команды в Европе. Одни говорят, это была месть властей за то, что годом ранее несколько игроков сборной ЧСР сбежало на Запад (организатором побега был Олег Забродский, брат капитана этой сборной), другие – что столь суровое решение должно было стать предупреждением для других спортсменов. Некоторые же считают, что за приговором стоит Советский Союз, который тем самым «расчищал» путь на вершину своей сборной.

Лагерь смерти

Богумил Модры провел пять лет в лагерях, в том числе на урановых рудниках в Яхимове, где политзаключенные и немецкие военнопленные обрабатывали уран без каких-либо защитных средств.

«В Яхимове он пробыл девять месяцев, но именно там его уничтожили. Вашек Розиняк (коллега Модры по национальной сборной – прим. «Радио Прага») рассказывал о том, что кормили их там плохо, а спать приходилось на мокрых матрасах. Но это не идет ни в какое сравнение с условиями, в которых содержался мой папа. Его поместили в бункер, где можно было или сидеть, или стоять на коленях. Высокая влажность, грязь, вода стекала со стен… До сих пор поражаюсь тому, что люди способны делать с людьми», - говорит младшая дочь голкипера Бланка.

Урановые рудники Модры покинул тяжелобольным человеком. После амнистии «по состоянию здоровья» он вернулся в Прагу, но жить прежней жизнью он уже не мог. Тем не менее, бывший спортсмен продолжал работать на дому и написал несколько десятков статей, в которых попытался передать свой игровой опыт будущим поколениям.

Лучший вратарь Европы скончался в 1963 году в Праге в возрасте 47 лет. В 1968-м он был посмертно реабилитирован.

Легенда №39

Спустя два года после смерти Богумила Модры в городе Пардубице родился наследник его славы, олимпийский чемпион 1998 года, шестикратный обладатель приза лучшему голкиперу НХЛ, двукратный обладатель «Харт Трофи», «Уильям М. Дженнингс Трофи» и «Лестер Пирсон Авард» Доминик Гашек. В Чехии Гашек считается национальным героем, он был выбран лучшим хоккеистом XX века, в честь него назван астероид, открытый чешскими астрономами. Однако на заре его карьеры ничего не предвещало такого взлета.

Маленький Доминик впервые встал на коньки на ледовой коробке возле собственного дома, а в шесть лет отец отдал его в местную хоккейную секцию, хотя у него не было даже нормальных коньков. Вратарем он стал по чистой случайности: в команде девятилетних не было вратаря, и Гашека, который был значительно выше своих сверстников, поставили в ворота.

Прошло всего десять лет и голкипер уже дебютировал в национальном чемпионате, а спустя год – и в сборной Чехословакии. В родном «Пардубице» ему было суждено провести десять сезонов, в течение которых он дважды становился чемпионом страны, трижды – лучшим игроком чемпионата и пять раз – лучшим вратарем.

Отличная игра молодого стража ворот привлекла внимание заокеанских скаутов – и в 1983 году на драфте НХЛ его выбрал «Чикаго Блэкхокс» под общим 199-м номером. Гашек даже не задумывался о переезде в Северную Америку из-за политической ситуации в стране, но после «бархатной» революции все-таки отправился покорять НХЛ.

Американские горки

В США он прошел горнило низших лиг, хотя это испытание выдерживают не все, и в 1991 году провел первую встречу за «черных ястребов». Всего за первые два сезона он сыграл в лучшей лиге мира лишь 25 матчей. Всему виной был нестандартный стиль игры, нехарактерный для североамериканских стражей ворот: Гашек рано садился на лед, перекатывался через спину в воротах, бросал клюшку, чтобы поймать шайбу рукой с блином, в лежачем положении ликвидировал угрозу воротам, причем делал это буквально всеми частями тела.

Это потом его будут называть уникумом, феноменом, даже гением, a тогда он казался невеждой, безумцем, частым объектом насмешек. В «Чикаго» у Доминика не было будущего, после чего состоялся судьбоносный обмен в «Баффало». Здесь он выиграл свой первый «Везина трофи», стал кумиром болельщиков, но статус мировой звезды и прозвище «Доминатор» он получил только после победы на Олимпийских играх в Нагано.

«Это было воплощение мечты, об исполнении которой мне и не снилось. Меня переполняли чувства радости и гордости за то, что мы сделали что-то важное для нашей прекрасной страны», - сказал Гашек по возвращению из Японии в Прагу.

Выиграв Олимпиаду, Гашек поставил перед собой другую цель – победить в Кубке Стэнли. Для этого Доминик добился обмена в непобедимый тогда «Детройт Ред Уингз». С чехом в воротах «красные крылья» стали командой без слабых мест и ожидаемо взяли кубок в 2002 году. После командировки в «Оттаву» он вернулся в «город моторов» и вновь выиграл Кубок Стэнли, на этот раз в качестве запасного Криса Осгуда.

Впрочем, покинув Северную Америку, Гашек не собирался уходить на покой. Спустя почти двадцать лет, он вернулся в «Пардубице», вместе с которым стал чемпионом Чехии, а затем и вовсе перешел в московский «Спартак», выступавший в Континентальной хоккейной лиге. Приезд великого чеха вызвал в России настоящий ажиотаж. На матчи «Спартака» собирались полные стадионы, на его пресс-конференции ходили толпы журналистов.

В Москве Гашек провел хороший сезон, отстояв в регулярном чемпионате 44 матча, причем в 7 из них он не пропустил ни одной шайбы, что было лучшим результатом сезона. «Доминатор» еще раз всем доказал, что является одним из лучших вратарей в мировой истории.

Когда чешскому хоккею стоит ждать пришествия второго Доминика Гашека – вопрос шеф-тренеру чешских сборных Славомиру Ленеру.

«Тот же вопрос можно задать, а появится ли второй Уэйн Гретцки? А увидим ли мы еще Доминика Гашека? Все это выдающиеся игроки, которые родились и выросли в совершенно других условиях. Сейчас другая жизнь. Многие современные игроки могут вспыхнуть, словно искра, но неизвестно, способны ли они все доиграть хотя бы до 35-40 лет и повторить достижения своих великих предшественников», - сказал Ленер.