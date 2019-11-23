Вацлав Недомански: хоккейный Колумб

Будущая звезда национальной сборной Вацлав Недомански родился в Годонине в Восточной Моравии. В родном городе он начинал свой путь в большом хоккее, но на взрослом уровне дебютировал в составе братиславского «Слована». Дело в том, что когда Вацлав выбирал, в каком университете изучать свою любимую биологию вкупе с физической культурой, то предпочел Праге Братиславу, которая просто была ближе к дому.

В составе «лазурных» Недомански провел 12 сезонов, в течение которых был главной атакующей силой клуба. Его способность забрасывать шайбы поражала даже самых опытных соперников. 14-й номер четырежды становился лучшим снайпером и трижды лучшим бомбардиром чемпионата Чехословакии, ему принадлежит рекорд по количеству заброшенных шайб (349 в 419 матчах) и проведенных сезонов в качестве капитана «Слована».

Статистика Вацлава на международном уровне впечатляет не меньше. Впервые под знамена чехословацкой сборной его призвали в 1965 году, и он сходу стал вторым бомбардиром команды на ЧМ в Финляндии. После этого представить себе чехословацкую дружину без Недомански было невозможно. С 1969 года он шесть раз подряд становился лучшим снайпером команды, а всего за 220 игр забил 163 гола. Его рекорд скорострельности остается непревзойденным и по сей день.

Спортивный Ян Палах

Всего раз за годы выступления Недомански в сборной чехословаки вернулись с мировых хоккейных форумов без медали (1 золотая, 5 серебряных и 4 бронзовые медали на 9 чемпионатах мира и 2 олимпиадах). Пиком его карьеры стал ЧМ-1969 в Швеции, где 14-й номер был лидером команды, которая дважды обыграла СССР. Те победы стали своего рода отмщением Советам за «Пражскую весну», а сам нападающий превратился в символ борьбы Чехословакии против «красной машины» на хоккейной площадке. «У Советского Союза есть две проблемы – Даманский и Недомански» (2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманского произошли вооруженные столкновения между СССР и КНР, которые стали крупнейшим советско-китайским вооруженным конфликтом в современной истории России и Китая). Эта расхожая поговорка 1969 года полностью соответствовала истине.

На Олимпиаде-72 в Саппоро противостояние СССР и Чехословакии оказалось еще более напряженным. Команды сражались не на жизнь, а на смерть, дело даже дошло до рукоприкладства. «Тарасов и Чернышев были, мягко говоря, недружелюбны, часто меня провоцировали, - рассказал хоккеист много лет спустя. - Противостояния сборных на площадке носили ожесточенный характер. Это в газетах русские утверждали, что мы дружили. Ничего подобного…».

Несмотря на высокий спортивный и общественный статус, Вацлав Недомански мечтал уехать в Северную Америку, чтобы попробовать свои силы в профессиональной лиге. Он несколько раз обращался к руководству чехословацкого хоккея с просьбой разрешить ему отправиться за океан, где предметный интерес к его услугам проявляли два клуба, но каждый раз получал отказ. За форвардом даже началась слежка, но Недомански обманул бдительность опекунов, как не раз делал это на площадке, и через Швейцарию (в Берне он подписал пятилетний контракт с клубом ВХА «Торонто Тороз» на 750 тыс. долларов) с женой и четырехлетним сыном улетел в Канаду.

«Мне пришлось уехать за рубеж, так как карьера в Чехословакии была фактически завершена. Хоккейные чиновники отказались общаться с заокеанскими клубами. В результате я принял решение, которое оказало огромное влияние на мою дальнейшую жизнь и жизнь моей семьи», - вспоминал Недомански в интервью «Чешскому Радио».

Новые испытания

Побег чехословацкого хоккеиста попал на первые страницы всех печатных изданий Канады. Известный репортер Джодж Гросс сравнил «переезд» Недомански с эмиграцией венгерского футболиста Ференца Пушкаша и легендарного советского артиста балета Рудольфа Нуриева. Однако для 30-летнего игрока переезд в Северную Америку дался очень непросто.

Вацлав был объявлен предателем родины, его имя было вычеркнуто из истории страны. Трудно проходила и его адаптация к жизни в Канаде. Свободное передвижение, забитые продуктами полки магазинов – многое становилось откровением для него и членов его семьи. Коллеги по хоккейному цеху относились к нему с подозрением и настороженностью, а болельщики указывали на его происхождение, не понимая, что к ним приехал настоящий гений хоккея – крепкий парень, с убийственным, по тем временам, кистевым броском (справочники утверждают, что он мог бросить со скоростью 90 миль в час) и колючим характером.

Первый хоккеист из соцлагеря, совершивший побег за океан, на родине игры не затерялся и стал звездой Всемирной хоккейной ассоциации. За четыре неполных сезона 68-й номер сыграл в чемпионатах ВХА 252 матча и набрал 253 очка (135+118). В 1977 году Недомански дебютировал и в более известной североамериканской лиге – НХЛ. В составе «Детройта», «Сент-Луиса» и «Нью-Йорка» он провел еще несколько успешных лет, отметившись 278 очками в 421 матче, после чего вернулся в Европу, где тренировал немецкий «Швеннинген» и австрийский «Инсбрук».

Впрочем, спортом его интересы не ограничивались. «Параллельно я учился, изучал литературу, читал книги, посещал театры. У хоккеистов подобные увлечения не были особо популярными. Мне известны образованные ребята, как и те, кто даже не знал, как зовут их партнера по команде», - отмечал Недомански.

Тем не менее, после завершения карьеры тренера он вновь сделал выбор в пользу хоккея. Последние пятнадцать лет прославленный спортсмен работает в качестве скаута клубов НХЛ и занимается поиском молодых талантов. В Чехию экс-нападающий ездит редко и посещает, как правило, только официальные мероприятия.

Однако на родине не забывают великого Недомански. «Его главное достижение заключается в том, что он открыл дорогу за океан не только для чехов и словаков, но и других европейцев. Вацлав заслуживает того, чтобы им гордилась наша страна. Хотя его основные успехи связаны с выступлением за сборную Чехословакии, но и в Северной Америке, несмотря на солидный возраст, он доказал, что является отличным хоккеистом. Считаю абсолютно заслуженным, что именно он стал всего вторым представителем нашей страны, который был включен в Зал хоккейной славы», - говорит спортивный журналист Ян Денемарк.

На торжественной церемонии, которая состоялась в Торонто, Недомански сказал, что доволен своей карьерой: «Иногда мне хочется что-то изменить из своего прошлого, но если принимать только правильные решения, то жить будет скучно. Глядя назад, я могу сказать, что наслаждался каждой минутой того, что со мной было. Я рискнул и был за это вознагражден».